В Кишиневе открывается второй саммит Европейского политического сообщества

1 и 2 июня в Молдове пройдет саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) – нового элемента европейской дипломатической архитектуры, инициированного в прошлом году президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В нем примут участие лидеры 27 стран-членов ЕС, а также всех стран-кандидатов на вступление в ЕС, Норвегии, Исландии, Швейцарии, Великобритании, Грузии, Армении, Азербайджана и Лихтенштейна. Фактически в ЕПС задействованы все страны Европы, кроме России и Беларуси. Каковы задачи этого нового политического формирования и как оно будет реагировать на войну в Украине?

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9 мая 2022 года президент Франции Эмманюэль Макрон выступил перед депутатами Европарламента с предложением о создании Европейского политического сообщества для стран, не отвечающих пока критериям для вступления в ЕС. «Во время выступления в Европарламенте в Страсбурге я предложил создать Европейское политическое сообщество, которое включило бы страны, разделяющие европейские ценности и желающие вступить в ЕС», – напомнил французский лидер несколько дней спустя, во время встречи в Елисейском дворце с президентом Молдовы Майи Санду. Цель Макрона – создать платформу для диалога с европейскими странами, которые не входят в ЕС, но стратегически важны для него.

С тех пор к Европейскому политическому сообществу присоединились 47 стран, саммит лидеров которых прошел в прошлом октябре в Праге. Предполагается, что форум станет еще одной – помимо Евросоюза – площадкой, на которой будет осуществляться координация политических действий стран Европы, что особенно актуально на фоне российской агрессии в Украине. ЕПС будет собираться попеременно в странах Европейского союза и государствах, не входящих в него. Следующие встречи пройдут в Испании и Великобритании.

Для Молдовы, как и для Украины, которые официально являются кандидатами на вступление в Евросоюз, ставки высоки, это вопрос выживания. Война навязывает свои приоритеты: интеграция в ЕС больше не является по существу экономическим вопросом — она стала вопросом безопасности и вопросом геополитическим.

В то же время, страны, являющиеся давними кандидатами на вступление, опасаются, что Европейское политическое сообщество является лишь способом затормозить и блокировать бесконечное расширение Евросоюза.

Нужен ли Европе еще один многосторонний консультационный орган? После того, как Путин развязал войну с Украиной и напугал соседние с Россией страны, интерес к ЕС снова возрос. С другой стороны, процесс вступления в него длится долгие годы. Как сделать так, чтобы в промежуточный период та или иная страна смогла ощутить свою причастность и принадлежность к «единой Европе»? Согласно многим европейским комментаторам, ответом на этот вопрос и является Европейское политическое сообщество.

Однако в день открытия второго саммита сообщества, вопросов к нему больше, чем ответов. Не имея реальных рычагов управления, оно рискует превратиться в очередное собрание с принятием итоговых деклараций, применить которые на практике является невозможным.

Комментируя первую встречу ЕПС в Праге, президент Молдовы Майя Санду так оценила его задачи на ближайшее будущее: «Мы рассматриваем EPC как платформу, построенную на основе общей солидарности и доверия. Наша цель — действовать вместе, чтобы обеспечить прочный мир и соблюдение международного права. Мы должны продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за суверенитет».

«Эта платформа не заменяет какие-либо существующие организации, структуры или процессы и не направлена ​​на создание институтов на данном этапе», — уточняется в пресс-релизе Совета Европейского союза.

А вот как охарактеризовало задачи саммита австрийское издание DerStandard: «Главы ряда европейских правительств, в первую очередь в Восточной Европе, говорят о том, что необходимо работать над созданием единой Европы в противовес России. ... Среди глав правительств стран ЕС нет никого, кто бы исходил из скорого окончания войны в Украине. Напротив, все готовятся к тому, что конфликт затянется надолго и перерастет в «замороженный». ... Сие означает: Европе придется в кратчайшие сроки в значительной степени перестроить свою экономику, энергоснабжение, а также политику безопасности и обороны, осознавая тот факт, что Москва предпримет все возможное для того, чтобы воспрепятствовать этому – и расколоть Европу».

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