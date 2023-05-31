Президент Франции высказался за «осязаемые и надежные гарантии безопасности» для Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая 31 мая в Братиславе на форуме GLOBSEC, заявил, что Запад должен предоставить Украине «осязаемые и надежные гарантии безопасности» в ожидании рассмотрения вопроса о перспективах ее членства в НАТО, а также высказался за построение более мощной системы обороны Евросоюза в рамках Североатлантического альянса.

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Если мы хотим (...) иметь вес в отношениях с Россией, если мы хотим быть надежными по отношению к украинцам, мы должны предоставить Украине средства для предотвращения любой новой (российской) агрессии и включить ее в надежную архитектуру безопасности. Вот почему я выступаю за то, чтобы (и это будет предметом совместных дискуссий в ближайшие недели перед Вильнюсским саммитом НАТО) предоставить Украине ощутимые и надежные гарантии безопасности,

— сказал Макрон, выступая в Братиславе на форуме Центральной и Восточной Европы GLOBSEC, посвященном вопросам стратегической стабильности. В Братиславу он прибыл с однодневным визитом по приглашению президента Словакии Зузаны Чапутовой.

«Украина сегодня защищает Европу», — напомнил президент Франции, по мнению которого «в интересах Запада предоставить Киеву совместные гарантии безопасности в многостороннем формате».

Выступление французского президента в Братиславе было посвящено вопросам европейской безопасности, ошибкам Европы в ее отношениях с Россией и урокам развязанной РФ войны против Украины.

По мнению Макрона, эта полномасштабная война стала последним по времени и «предельным проявлением» тех усилий, которые Россия Путина в течение 15 лет направляла на то, чтобы пошатнуть «всю структуру европейской безопасности» и «перестроить ее по своим требованиям».

Макрон напомнил об основных вехах этого периода: о речи Путина в Мюнхене в 2007 году, агрессии против Грузии в 2008-м и против Украины в 2014-м, о постепенном подчинении Беларуси и, наконец, о полномасштабной войне, которую Москва начала в 2022 году.

Французский лидер напомнил о требованиях Путина к США и НАТО, предъявленных накануне вторжения в Украину. Их суть — «ослабление и нейтрализация Украины, а также в целом ослабление целой части Европы в обмен на легковесные и почти непроверяемые обязательства».

На все эти действия, как отметил Макрон, Европа не смогла дать единого сильного ответа и не выстроила систему безопасности, которая бы предотвратила российскую агрессию. НАТО, например, открыло перспективу вступления в альянс для Украины и Грузии, что сделало их «уязвимыми перед лицом российской мстительности», не дав им защиты, а лишь «гарантии», которые Макрон назвал «слишком слабыми».

Но война в Украине показала, что претензии [России] на то, чтобы поставить часть Европы под свой контроль, не только незаконны и неприемлемы. Но — при хладнокровном размышлении над соотношением сил — они теперь еще и нереалистичны. В Киеве, Харькове и Херсоне многочисленная российская армия отступила, перед тем как растратить свои силы в Бахмуте и других местах ради ничтожных приобретений. Война далека от своего завершения, но я думаю, что могу сказать сегодня одну ясную вещь — Украина не будет захвачена. И отныне то, что год назад началось как “специальная операция”, завершилось геополитическим поражением. Эмманюэль Макрон

Президент Франции перечислил признаки «геополитического поражения» Путина. Вступление Финляндии в НАТО. Усиленное недоверие к Москве со стороны стран-соседей. Делегитимация России в ООН из-за нарушения положений хартии организации.

Макрон подчеркнул, что союзники «сегодня должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине провести эффективное контрнаступление». Эту помощь президент назвал «необходимой и обязательной». «Это то, что мы сейчас делаем. Мы должны активизировать наши усилия, потому что то, что произойдет в ближайшие месяцы, даст возможность на установление прочного мира», — отметил французский президент, подчеркнув, что Путин, вторгшись в Украину, «разбудил НАТО сильным разрядом электрического тока».

Мы также должны очень ясно сформулировать то, что мы понимаем под словом «мир». Мир в Украине и на нашем континенте не может быть перемирием, прекращением огня, которое бы зафиксировало существующее положение дел. Что создало бы замороженный конфликт и закрепило бы захват территории в нарушение всего международного права. Ибо замороженный конфликт означал бы несомненную войну завтра или послезавтра, а также наше общее ослабление. Может быть лишь один мир — тот, который отвечает нормам международного права и который является выбором подвергшегося агрессии украинского народа, — настаивал президент Франции.

По мнению Макрона, сейчас военная ситуация не позволяет России «угрозами требовать того, что и так не оправдано никакими нормами права».

В Европе нет места имперским фантазмам. Это очень важно признать, поскольку это обусловит, по моему мнению, установление мира в будущем, —

заявил на форуме в Братиславе французский президент.

Макрон также в очередной раз призвал Евросоюз к созданию собственной мощной системы обороны, которая должна стать «европейской опорой в рамках НАТО», дополняя и усиливая возможности альянса. Он отдельно подчеркнул, что для стран единой Европы крайне важно иметь военные средства для нанесения ударов большой дальности, а также — при закупках вооружений — отдавать предпочтение продукции собственных европейских производителей.

«В будущем нам, европейцам, нужно будет иметь собственный потенциал для самообороны», — заявил президент Франции, отметив:

Наша география не изменится (…) Россия останется Россией с теми же границами, и нам нужно построить пространство, которое даст нам возможность — без какой-либо наивности — мирно сосуществовать с Россией завтрашнего дня. Эмманюэль Макрон

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