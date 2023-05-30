Столкновения на севере Косова: десятки миротворцев и сербских протестующих ранены. НАТО направляет подкрепление

Косово

На севере Косова произошли столкновения сербских протестующих с международными миротвореческими силами НАТО (KFOR) из-за вступления в должность мэров-албанцев в этом районе с преимущественно сербским населением. Сообщается о десятках раненых среди миротворцев и протестующих. В НАТО объявили об отправке в Косово дополнительного контингента.

Столкновения между миротворцами KFOR и сербскими протестующими в Звечане, 29 мая 2023 г.

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Кризис на севере Косова начался в связи с тем, что в апреле этнические сербы бойкотировали местные выборы на севере Косова. В результате кандидаты-албанцы одержали победу при явке в 3,5% в четырех муниципалитетах с сербским большинством.

Этнические албанцы составляют более 90% населения Косово в целом, но сербы составляют большинство на севере Косова. Последние уже давно требуют создания ассоциации автономных муниципалитетов на их территории.

Миротворческая миссия KFOR под руководством НАТО усилила свое присуствие в четырех муниципалитетах на севере Косова в связи с вступлением в должность новых мэров в городских советах.

По словам очевидцев, в городе Звечане косовская полиция применила перцовый газ, чтобы разогнать толпу сербских демонстрантов, пытавшихся прорваться в здание муниципалитета. В свою очередь сербские протестующие бросали в солдат НАТО светошумовые гранаты и вступили в столкновения с полицией, а также рисовали на машинах НАТО букву Z, ставшую символом российского вторжения в Украину, передает Reuters.

Столкновения в косовском Звечане, 29 мая 2023 г. REUTERS - LAURA HASANI

В результате вчерашних столкновений в Звечане пострадали 30 миротворцев сил KFOR — 11 итальянских и 19 венгерских солдат, сообщили в НАТО. Они получили ранения, включая переломы и ожоги от разрыва кустарных взрывных устройств. Трое венгерских миротворцев получили огнестрельные ранения, их жизни вне опасности, сообщается в коммюнике.

Тем временем президент Сербии Александр Вучич заявил, что в столкновениях пострадали 52 сербских демонстранта. В Белграде, реагируя на новые протесты, привели сербскую армию в полную боевую готовность.

Президент Косово Вьоса Османи обвинила сербского президента Александра Вучича в дестабилизации на севере Косова. «Сербские незаконные структуры, превращенные в преступные группировки, нападали на косовскую полицию, сотрудников KFOR и журналистов. Те, кто выполняет приказы Вучича по дестабилизации севера Косово, должны предстать перед судом», — написала Османи в твиттере.

В свою очередь Александр Вучич обвинил премьер-министра Косова Альбина Курти в провоцировании напряженности. Он также призвал сербов в Косове избегать столкновений с миротворцами.

Тем временем в НАТО заявили об отправке в Косово дополнительного многонационального батальона резервных сил в поддердку KFOR. Ранее статус готовности к развертыванию батальона был снижен с 14 до семи дней, чтобы быть готовым к усилению KFOR в случае необходимости, сообщили в Командовании объединенных сил НАТО в Неаполе.

На Западе призывают стороны к шагам по немедленному снижению напряженности

В США, несмотря на поддержку Косова, раскритиковали Приштину за попытку назначить этнических албанцев на официальные посты на севере Косова, заявив, что это привело к «резкой и излишней эскалации напряженности в регионе», что подрывает усилия по нормализации между Косовом и Сербией.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал лидеров Косово и Сербии возобновить диалог для ослабления напряженности. «У нас уже слишком много насилия в Европе, мы не можем позволить себе еще один конфликт», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе (цитата по Reuters).

МИД Франции в коммюнике высказал солидарность с силами KFOR в Косове, «которые при осуществлении своей миссии встали между сербскими демонстрантами и косовскими полицейскими силами».

Париж осудил насилие и призвал стороны, особенно косовские власти, немедленно принять меры для снижения напряженности. «Как никогда важно, чтобы Приштина и Белград проявили ответственность, вернувшись за стол переговоров с компромиссным подходом во имя мира и процветания сербских и косовских граждан», — говорится в коммюнике МИД Франции.

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