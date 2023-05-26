Эксперт: Ядерное оружие в Беларуси — в первую очередь кремлевский шантаж Запада

КОММЕНТАРИИ

Решение Москвы разместить ядерные боеприпасы с опережением плана, похоже, стало неожиданностью и для Минска. При этом Александр Лукашенко, как гласят документы, не получит доступа к «красной кнопке» — охранять, контролировать и принимать решение о применении будут российские военные.

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Еще несколько дней назад официальный Минск говорил, что вопрос размещения российского ядерного оружия в Беларуси остается на уровне заявлений. «Это просто заявление, ничего на практике в этом отношении сделано не было», — заявил 16 мая постоянный представитель республики при ООН Валентин Рыбаков в ходе дебатов кандидатов на пост непостоянного члена Совета безопасности ООН в штаб-квартире организации. При этом Рыбаков подчеркнул, что если какое-либо решение будет принято, то это будет «решение правительства Беларуси, а не какого-либо другого государства».

События 25 мая серьезно подкорректировали прежние заявления Минска — министры обороны Шойгу и Хренин подписали в белорусской столице документы о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси. А белорусский правитель Александр Лукашенко в Москве давал странные комментарии о том, что ядерное оружие уже перемещается в Беларусь, но там ли оно, не был уверен: «приеду — посмотрю».

Украинский политолог, директор киевского Института мировой политики Евген Магда в интервью RFI отмечает, что авторство истории с размещением тактического ядерного оружия в Беларуси исключительно за Москвой: «Путин получил возможность перенести российское ядерное оружие на несколько сотен километров на Запад — и он эту возможность использовал. Использовал абсолютно четко, причем пояснил публично, что все это — по просьбам Лукашенко, то есть фактически переложил на Лукашенко ответственность за нарушение режима нераспространения ядерного оружия. А Лукашенко и так сейчас не в широком кругу политических деятелей, у него контакты лишь с Россией, Китаем, Ираном и Зимбабве, поэтому на него всё валят как на мертвого».

Остается неизвестным, каковы будут носители тактического ядерного оружия (ТЯО) — самолеты или пусковые установи — и будут ли российские носители размещаться на белорусской территории. Что касается быстрой подготовки хранилищ ТЯО, а большинство экспертов сомневались, что белорусские военные смогут их подготовить за короткий срок (впервые о размещении ТЯО в Беларуси Владимир Путин заявил 25 марта этого года), то «Лукашенко хвастался, что в Беларуси ничего не ликвидировали после распада СССР».

«В принципе, я в это верю. Хранилища могли чуть модернизировать и преобразовать в объект повышенной безопасности за это время. Понятно, что хранилища будут охранять россияне, а не белорусы, — считает Евген Магда. — Фактически, уже минули те времена, когда мы видели, что на территории Беларуси находятся лишь две небольшие российские военные базы, сейчас можно сказать, что россияне в Беларуси хозяйничают. И не слишком спрашивают разрешения Беларуси на свои действия, к сожалению».

Беларусь становится первой мишенью

Но первой жертвой ядерного оружия из России могут стать вовсе не «агрессоры из НАТО», как это подают белорусские власти и пропагандисты.

«С размещением ядерных боеголовок Беларусь превращается в потенциальную мишень для превентивного удара или удара в ответ — это классика военного противостояния. Еще во времена Холодной войны все именно так и рассматривалось, и наши читатели из тех, кто постарше, должны помнить протесты в Западной Европе в 80-х, когда там размещали американские крылатые ракеты. А вот в Беларуси, думаю, протестов не будет. И не потому, что белорусам нравится идея Путина разместить ядерные бомбы у них дома. Потому что ситуация в Беларуси другая — сильно не выйдешь попротестовать, начнешь протест на улице — закончишь на Окрестина и далее. В этом смысле простора для маневра у белорусов не слишком много», — полагает Евген Магда.

Шантаж Запада

Размещая ТЯО в Беларуси Россия преследует не цель защитить Беларусь от воображаемых угроз, «Россия хочет усилить угрозу соседям Беларуси — Польше, Литве и Латвии, которые состоят в НАТО».

«Думаю, что Россия намеревается превратить ядерные боеприпасы из традиционного оружия сдерживания в оружие политического давления. И ситуация кое-в чем благоприятная. Так, в Польше осенью выборы в парламент — и фактор ТЯО на территории Беларуси будет звучать. В Литве сейчас не очень стабильная политическая ситуация — парламентский кризис, премьер-министр Ингрида Шимоните говорит, что она скоро может пойти в отставку. А там, глядишь, и досрочные выборы в Сейм — и фактор ТЯО тоже будет влиять, Вильнюс в 35 километрах от границы с Беларусью», — говорит Евген Магда о давлении на Польшу и Литву, одних из наиболее последовательных союзников Украины в Евросоюзе.

