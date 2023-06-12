В Германии стартуют крупнейшие в истории НАТО учения авиации

В понедельник, 12 июня, в Германии стартуют учения воздушных сил НАТО Air Defender 2023, которые станут самыми масштабными учениями авиации Альянса. Одновременно в Эстонии проходят крупнейшие в этом году учения в Балтийском море Baltops 2023, в которых принимают участие 50 боевых кораблей НАТО.

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Учения Air Defender продлятся до 23 июня, в них примут участие около 250 военных самолетов из 25 стран-членов и партнеров НАТО, включая Японию и Швецию, страну-кандидата на вступление в НАТО: истребители F-35 воздушных сил США и Нидерландов, разведывательные самолеты AWACS, дозаправщики в воздухе и транспортные самолеты ВВС Японии. Учения пройдут на четырех локациях Германии, а также по одной в Нидерландах и Чехии. Помимо этого, оперативная и тактическая часть учений будет производиться, помимо Германии, в Чехии, Эстонии и Латвии.

Цель учений – проверить способность военно-воздушных сил реагировать на кризисные ситуации в Европе и продемонстрировать единство участников Альянса перед лицом потенциальных угроз, в частности со стороны России.

В этих учениях примут участие до 10 000 человек, призванных укрепить оперативную совместимость и защиту от беспилотников и крылатых ракет в случае нападения на города, аэропорты или порты, расположенные на территории НАТО.

Канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу посетит пилотов, базирующихся на аэродроме Шлезвиг-Ягель на севере Германии.

«Сила и дух» Альянса

Учения Air Defender были разработаны в 2018 году, отчасти в ответ на аннексию Крыма Россией в 2014 году, хотя они не нацелены конкретно на «кого-либо», заявил в комментарии France-Presse командующий ВВС Германии генерал армии Инго Герхарц во время презентации учений.

НАТО намерено защищать «каждый сантиметр» своей территории, но не будет отправлять свои самолеты в сторону России и Калининграда, заверил он. «Мы — оборонительный союз, и именно так запланированы эти учения», — сказал генерал.

Однако эти учения также должны отправить сигнал России, пояснила прессе посол США в Германии Эми Гутманн. «Я бы очень удивилась, если бы кто-то из мировых лидеров не заметил того, что эти учения демонстрируют дух и силу Альянса, и это относится и к господину Путину», — сказала она.

Война России против Украины активизировала военный альянс, созданный почти 75 лет назад для противостояния Советскому Союзу. Финляндия и Швеция, которые долгое время сохраняли официальный нейтралитет, чтобы избежать любого конфликта с Москвой, обратились с просьбой о вступлении в НАТО после российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Директор Национальной гвардии ВВС США генерал Майкл Ло заявил в интервью France-Presse, что эти учения проводятся в «переломный момент». «Многое изменилось в глобальном стратегическом ландшафте, особенно здесь, в Европе», — отметил он. По его словам, учения будут направлены на то, чтобы «дополнить постоянное присутствие Соединенных Штатов в Европе» и обеспечить обучение «в большем масштабе, чем обычно проводится на континенте».

По словам Эми Гутманн, на данном этапе нет планов превращать Air Defender в регулярные учения, однако, добавила она, «мы не хотим, чтобы они стали последними».

Районы учений будут использоваться до четырех часов в день в разное время и в это время будут закрыты для гражданских воздушных транспортных средств. Коммерческие рейсы, которые пролетают через воздушное пространство Германии будут менять свои маршруты, а также будут задерживаться.

Отвечая на вопрос о возможных сбоях в пассажирских авиаперевозках во время учений, генерал Герхарц заявил, что планировщики сделают «все, что в их силах», чтобы ограничить задержки или отмены рейсов, поскольку в некоторых частях Германии начинаются школьные каникулы.

Учения происходят в то время, когда НАТО планирует более широкую перестройку своей обороны.

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