Украина в «Веймарском треугольнике»: о чем поговорят Макрон, Шольц и Дуда в Париже

Вечером 12 июня в Париже пройдет встреча лидеров стран так называемого «Веймарского треугольника» — Франции, Германии и Польши. Основными пунктами повестки этой встречи, которая состоится в Елисейском дворце, будут обсуждение военной помощи Украине, а также условий предоставления ей гарантий безопасности.

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В Елисейском дворце перед сегодняшними переговорами объявили о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда «обсудят необходимость европейской координации военной помощи Украине, чтобы позволить ей провести контрнаступление, а также гуманитарной помощи, особенно после атаки на Каховскую ГЭС». Кроме того, лидеры трех европейских стран

«обсудят гарантии безопасности, которые могут быть предоставлены Украине в долгосрочной перспективе, чтобы гарантировать ее суверенитет и территориальную целостность».

«Наконец, этот обмен позволит им совместно подготовиться к предстоящим европейским и международным мероприятиям: Европейскому совету (пройдет 29 и 30 июня) и саммиту НАТО в Вильнюсе (11 и 12 июля)», — сообщили в пресс-службе французского президента.

Макрон ранее уже призывал к тому, чтобы в ходе этого саммита НАТО Украине были предоставлены надежные гарантии безопасности. Что касается вступления в Альянс, то ожидать анонсов на этот счет в Вильнюсе, безусловно, не стоит — такова, в том числе, позиция президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца: пока в Украине продолжается война, дорога в НАТО для страны закрыта.

Запад опасается, что немедленное вступление Украины в Альянс может привести к новому глобальному обострению из-за обязательства, которое подразумевает статья 5 НАТО, напоминает France-Presse. В случае принятия Украины странам Альянса придется применить это обязательство («нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО») в ее отношении, а значит вступить уже в открытую войну с Россией.

Против этого высказывается и Макрон.

Президент Франции в последний раз подробно говорил о своем видении альтернативного варианта защиты Украины 31 мая.

«Если мы хотим иметь вес в отношениях с Россией, если мы хотим быть авторитетными по отношению к украинцам, мы должны предоставить Украине средства для предотвращения любой дальнейшей агрессии и включить ее в архитектуру безопасности», — сказал Макрон, выступая в Братиславе на форуме Центральной и Восточной Европы GLOBSEC, посвященном вопросам стратегической стабильности.

«Я выступаю за то, чтобы эти гарантии были ощутимыми и заслуживающими доверия (…) Мы должны быть гораздо более амбициозными, чем мы иногда делаем в этих вопросах», — подчеркнул французский президент.

И напомнил о «требованиях» Путина к США и НАТО, предъявленных накануне вторжения в Украину. Их суть, по словам Макрона, — «ослабление и нейтрализация Украины, а также в целом ослабление целой части Европы в обмен на легковесные и почти непроверяемые обязательства». На все эти действия, признал глава французского государства, Европа не смогла дать единого решительного ответа и не выстроила систему безопасности, которая бы предотвратила российскую агрессию. НАТО, например, открыло перспективу вступления в альянс для Украины и Грузии, что сделало их «уязвимыми перед лицом российской мстительности», не дав защиты, а лишь «гарантии», которые Макрон назвал «слишком слабыми».

Вопрос гарантий безопасности для Украины в последние недели обсуждался и на саммите «Большой семерки» в Хиросиме в мае, и на встрече министров иностранных дел стран НАТО 1 июня в Осло, и на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе 1–2 июня... Сегодня в Париже обсуждение продолжится.

31 мая Макрон заявил в Братиславе, что гарантии безопасности для Украины должны быть чем-то средним между «израильской моделью» и членством в НАТО.

В Варшаве, между тем, выступают за скорейшее вхождение украинского государства в Североатлантический альянс.

«Целью Польши должно быть обеспечение интеграции Украины в Европейский Союз и Североатлантический альянс. Я надеюсь, что на следующем саммите НАТО будут приняты решения, которые приблизят Украину к членству в Альянсе», — заявлял Анджей Дуда в середине мая.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал запланированную на сегодня в Париже встречу в минувшую субботу, 10 июня на совместной пресс-конференции с премьером Канады Джастином Трюдо в Киеве.

«Завтра у меня будет разговор с президентом Польши. Думаю, он мне скажет, о чем у них будет встреча. Будем надеяться, что коллеги думают о том, как ускорить движение Украины в НАТО. Или нет, посмотрим», — заявил Зеленский (цитата по изданию «Европейская правда»).

Комментируя вопрос вступления своей страны в Североатлантический альянс, Зеленский заявил, что это, безусловно, было бы лучшей гарантией безопасности для украинцев.

«Тем не менее, мы понимаем, что сегодня, во время войны, Украина не может стать членом НАТО — это противоречит (позиции) Альянса… Но на этом пути к НАТО нам нужны юридические гарантии безопасности, и они подготовлены нашей стороной, и мы разговариваем с нашими партнерами», — добавил украинский лидер.

По итогам воскресных переговоров с президентом Польши Зеленский написал несколько общих слов: «Обсудили наши ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе. Мы понимаем важность сильных шагов Альянса по гарантиям безопасности для Украины. Спасибо за мощную оборонную поддержку со стороны Польши. Обсудили также дальнейшие первоочередные потребности для фронта. Благодарю Анджею за крепкую и твердую позицию».

О том, как будет выражать свою позицию президент Польши (а также лидеры Франции и Германии) сегодня в Париже, RFI расскажет по итогам встречи лидеров «Веймарского треугольника»*.

Программа встречи такова: сначала Макрон встретит (в 18:45 по местному времени) президента Польши, после чего должна состояться их 40-минутная беседа, в 19:30 Макрон снова выйдет на крыльцо Елисейского, чтобы встретить канцлера Германии, на 19.35 намечена совместная пресс-конференция трех лидеров, а на 20:15 у них запланирован совместный «рабочий ужин».

* Формат сотрудничества «Веймарский треугольник» был создан в августе 1991 года по инициативе министра иностранных дел Германии Ганса-Дитриха Геншера, который хотел использовать послевоенный опыт франко-немецкого сближения для укрепления связей с Польшей. Кроме того, «треугольник» был призван активно поддерживать сближение Польши с НАТО и лучше подготовиться к ее будущему членству в Евросоюзе. Эти две цели увенчались успехом: Польша вступила в НАТО в 1999 году и в ЕС в 2004-м.

Последняя встреча лидеров стран «Веймарского треугольника» состоялась 19 февраля 2023-го «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности.

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