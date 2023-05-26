Британский парламент признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Палата общин парламента Великобритании приняла резолюцию, в которой Голодомор 1932–1933 годов признан геноцидом украинского народа. Резолюция, представленная депутатом от Консервативной партии Полин Летхэм, была принята единогласно.

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Полин Летхэм подчеркнула, что в начале 1930-х годов в Украине был искусственно создан голод, вызванный принудительным отбором урожая у крестьян.

Она провела параллель с полномасштабной войной, которую Российская Федерация развязала в Украине в 2022 году, в частности, с экспроприацией зерна у украинских производителей на оккупированных территориях.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил депутатов Полин Летхем и Стюарта Макдональда, разработавших резолюцию, и британский парламент в целом. «Это решение о восстановлении исторической справедливости и напоминание миру, что подобные преступления больше никогда не должны повториться», — написал он в телеграм-канале Верховной Рады.

Ранее около тридцати стран признали Голодомор геноцидом украинского народа, в том числе Франция.

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