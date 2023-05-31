В небесах и на суше: Финляндия участвует сразу в двух масштабных военных учениях с союзниками

Финляндия, ставшая в апреле 31-й страной-членом НАТО, в эти дни принимает на своей территории или выступает организатором сразу двух масштабных военных учений. С 27 мая по 2 июня на севере Финляндии проходят масштабные маневры сухопутных сил НАТО Northern Forest. А с 29 мая по 9 июня в небе Северной Европы военно-воздушные силы 14-ти западных стран проводят учения Arctic Challenge, которые Финляндия регулярно организует совместно со Швецией и Норвегией.

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29 мая в Финляндии, Швеции и Норвегии начались масштабные авиационные учения с участием 150 боевых самолетов из западных стран, включая США, Великобританию и Францию, объявили в пресс-службе финских ВВС. Маневры в этих граничащих с Россией странах продлятся почти две недели, отметили в финском командовании, координирующем тренировочные операции.

Авиационные учения ArcticChallenge (Арктический вызов) проводятся раз в два года последние десять лет. Их организаторами (формально — вне рамок НАТО) выступают Финляндия, Швеция и Норвегия.

В этот раз число стран-участниц маневров — 14. Из них подавляющее большинство (12) входят в Североатлантический альянс. Швеция надеется вступить в НАТО в ближайшее время, а Швейцария участвует в учениях на правах союзника.

В ходе ArcticChallenge взаимодействие отрабатывают, в частности, американские F-35, французские Rafales и Mirages, датские и голландские F-16, финские и швейцарские F-18, а также шведские Gripens.

Финское командование называет нынешние маневры ArcticChallenge самыми масштабными за всю их историю: 150 боевых самолетов и 2700 военных — в списке участников.

Одновременно Финляндия принимает на своей территории крупнейшие учения сухопутных сил, проводимые в рамках НАТО за полярным кругом. Они носят название Northern Forest (Северный лес).

С 27 мая по 2 июня в них участвуют 6500 финских солдат и офицеров, а также более 1000 военных из США, Великобритании и Норвегии, а также Швеции (ожидающей вступления в альянс). В учениях задействована тысяча единиц военной техники.

Маневры проходят, в частности, в Роваярви, на одном из крупнейших в Европе артиллерийских полигонов. Как отмечает Reuters, он расположен в двух часах езды от российской границы.

Американские военные прибыли в Финляндию с ракетными системами залпового огня. Шведские и норвежские подразделения — с боевыми машинами пехоты CV90, британцы — с БМП Warrior. Армия Финляндии ведет стрельбы из своих танков «Леопард-2А6».

БМП CV90. Натовские учения Northern Forest (Северный лес) на севере Финляндии. 30/05/2023. REUTERS - JANIS LAIZANS

Британская БМП Warrior. Натовские учения Northern Forest (Северный лес) на севере Финляндии. 30/05/2023. REUTERS - JANIS LAIZANS

Натовские учения Northern Forest (Северный лес) на севере Финляндии. 30/05/2023. REUTERS - JANIS LAIZANS

Натовские учения Northern Forest (Северный лес) на севере Финляндии. 30/05/2023. REUTERS - JANIS LAIZANS

Натовские учения Northern Forest (Северный лес) на севере Финляндии. 30/05/2023. REUTERS - JANIS LAIZANS

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