Макрон: украинское наступление должно быть победоносным. Как прошла встреча лидеров Франции, ФРГ и Польши

В Париже вечером в понедельник, 12 июня, завершилась встреча лидеров стран «Веймарского треугольника» — Франции, Германии и Польши. Как рассказали сами лидеры перед рабочим ужином, основной темой для обсуждения стали гарантии безопасности для Украины и помощь в ее контрнаступлении. Президент Франции Макрон выразил пожелание, чтобы оно было «как можно более победоносным»; рассказал, что ради этого Франция в последние недели «нарастила поставки оружия и боеприпасов» и намерена продолжать. Президент Польши Дуда заявил, что для него «победой Украины» будет полное отвоевание всех ее территорий и выразил надежду на то, что украинцам «пошлют ясный сигнал» о «перспективе принадлежности к НАТО» на ближайшем саммите Альянса. Канцлер Шольц заявил: Германия и ее союзники подготовились к долгосрочной поддержке Украины, а Путин, обязанный, наконец, осознать провал своей преступной авантюры, обязан закончить войну, в которой погибли сотни тысяч человек.

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Очередная встреча лидеров «Веймарского треугольника» прошла, как и было запланировано, в три «этапа»: короткие переговоры президентов Франции и Польши, затем — пресс-конференция Макрона, Дуды и Шольца, затем — совместный ужин трех лидеров, а также членов их делегаций.

35-минутная пресс-конференция не дала конкретных ответов на главные вопросы: какими будут долгосрочные гарантии безопасности для Украины и когда она войдет в Североатлантический альянс.

Впрочем, все три лидера подтвердили, что законное место Украины — в НАТО.

Зато в ходе встречи были изложены подробности военной помощи, оказываемой украинским защитникам со стороны Франции и Германии, и подтверждено (всеми тремя лидерами) намерение поддерживать Украину «так долго, как это будет необходимо».

Дуда: «Украина будет в НАТО», «Россия не победит»

Вопрос только в том, когда Украина войдет в западный военный блок, подчеркнул президент Польши Анджей Дуда, который из всех трех лидеров «Веймарского треугольника» остается, бесспорно, самым последовательным и убежденным сторонником украинской интеграции в НАТО и Евросоюз.

«Мы все не только являемся членами ЕС и Североатлантического альянса, но, прежде всего, сегодня мы все очень твердо стоим на стороне Украины с абсолютным пониманием того, что

Россия не может выиграть эту войну», — сказал Дуда. И подчеркнул, что «для безопасности Европы принципиально важно погасить российский империализм», чтобы «у России больше никогда не было возможности напасть на другую страну, расширить сферу своего влияния ценой человеческих жизней, (…) за счет суверенитета и независимости других государств».

Дуда привел в пример Польшу, которой, в том числе благодаря западной поддержке, удалось освободиться от советского управления и стать частью западного демократического сообщества.

Дуда AP - Sarah Meyssonnier

«Сегодня украинцы хотят того же, они хотят политически присоединиться к сообществу Запада, мы должны дать им возможность это сделать, и это будет темой нашей сегодняшней встречи (в Париже)», — сказал польский президент, добавив: «Украина будет в ЕС, и, у меня нет сомнений, она будет в Североатлантическом альянсе».

И призвал послать «украинским солдатам и украинскому обществу», а также президенту Украины «ясный сигнал о четкой перспективе принадлежности к Атлантическому альянсу». «Это одна из наших главных миссий сегодня, именно об этом мы дискутировали на саммите (GLOBSEC) в Братиславе (31 мая), а также о гарантиях (безопасности) для Украины. Они сейчас в процессе обсуждения, мы договариваемся о них на самом высоком уровне, можно сказать», — продолжил Дуда:

«Я надеюсь, что саммит НАТО в Вильнюсе (11-12 июля) принесет эту хорошую новость в Киев: что будущее присоединение Украины к НАТО является ясным и осязаемым».

Предметом для обсуждения трех лидеров в ходе рабочего ужина в Париже станут и подробности создания «авиационной коалиции», рассказал президент Польши.

И выразил надежду на то, что благодаря западной поддержке Украина проведет успешное контрнаступление. Уточнив, что по его мнению, успешным оно будет в случае вытеснения российской армии со всех международно признанных украинских территорий.

«Вот так, на мой взгляд, должна закончиться эта война», — резюмировал Дуда.

