Экс-редактор NEXTA Роман Протасевич помилован решением Лукашенко

3 мая Роман Протасевич был приговорен к 8 годам колонии, 22 мая подписаны документы о помиловании. Протасевич был признан виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении Лукашенко, распространении заведомо ложных сведений о Беларуси и других преступлениях.

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Новость о помиловании журналиста Романа Протасевича появилась на государственном агентстве БелТА, записан также видеоролик с бывшим редактором самого популярного в 2020 году белорусского телеграм-канала NEXTA.

«Крайне неожиданная новость. Еще месяц назад я не мог подумать о том, что такое вообще возможно, что такое произойдет. Эмоции переполняют, — говорит на видело Роман Протасевич. — Я хочу поблагодарить лично президента Александра Григорьевича, потому что это его решение. Безусловно, это сильный шаг. Это решение волевого человека. Хочу поблагодарить в целом страну и тех людей, которые поверили в меня, в мою искренность, в то, что люди могут исправляться и признавать свои ошибки».

В ближайшее время Роман Протасевич хочет выбраться «на природу на день-два». «Я не читаю, что обо мне пишут. Давным-давно отписался от всех возможных инфоресурсов. Я имею в виду прозападных, оппозиционных, потому что там нового я про себя ничего не узнаю. Меня не интересует, что там происходит, что там говорят. Я буду настроен на созидание, буду уделять максимум времени своей семье», — сказал Роман Протасевич.

Создатель NEXTA Степан Путило на суде 3 мая получил заочно 20 лет колонии, журналист Ян Рудик — также заочно 19 лет колонии.

► В Минске вынесены приговоры по «делу NEXTA»: Роману Протасевичу — 8 лет колонии, Степану Путило — 20, Яну Рудику — 19 лет

Это первый случай, когда белорусский правитель подписывает указ о помиловании при недавно вынесенном приговоре на такой длительный тюремный срок.

23 мая 2021 года журналист и сотрудник телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега, отдыхавшие в Греции, сели в самолет авиаперевозчика Ryanair, следовавший рейсом Афины-Вильнюс. Над территорией Беларуси пилоты получили от авиадиспетчера аэропорта Минск-2 сообщение о том, что пассажирский лайнер может быть заминирован. Авиадиспетчер настаивал на посадке в Минск-2, в воздух был поднят белорусский истребитель. Как оказалось впоследствии, авиадиспетчер действовал по указанию сотрудника белорусского КГБ — уехавший в Польшу авиадиспетчер Олег Галегов предоставил польским следователям аудиозапись переговоров между диспетчером и пилотом самолета Ryanair. На записи слышен третий голос, который подсказывает диспетчеру, как отвечать на вопросы пилота.

После истории с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair для белорусских самолетов небо стран ЕС и ряда других государств закрыто, над Беларусью не летают западные авиакомпании. Санкции ЕС и США, принятые за фальсификацию выборов в 2020 году, были ужесточены за инцидент с пассажирским самолетом в Минске.

Через несколько дней после инцидента Роман Протасевич появился в эфире гостелеканала ОНТ, в интервью он говорил о том, что понимает, какой урон его деятельность нанесла государству, о раскаянии и о желании исправить содеянное. Через некоторое время после задержания власть начала тотальную атаку на остававшиеся в Беларуси независимые СМИ и журналистов, НГО и активистов — началась самая большая волна белорусской эмиграции.

Студентку Европейского гуманитарного университета, гражданку России Софью Сапегу обвинили в администрировании телеграм-канала «Черная книга Беларуси», в котором публиковались личные данные белорусских силовиков. Ее приговорили к 6 годам колонии общего режима, в помиловании было отказано. Сейчас она ожидает экстрадиции в Россию.

На телеграм-канеле NEXTA летом 2020-го — весной 2021-го часто появлялась информация о месте сбора протестующих против фальсификации выборов и насилия властей, предлагался примерный маршрут, оперативно появлялись данные о передвижении силовиков во время акций протеста. В разгар протестов на канал было подписано более двух миллионов человек при населении Беларуси в 9 миллионов.

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