В Германии открыто расследование о возможном отравлении двух политических эмигранток из России

В Германии власти открыли расследование по делу о возможном отравлении двух политэмигранток из России, участвовавших в недавней конференции, организованной Михаилом Ходорковским в Берлине.

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«Расследование отрыто. Идут следственные действия», — заявил агентству AFP представитель полиции Берлина, подтвердив информацию, опубликованную в Die Welt.

Расследование ведет государственная служба, занимающаяся делами о терроризме и политических преступлениях, добавил представитель берлинской полиции.

На этой неделе русскоязычное независимое издание «Агентство» сообщило, что у двух участниц встречи российских оппозиционеров в Берлине 29—30 апреля, организованной Михаилом Ходорковским, возникли проблемы со здоровьем.

Одна из них, журналистка, недавно покинувшая Россию (ее имя «Агентство» не называет), в дни этого мероприятия в Берлине с проблемами со здоровьем обратилась к немецким врачам. Журналистка сказала «Агентству», что симптомы, «возможно, появились еще до конференции», но об их характере и последующем лечении говорить отказалась.

По данным одного из собеседников издания, она обратилась к берлинскую клинику «Шарите», где после отравления в августе 2020 года проходил лечение российский оппозиционный лидер Алексей Навальный.

Имя второй возможной пострадавшей «Агентство» назвало. Это глава фонда «Свободная Россия» (который в РФ объявлен «нежелательной организацией») Наталия Арно, вынужденно покинувшая РФ и уже около 10 лет проживающая в США и являющаяся американской гражданкой.

Арно была на оппозиционном съезде в Берлине, а затем отправилась в Прагу, где почувствовала «онемение тела и боли в различных частях организма». Об этом «Агентству» рассказали двое ее знакомых. Незадолго до появления этих симптомов Арно обнаружила, что дверь в ее гостиничный номер в Праге была вскрыта, сообщил один из собеседников издания. Вернувшись в США, она обратилась в больницу, а также в ФБР.

Сама Наталья Арно рассказала на своей странице в фейсбуке, что во время своей поездки в Европу почувствовала «резкую боль» и «ярко выраженные онемения». По ее словам, первые «странные симптомы» почувствовала еще до приезда в Прагу. Она написала, что по-прежнему ощущает эти симптомы, но ее самочувствие улучшилось.

В статье «Агентства» упоминается, что с симптомами отравления за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения в Украину столкнулся бывший посол США в Украине, старший директор Евразийского центра Атлантического совета, критик Владимира Путина Джон Хербст. Знакомый с ним собеседник издания сказал говорит, что по факту резкого ухудшения здоровья Хербста ФБР тогда начало расследование.

Кроме того, «Агентство» напоминает о недавнем, не связанном с отравлением, эпизоде с журналистом-расследователем, одном из руководителей Bellingcat Христо Грозевым. Летом 2022 года Грозев, находившийся на конференции в Черногории, заметил, что его гостиничная комната была вскрыта в его отсутствие. Об этом «Агентству» рассказали четверо знакомых Грозева, участвовавших в той же журналисткой конференции. Сам Грозев подтвердил, что из его номера пропал телефон, от дальнейших комментариев он отказался.

В последние годы как в РФ, так и за ее пределами было совершено несколько попыток отравлений противников Кремля. В частности Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок». Тем же веществом был отравлен в британском Солсбери бывший офицер ГРУ и двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тогда от «Новичка» также умерла одна местная жительница. Москва отрицает причастность к этим покушениям.

Политик и журналист Владимир Кара-Мурза-младший пережил два тяжелых отравления — в 2015 и в 2017 годах. С такими же симптомами в тяжелом состоянии в 2018 году был госпитализирован акционист и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, а в 2019 году — писатель Дмитрий Быков.

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