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«Украина уже победила». Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью France 24

«Я верю в победу Украины и разделяю мнение о том, что сегодня мир разбит на два лагеря: на тех, кто верит, что Россию можно победить, и тех, кто до сих пор не может себе этого представить». Президент Грузии Саломе Зурабишвили о провалах РФ в Украине, возобновлении Москвой прямых рейсов в Тбилиси и возможных провокациях со стороны Кремля – в интервью France 24.

03:52 Президент Грузии Саломе Зурабишвили в студии France 24. © France 24