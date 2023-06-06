В Беларуси политзаключенную Яну Пинчук приговорили к 12 годам колонии

Минский городской суд приговорил гражданскую активистку Яну Пинчук к 12 годам колонии, обвинив в администрировании трех протестных телеграм-каналов в 2020 – 2021 годах. По запросу белорусских спецслужб 25-летнюю девушку арестовали в Петербурге и экстрадировали из России, передав режиму Лукашенко.

Яна Пинчук во время суда по выдаче из России в Беларусь

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О приговоре, вынесенном гражданке Беларуси Яне Пинчук в Минске, 6 июня сообщается в телеграм-канале, созданном в ее поддержку («Свободу Яне Пинчук»).

Суд над Яной Пинчук длился два месяца и шел в закрытом режиме. Правозащитники центра «Весна» признали ее политзаключенной. По состоянию на 6 июня в Беларуси признаны политическими заключенными 1511 человек.

По версии следствия, с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года Пинчук была администратором трех телеграм-каналов, в том числе «Витебск 97», который позднее режим Беларуси официально назвал «экстремистским».

Девушку обвинили сразу по пяти статьям УК: создание организации для осуществления террористической деятельности либо участие в ней (ст. 290−4), создание экстремистского формирования или участие в нем (ст.361 – 1), призывы к действиям к действиям, подрывающим нацбезопасность (ст. 361). подготовка массовых беспорядков (ч. 3 ст. 293), разжигание вражды или розни (ст. 130).

Сама Яна Пинчук не отрицала того, что вела протестный чат, но перестала быть его администратором еще до того, как чат признали экстремистским. Девушка также настаивала на том, что размещала там лишь репосты о месте и времени встреч и о помощи задержанным.

Пинчук считает, что уголовным делом власти Беларуси решили наказать ее за помощь задержанным на массовых протестных акциях в 2020 году.

Яна Пинчук жила в России с 2018 года. Девушку задержали в ноябре 2021 года в ее квартире в Санкт-Петербурге, после того как из Беларуси поступил запрос на экстрадицию. Через два дня петербургский суд арестовал ее. После ареста Яна обратилась к властям РФ с просьбой о предоставлении ей статуса беженца.

21 июля 2022 российский суд постановил депортировать девушку на родину. Адвокаты Яны пытались обжаловать решение о выдаче, но их ходатайство было отклонено.

Комитет по правам человека ООН, куда Яна Пинчук подала жалобу на свой арест решение об экстрадиции, потребовал от РФ «воздержаться от выдачи» Яны Пинчук властям Беларуси, призвав «обеспечить защиту жизни и неприкосновенности» активистки.

1 сентября 2022 года Россия выдала Пинчук.

В 2022 году РФ выдала Беларуси 16 граждан, которые обвиняются на родине в преступлениях «экстремистской направленности». Предстоит выдача еще 9 человек. В подавляющем большинстве случаев по «экстремистским» статьям в Беларуси возбуждают уголовные дела против критиков режима Лукашенко.

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