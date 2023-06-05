В Варшаве прошла масштабная антиправительственная демонстрация

В воскресенье, 4 июня, жители Варшавы и других польских городов вышли на антиправительственный митинг. За несколько месяцев до парламентских выборов самая массовая оппозиционная акция за последние годы собрала, по данным организаторов, более полумиллиона человек.

Около полумиллиона жителей Польши вышли в воскресенье, 4 июня, на улицы Варшавы, чтобы выразить свое недовольство политикой правительства.

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Манифестанты откликнулись на призыв лидера главной центристской оппозиционной партии («Гражданская платформа», РО), бывшего главы Европейского Совета Дональда Туска выступить против высокой стоимости жизни, а также «за демократию, свободные выборы и ЕС». Приехавшие со всей Польши демонстранты несли флаги Польши и Европейского Союза.

В своем выступлении перед собравшимися Дональд Туск подчеркнул, что нынешняя миссия оппозиции «сравнима по важности» с борьбой с коммунизмом в 1980-е годы. «Демократия умирает в тишине. С сегодняшнего дня не будет больше тишины», — заявил он.

Акция была приурочена к юбилею первых частично свободных выборов в Польше 1989 года, которые привели к падению коммунизма.

Лидеры большинства оппозиционных партий также призвали своих сторонников присоединиться к маршу против популистской националистической правящей партии «Право и справедливость» (PiS) и ее лидера Ярослава Качиньского.

После долгого отсутствия на политической сцене в акции протеста принял участие Лех Валенса, первый руководитель профсоюза «Солидарность», бывший президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира 1983 года. Он, в частности, сказал, что «терпеливо ждал», когда Качиньскому придется уйти: «Господин Качиньский, мы пришли за вами. Этот день настал».

Глава действующего правительства Матеуш Моравецкий назвал демонстрацию «цирком». «Мне немного смешно, когда старые лисы, которые много лет в политике, организуют антиправительственный марш и представляют его как спонтанный гражданский протест», — передает агентство PAP.

Большинство опросов предсказывают на выборах победу PiS без достаточного количества голосов для единоличного правления.

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