Решение Суда ЕС: Судебная реформа в Польше нарушает европейский принцип независимости судебной власти

Суд Евросоюза (СЕС) в понедельник, 5 июня, постановил, что реформа юстиции, проведенная в Польше в 2019 году, нарушает европейское законодательство. Высшая судебная инстанция ЕС напомнила также главенство европейского закона над законодательством Польши. Решение Суда Европейского союза подтвердило существование глубоких противоречий между Брюсселем и Варшавой в вопросе верховенства закона. Вердикт высшей судебной инстанции Евросоюза не может быть обжалован и обязателен для исполнения.

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Суд в Люксембурге поставил точку в длительном противостоянии между Европейским союзом и Польшей: независимость судей является фундаментальной ценностью Европейского ссюза.

Еврокомиссия, подавшая иск, приветствовала решение судей, подтвердивших тезис о том, что создание Дисциплинарной палаты при Верховном суде Польши представляет угрозу для независимости судей.

В судебном заключении говорится: «Дисциплинарная палата Верховного суда не отвечает требованиям независимости и беспристрастности. Из этого следует, что сама по себе перспектива для судей, призванных применять право ЕС, подвергнуться риску того, что такой орган [дисциплинарная комиссия] может вынести решение по вопросам, касающимся их статуса и выполнения ими своих функций, в частности, возбудив уголовное преследование против них или санкционировав арест, либо принять решения, касающиеся аспектов применимого к ним режима трудового законодательства, социального обеспечения или пенсионного обеспечения, может повлиять на их независимость».

Видеорепортаж французской редакции France 24 из Варшавы в день объявления решения Суда Европейского союза

Комментируя решение высшей судебной инстанции Евросоюза, еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс подчеркнул: «Это важный день для восстановления независимой судебной системы в Польше... После сегодняшнего решения закон о судебной власти придется соответствующим образом изменить». Он призвал польские власти «полностью выполнить решение» суда ЕС.

Аналогичным образом Суд ЕС отклонил предусмотренное законом Польши обязательство для польских судей заявлять о своей партийной принадлежности, членстве в общественных ассоциациях или фондах.

Главенство закона Евросоюза

Но самым главным в постановлении европейских судей стало подтверждение постулата о главенстве европейских законодательных норм над законами Польши. Вердикт аннулирует решение польского Конституционного суда, объявившего о том, что национальное законодательство превалирует над законами ЕС. В преамбуле к европейскому судебному решению говорится, что «ценность верховенства права является частью самой идентичности Союза как общего правового порядка и находит выражение в принципах, юридически обязательных к выполнению государствами-членами».

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро, проводивший раскритикованную в ЕС судебную реформу, резко отреагировал на решение Суда ЕС. Он заявил в понедельник, что вердикт Суда ЕС «писали не судьи, а политики, потому что он является вопиющим нарушением европейских договоров, и Суд ЕС берет на себя полномочия, которыми он не обладает». Основатель открыто антиевропейской партии «Солидарная Польша», Збигнев Зебро обвинил членов СЕС в коррумпированности.

Не исключено, что решением Суда Евросоюза от 5 июня юридические препирательства ЕС с Польшей не закончатся. Как сообщает Польское радио, министр по делам Европейского союза Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что «решение СЕС в настоящее время анализируется польским правительством». Однако, по его словам, приговор касается закона 2019 и конкретно Дисциплинарной палаты. В то время как эта структура была ликвидирована, а ее полномочия переданы, более поздней поправкой к закону, Высшему административному суду.

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