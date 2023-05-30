Независимый белорусский журналист Евгений Меркис осужден на 4 года колонии

Журналист из Гомеля Евгений Меркис освещал акции протеста после президентских выборов 2020 года, проводил стримы с митингов так называемых тунеядцев. После признания белорусским режимом ряда независимых СМИ «экстремистскими формированиями» он занялся краеведческой и исторической деятельностью.

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30 мая Гомельский областной суд признал Евгения Меркиса виновным в «создании экстремистского формирования или участии в нем» (ч. 3 ст. 361–1 УК), а также «в содействии экстремистской деятельности» (ч. 1 и 2 ст. 361–4 УК).

Евгения Меркиса задержали 13 сентября 2022 года в Гомеле. До суда, который начался в начале мая, он содержался в следственном изоляторе Гомеля. Признан правозащитниками политическим заключенным. Правозащитникам известно, что в СИЗО журналиста помещали в карцер на четверо суток — якобы за то, что не побрился.

Суд проходил в закрытом режиме. Всего состоялось семь заседаний суда. Закрытым было и вынесение приговора. Как отмечает Белорусская ассоциация журналистов, неизвестно, признал ли вину Евгений Меркис и о чем он говорил в последнем слове. Адвокат журналиста — под подпиской о неразглашении.

Суть обвинений также неизвестна. По информации правозащитников и друзей Меркиса, обвинение, скорее всего, связано с передачей фотоинформации о перемещении в регионе российской военной техники интернет-ресурсам, признанным белорусским режимом «экстремистскими». Напомним, Гомельская область граничит с Украиной, через эту границу вторгались российские войска в самом начале войны в направлении Киева и Чернигова.

После вынужденного ухода из журналистики Евгений Меркис, историк по образованию, до ареста занимался популяризацией белорусского языка, истории и культуры, этнографическими путешествиями.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», по состоянию на 30 мая в Беларуси признаны политическими заключенными 1502 человека. Среди них — 33 представителя медиа.

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