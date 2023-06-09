Министры внутренних дел ЕС пришли к соглашению о реформе миграционной политики Евросоюза

По итогам трудных переговоров, прошедших в четверг, 8 июня, министры внутренних дел стран Евросоюза достигли соглашения по двум ключевым аспектам реформы миграционной политики. Оно предусматривает солидарность между государствами-членами ЕС в вопросах оказания помощи беженцам и ускоренное рассмотрение заявлений от некоторых просителей убежища, находящихся на границе.

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Изначально против реформы выступили Италия и Греция, страны, через которые в ЕС попадает основное число мигрантов. В Риме хотели, чтобы лица, которым было отказано в убежище, могли быть отправлены обратно в «безопасные» страны, через которые они попали в ЕС, даже если они не имеют связи с этими странами. Средиземноморские страны также настаивали на автоматическом переселении просителей убежища в другие страны ЕС. От этого отказывались Венгрия и Польша.

Один из текстов, одобренных министрами, в итоге предусматривает обязательную, но «гибкую» солидарность внутри ЕС по вопросу затрат на беженцев. Государства-члены должны будут принять у себя определенное число просителей из другой страны ЕС, подверженной миграционному давлению, или, в противном случае, оказать финансовую поддержку этой стране, из расчета 20 тысяч евро за каждого не переселенного просителя убежища.

Другой текст, принятый министрами, обязывает государства-члены ЕС внедрить ускоренную процедуру рассмотрения заявлений, которые имеют минимальные шансы на успех. Против реформы в итоге проголосовали Польша и Венгрия. Воздержались Болгария, Литва, Мальта и Словакия.

«Это непростые решения для всех, но это исторические решения», — заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. Далее реформа будет рассмотрена в Европарламенте. Председатель Европейского парламента Роберта Метсола приветствовала «прорыв», подчеркнув, что евродепутаты уже готовы начать обсуждение реформы и есть вероятность ее принятия до европейских выборов в июне 2024 года.

Вопрос о реформе системы предоставления убежища снова оказался на повестке дня Евросоюза, из-за возобновившегося после пандемии потока нелегальных мигрантов. К тому же Европа предоставила за прошлый год защиту четырем миллионам украинцев, покинувшим свои дома после начала российского вторжения.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен был вынужден в спешке покинуть встречу в четверг утром после вооруженного нападения в городе Анси, в результате которого пострадали шестеро человек, в том числе четверо детей. Нападавшим оказался 32-летний сириец, приехавший легально во Францию в ноябре 2022 года и подавший здесь прошение об убежище. Он был задержан.

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