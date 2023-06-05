В Варшаве прошла масштабная антиправительственная демонстрация
В воскресенье, 4 июня, жители Варшавы и других польских городов вышли на антиправительственный митинг. За несколько месяцев до парламентских выборов самая массовая оппозиционная акция за последние годы собрала, по данным организаторов, более полумиллиона человек.
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Манифестанты откликнулись на призыв лидера главной центристской оппозиционной партии («Гражданская платформа», РО), бывшего главы Европейского Совета Дональда Туска выступить против высокой стоимости жизни, а также «за демократию, свободные выборы и ЕС». Приехавшие со всей Польши демонстранты несли флаги Польши и Европейского Союза.
В своем выступлении перед собравшимися Дональд Туск подчеркнул, что нынешняя миссия оппозиции «сравнима по важности» с борьбой с коммунизмом в 1980-е годы. «Демократия умирает в тишине. С сегодняшнего дня не будет больше тишины», — заявил он.
Акция была приурочена к юбилею первых частично свободных выборов в Польше 1989 года, которые привели к падению коммунизма.
Лидеры большинства оппозиционных партий также призвали своих сторонников присоединиться к маршу против популистской националистической правящей партии «Право и справедливость» (PiS) и ее лидера Ярослава Качиньского.
После долгого отсутствия на политической сцене в акции протеста принял участие Лех Валенса, первый руководитель профсоюза «Солидарность», бывший президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира 1983 года. Он, в частности, сказал, что «терпеливо ждал», когда Качиньскому придется уйти: «Господин Качиньский, мы пришли за вами. Этот день настал».
Глава действующего правительства Матеуш Моравецкий назвал демонстрацию «цирком». «Мне немного смешно, когда старые лисы, которые много лет в политике, организуют антиправительственный марш и представляют его как спонтанный гражданский протест», — передает агентство PAP.
Большинство опросов предсказывают на выборах победу PiS без достаточного количества голосов для единоличного правления.
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