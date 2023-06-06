«Ролан Гаррос»: белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о войне в Украине и Лукашенко

«Я не поддерживаю войну, а это значит, что я не поддерживаю Лукашенко в данный момент», — сказала во вторник, 6 июня, белорусская чемпионка, вторая ракетка мира Арина Соболенко, после выхода в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.

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С самого начала турнира «Ролан-Гаррос» у 25-летней теннисистки из Беларуси журналисты пытались выяснить ее отношение к вторжению России в Украину, а также белорусскому правителю Александру Лукашенко, союзнику РФ в этой войне. По согласованию с организаторами парижского чемпионата, Соболенко решила не проводить пресс-конференции во время двух туров соревнований. 6 июня она дала пресс-конференцию после победы в четвертьфинале над украинской теннисисткой Элиной Свитолиной со счетом 6-4, 6-4.

Как отмечает агентство France-Presse, до сих пор Соболенко высказывалась по поводу войны РФ против Украины лишь в общих выражениях. Так после матча в первом туре «Ролан-Гарроса» против украинки Марты Костюк, он сказала: «Ни один российский или белорусский спортсмен не поддерживает войну. Почему нужно говорить такие вещи? Это очевидно, как 1 + 1 = 2».

В этот вторник, отвечая на вопросы журналистов, Арина Соболенко высказалась уже от первого лица: «Я говорила это много раз: "Я не поддерживаю войну. Я не хочу, чтобы моя страна была вовлечена в конфликт. (...) Я не поддерживаю эту войну».

Когда на пресс-конференции ее снова спросили о поддержке Лукашенко, Соболенко сказала: «Это сложный вопрос. Я не поддерживаю войну, поэтому я не поддерживаю Лукашенко в данный момент».

При этом теннисистка отметила: «Я не хочу, чтобы спорт смешивали с политикой, потому что я всего лишь 25-летняя теннисистка. Я просто хочу оставаться теннисисткой».

Арина Соболенко также ответила на вопрос о личном общении с Лукашенко: «Мы играли много матчей Кубка Федерации в Беларуси, и он был с нами, фотографировался с нами. В то время ничего плохого не происходило ни в Беларуси, ни в России, ни в Украине».

По итогам Открытого чемпионата Франции Арина Соболенко имеет серьезные шансы занять первое место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA.

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