Из МИД — в президенты: Эдгар Ринкевич избран парламентом Латвии на пост главы государства

Сейм Латвии 31 мая избрал нового президента страны: им стал действующий министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич. За него проголосовали 52 депутата при необходимом минимуме в 51 голос. Его соперника Улдиса Пиленса поддержали 25 депутатов.

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Как отмечает новостной портал Delfi.lv, Ринкевич был избран президентом лишь в третьем раунде голосования. Ни в первом, ни во втором туре ему не удалось набрать необходимого для победы числа голосов, в его поддержку выступили по 42 депутата.

«Для меня большая честь быть избранным президентом Латвийской Республики, я сделаю все возможное, чтобы хорошо служить народу Латвии. Благодарю депутатов за доверие», – написал Эдгар Ринкевич в твиттере.

I am honoured and humbled to be elected as President of the Republic of Latvia, I will do my best to serve the people of Latvia well. I thank Members of Parliament for their trust 🇱🇻 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 31, 2023

Новоизбранный глава государства официально займет свой пост 8 июля. Действующий президент Эгил Левитс отказался баллотироваться на второй срок.

С избранием на пост президента Ринкевича поздравил представляющий Латвию в Европейской комисии Валдис Домбровскис. «Латвия обрела государственного деятеля, который будет достойно защищать ее интересы на международном уровне, укреплять роль Латвии в ЕС и безопасность страны, в том числе, помогая Украине победить», — написал вице-председатель Еврокомиссии Домбровскис.

Президент Латвии избирается Сеймом, он представляет страну в международных отношениях, является верховным главнокомандующим и обладает правом законодательной инициативы.

Эдгар Ринкевич — действующий министр иностранных дел Латвии (с 2011 года). Ранее он занимал пост госсекретаря в минобороны страны, возглавлял канцелярию президента Валдаса Затлерса, а также был депутатом Сейма. Ринкевич имеет две степени магистра, полученные в Латвийском университете и Национальном университете обороны США.

Партии правящей в Латвии коалиции не смогли договориться о едином кандидате в президенты. Крупнейшая из партий коалиции «Новое единство» выдвинула кандидатуру Эдгара Ринкевича, а «Объединенный список» поддержал бизнесмена Улдиса Пиленса. Третий кандидат — эксперт по публичному управлению Элина Пинто. Она выбыла из борьбы во втором туре голосования.

Эдгар Ринкевич был избран президентом благодаря поддержке ряда оппозиционных партий.

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