Макрон: украинское наступление «продлится от нескольких недель до нескольких месяцев», Россия уже проиграла

«Как мы и подчеркнули две недели назад на саммите в Братиславе вместе с канцлером (Шольцем),

агрессивная война, ведущаяся Россией, уже стала стратегическим и геополитическим провалом для агрессора», — сказал выступавший первым президент Франции: «Также ясно, что Украина не будет завоевана, и что единственный мир, который сегодня вообразим — это мир, основанный на международном праве и суверенном выборе украинского народа».

«Три наших страны, вместе с (другими) членами Евросоюза и нашими союзниками преданы безоговорочной поддержке Украины», — заверил французский президент, одновременно подчеркнув, что страны ЕС привержены еще и «усилению наших собственных оборонительных возможностей для того, чтобы дать соответствующий ответ на этот кризис; и Франция (активно) вносит в это свою лепту».

Макрон тоже пообещал поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо. AP - Sarah Meyssonnier

«Украина сражается с образцовой смелостью, сталкиваясь с огромными вызовами — как с печально известным, произошедшим на прошлой неделе, разрушением Каховской ГЭС», — продолжил Макрон (в Елисейском дворце перед встречей отметили, что лидеры «Веймарской тройки» на встрече обсудят и вопросы предоставления гуманитарной помощи в ответ на эту катастрофу).

«Мы сделаем так, чтобы Россия не только не вышла победителем из этой печальной авантюры, но также не смогла ее повторить», — подчеркнул президент Франции, предвосхитив тем самым пожелание президента Польши.

Позднее, отвечая на вопрос журналиста BFMTV, Макрон рассказал о том, когда началось контрнаступление Украины, и как Франция сейчас помогает ВСУ.

«Да, украинское контрнаступление началось — несколько дней назад», — заявил президент Франции, еще раз выразив уважение украинским защитникам: контрнаступление «тщательно и методично готовилось армией и ее руководителями, которые демонстрируют уже чуть более года свою решимость, свое мужество и превосходство своего тактического мышления и организации».

Вслед за этим Макрон сделал прогноз: «Это контрнаступление должно продлиться несколько недель или несколько месяцев».

И заверил: «Мы сделали все, чтобы ей (Украине) помочь — в пределах, определенных нами с самого начала конфликта: применять санкции к России, чтобы остановить ее военные усилия, помогать Украине сопротивляться и отвоевывать территории, но никогда не атаковать Россию и избегать любых форм эскалации».

«В этих строгих рамках мы вмешались, чтобы поддержать Украину», — подчеркнул президент Франции, рассказав: «Несколько дней назад у меня была возможность провести долгую беседу с президентом Зеленским. Мы интенсифицировали поставки оружия и боеприпасов, бронетехники, логистическую поддержку. И мы продолжим (...) в ближайшие дни и недели».

В заключение Макрон, словно бы перед кем-то оправдываясь, сказал: «Мы всегда выполняли то, что обещали, — и к слову, каждый раз в чрезвычайно сжатые сроки. Мы прямо в этот момент продолжаем поставлять, экипировать… И поддерживать в операционных кондициях различное оборудование, которое было поставлено и уже повреждено. Мы также продолжим усилия по подготовке (украинских военных), которые были начаты несколько месяцев назад...».

И закончил так:

«Конечно, идет контрнаступление. Мы желаем, чтобы оно было как можно более победоносным: чтобы затем иметь возможность начать фазу переговоров в хороших условиях. Но наша поддержка продлится так долго, как только это будет необходимо».

Шольц: Путин преступно недооценил нашу силу, пришла пора завершить войну

Федеральный канцлер Олаф Шольц заявил, что «Германия, Франция и Польша тесно стоят на стороне Украины», «и мы будем продолжать делать это до тех пор, пока это будет необходимо»: «Такое единство — наша сила».

Шольц сказал, что сейчас основные усилия его правительства направлены на поддержку Украины в борьбе против России: «Мы сейчас сосредоточены на том, что необходимо немедленно — в отношении танков, боеприпасов, артиллерии, противовоздушной обороны...».

Олаф Шольц: Путин должен остановить свою войну. AP - Sarah Meyssonnier

О переговорах, касающихся будущих гарантий безопасности для Украины, канцлер высказался так: «Мы будем продолжать это делать очень интенсивно, и это будет закончено, когда появится совместный результат».

Свою оценку войны Шольц подытожил в обращении:

«Путину пора, наконец, осознать, что его план провалился. Чтобы он закончил войну спустя почти 16 месяцев... С сотнями тысяч погибших, миллионами раненых и еще большим количеством беженцев.

Чтобы он вывел войска и наконец-то был готов говорить о справедливом мире».

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