Кроме того, «через ядерное оружие Россия хочет заставить Запад отказаться от помощи Украине». «После собственно размещения оружия в Беларуси можно ожидать информационных провокаций. Европе будут постоянно напоминать о скорости подлета ракет, дальности выстрелов „Искандеров“. России сейчас выгодно показать, что она не проигрывает, а готова вести войну долго, бесконечно долго. И при этом подавать сигналы Западу: давайте, надавите на Украину, потому что если не будете давить, кто знает, а вдруг мы руками Лукашенко запустим ядерный заряд по какой-то из стран НАТО — и что вы тогда будете делать?» — считает политолог.

Что касается непосредственного втягивания Беларуси в войну в Украине, то пока «белорусские солдаты остаются солдатами своего государства, нарушение ими международного права приведет к их «вагнеризации».

«Известно, что в Беларусь вернулись военнослужащие, проходившие обучение управлению российскими „Искандерами“. То есть вероятность нанесения ударов со стороны Беларуси остается, — отмечает Евген Магда. — У Путина точно есть соблазн руками Лукашенко, подставив белорусскую армию, расширить перспективы войны. И не только через Лукашенко. Думаю, Путин сейчас будет раскачивать Грузию, попробует зацепить Молдову, хоть это сложнее, но думаю, все это мы увидим».

Но есть ли хоть какие бонусы от размещения ТЯО для самого Лукашенко?

«Геополитика Лукашенко всегда была достаточно простой, сейчас еще больше упростилась. Его расчет может быть следующим: давайте, Россия разместит ТЯО, а там, кто его знает, как повернется ситуация. Вдруг нам после поражения России в войне с Украиной пара ядерных боеголовок в наследство останется — приблизительно так. Он, правда, должен помнить, что Запад очень чувствительно относится к вопросам размещения ядерного оружия и не позволит Лукашенко получить над ним контроль. Да и сейчас его надежды на общее управление „красной кнопкой“ не оправдались, на российское ядерное оружие его власть не распространяется», — отметил Евген Магда.

Эскалация пока маловероятна, независимость Беларуси тает на глазах

Белорусская демократическая оппозиция заявляет о незаконных действиях Москвы и белорусского режима и рассчитывает на международную помощь.

Валерий Ковалевский, заместитель главы Объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской по внешним делам, заявил, что размещение ТЯО — «действие незаконное, оно противоречит Конституции и воле белорусского народа о принятии безъядерного статуса нашей страной, это также является нарушением международных обязательств Беларуси согласно Будапештскому меморандуму и Договору о нераспространении ядерного оружия».

«Этот шаг — угроза независимости Беларуси. Мы работаем с международными организациями и национальными правительствами над тем, чтобы предотвратить такой сценарий и добиться полного вывода российских войск и объектов с территории нашей страны», — сказал Валерий Ковалевский.

В видеообращении белорусский демократический лидер Светлана Тихановская заявляет: «Размещение ядерного оружия в нашей стране усилит и без того огромный контроль России над Беларусью. Это оружие сложно будет вывести, оно может стать предметом торга и агрессии со стороны России. А последствия этого будут годами разгребать белорусы. Поэтому мы с вами должны сделать все, чтобы сорвать планы Путина и Лукашенко по размещению ядерного оружия с Беларуси. Наша главная цель — полностью избавить Беларусь от российского влияния. Мы уже работаем с международными организациями, национальными правительствами, лидерами ведущих стран мира над стратегией действий. Но нам не обойтись без вашей помощи и поддержки. Беларусы, не оставайтесь безразличными. От наших действий зависит, что будет с Беларусью и смогут ли там жить наши дети».

Из соседних с Беларусью стран официально высказалась пока только Польша. Размещение ТЯО в Беларуси «свидетельствует об отсутствии суверенного функционирования Беларуси Александра Лукашенко и в некотором смысле является шагом к эскалации», заявил в эфире Польского радио глава управления международной политики канцелярии президента Польши Мартин Пшидач. При этом чиновник убежден, что эскалации не будет, так как НАТО является «самым могущественным альянсом в мире», у которого есть «самое передовое оружие, которого боятся диктаторы».

Американский Институт по изучению войны (ISW) также считает, что эскалации из-за заявлений о ТЯО в Беларуси не предвидится: «Россия уже давно располагает ядерным оружием, которое способно поразить любую цель, которую также может поразить тактическое ядерное оружие, запущенное из Беларуси. ISW продолжает считать крайне маловероятным, что Путин применит ядерное оружие в Украине или где-либо еще».

«Размещение ТЯО в Беларуси требует как значительной военной инфраструктуры, так и российского командования и контроля над подразделениями белорусских вооруженных сил. Кремль, вероятно, намерен использовать эти требования для дальнейшего подчинения белорусской сферы безопасности России», — считают в ISW.

Телеграм-канал белорусского сопротивления «Беларускі Гаюн», отслеживающий все перемещения и действия белорусских и российских войск, пока не обнаружил примет ввоза в Беларусь ядерного оружия из Россия. Равно как и каких-либо подготовительных работ в возможных местах размещения ТЯО.

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