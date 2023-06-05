Глава штаба Навального: Российская политика — марафон, хотя яму для себя путинский режим уже приготовил

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В Вильнюсе на акцию в день рождения политика Алексея Навального 4 июня пришло около 250 активистов российской диаспоры. Митинги и пикеты в поддержку российского политика в заключении прошли в 120 городах мира. В России попытки уличных акций пресекались силовиками.

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Акция #FreeNavalny в формате выступлений и поздравлений активистов штаба Навального, журналистов и политиков прошла в центре города — у ратуши литовской столицы. Российский митинг мирно соседствовал с акцией сбора денег в пользу ВСУ, которую проводила одна из украинских молодежных организаций. Хотя был и контрпикет из двух экс-сторонников Навального под лозунгом «Навальнисты — латентные путинисты», впрочем, тоже мирный — с редкими дискуссиями сторонников российского политзаключенного с бывшими единомышленниками.

Митинг открывал Леонид Волков, российский политик и общественный деятель, экс-глава Anti-Corruption Foundation, руководитель штаба Алексея Навального.

Леонид Волков: «Для меня все началось ровно 10 лет назад, тоже в день рождения Алексея. Были выборы мэра Москвы. Казалось, вот-вот сейчас победим. Многое изменилось. Главное, мы работали (тогда) в абсолютно легальном поле, верили и продолжали верить в мирный протест. В то что изменения в России произойдут изнутри благодаря людям, которые в России живут. Что на этих людях нельзя ставить крест, что рано или поздно эти люди смогут реализовать свой протестный потенциал. (…)

Многие (сейчас) ломаются, многим трудно. Но в человека, который третий день рождения встречает в камере, верю всегда. Это маленькая камера, из которой Навальный видит большую картинку. И эта картинка в том, что у России есть нормальное европейское будущее. Но за это будущее нашему поколению придется и пострадать, и посидеть, и взять на себя большие риски — ну, так надо, в других странах тоже такое выпадало».

Акция #FreeNavalny в Вильнюсе 4 июня 2023. © RFI

Никита Белоголовцев, журналист проекта «Ходорковский LIVE», отмечает: «Мы, к сожалению, этим митингом не остановим войну и не выпустим на свободу политзаключенных. К сожалению, — простите, если для кого-то это удар — когда закончится война, прекрасная Россия будущего не наступит в один момент. Нам всем нужно будет очень много работать, чтобы наступила хотя бы приемлемая Россия будущего сначала. Мне кажется, что у нас всех есть уникальная возможность, чтобы ежедневно вносить свой вклад, чтобы эта Россия будущего приближалась, чтобы война была остановлена, чтобы Алексей Навальный и другие политзаключенные вышли на свободу. Кто-то, работая в YouTube, кто-то, работая с людьми, убеждая их, кто-то — с политиками, кто-то — с беженцами, помогая и российским, и украинским. У нас много работы, но мне кажется, что мы сможем ее сделать».

Акция #FreeNavalny в Вильнюсе 4 июня 2023. © RFI

Леонид Волков в разговоре с корреспондентом RFI отмечает, что российским политическим эмигрантам «трудно не поддаться унынию в эти дни», но «работают простые вещи: ценности, вера в эти ценности, мораль, умение различать добро и зло, умение идти к тому, во что ты веришь». Он заочно полемизирует с нобелевским лауреатом, главой «Мемориала» Яном Рачинским, который недавно заявил в Вильнюсе, что в России уничтожен навык социального поведения.

►►►Глава «Мемориала» Ян Рачинский: Успех кремлевского режима — в тотальном уничтожении навыков социального поведения у россиян

Леонид Волков: «Нет, не утрачен социальный навык. Поскольку мы работали в России на земле с активистами, с десятками тысяч людей в регионах, мы то как раз прекрасно понимаем, что эти люди есть и никуда не делись. Они лишены сейчас возможности публично выражать свой протест из-за тех огромных рисков, с которыми сталкиваются, но мы знаем, что они есть, существуют, что они никуда не делись — и мы на связи с ними, — сказал Леонид Волков. — Когда этот колосс на глиняных ногах рухнет, то вы удивитесь тому, насколько быстро в России восстановится горизонтальные связи, демократические институты.

Меня, кстати, удивляет, что уважаемый Ян Рачинский такие вещи говорит, потому что он то не может не помнить, как в 1989-м, в 1990-м годах, на первых конкурентных выборах после 70 лет абсолютно зачищенного политического поля вдруг откуда ни возьмись появились люди, которые хотят заниматься политикой, умеют заниматься политикой, готовы участвовать в институтах гражданского общества. И реально люди наперегонки побежали строить политические партии, строить некоммерческие организации. В современной России это произойдет еще быстрее, и такое политическое возрождение будет гораздо более мощным».

Леонид Волков на акции #FreeNavalny в Вильнюсе 4 июня 2023. © RFI

По словам политика, российская политика «всегда была и остается марафоном, в России надо жить долго, как известно».

Леонид Волков: «И это высказывание, безусловно, относится к нынешнему моменту еще как. И в этом нет ничего страшного... Хотя... ну как, страшно, конечно, потому что каждый месяц Путина у власти — это тысячи жизней, это украденные миллиарды долларов, это растраченные шансы, это уехавшие из России десятки тысяч молодых людей, многие из которых не вернутся. Мы про это всегда говорили — и десять лет назад о том, что Россия просто уже не может себе позволить многих лет Путина.

Но Путин вырыл себе яму, в которую упадет сам. 24 февраля 2022 года он совершил не только преступление, но и свою последнюю, безусловно, ошибку. Ошибку, от которой он уже не оправится. Мы знаем, что война закончится крахом путинизма, потому что так заканчиваются всегда вот эти маленькие победоносные войны, которые диктаторы начинают, чтобы укрепить свой рейтинг и решить свои внутриполитические проблемы. Разумеется, не будет Путина — не будет и Лукашенко в Беларуси. Это совершенно очевидный факт. Режим Лукашенко стоит на поддержке Путина финансовой и пропагандистской — мы помним прекрасно эпизоды августа 2020 года, когда в Минске на белорусском государственном ТВ высаживался десант московских пропагандистов в качестве штрейкбрехеров».

Акция #FreeNavalny в Вильнюсе 4 июня 2023. © RFI

По данным правозащитников, в российских городах при попытке провести акции солидарности с политиком Алексеем Навальным задержано более 100 человек.

22 марта 2022 года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального к 9 годам колонии строгого режима. Политик признан виновным «в особо крупном мошенничестве при сборе пожертвований на свою организацию и неуважении к суду при рассмотрении дела о клевете на ветерана Игната Артеменко». Известно о еще нескольких уголовных делах против Навального, заведенных, когда политик уже находился в колонии. По ним Навальному грозит от 25 лет колонии до пожизненного заключения.

Акция #FreeNavalny в Вильнюсе 4 июня 2023. © RFI

Акция #FreeNavalny в Вильнюсе 4 июня 2023. Контрпикет двух экс-сторонников Навального. © RFI

Акция #FreeNavalny в Вильнюсе 4 июня 2023. © RFI

Акция #FreeNavalny в Вильнюсе 4 июня 2023. © RFI

Акция #FreeNavalny в Вильнюсе 4 июня 2023. © RFI

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