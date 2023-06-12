Умер Сильвио Берлускони — бывший премьер-министр Италии, бизнесмен и друг Путина

Умер бывший председатель Совета министров Италии, бизнесмен Сильвио Берлускони. Ему было 86 лет.

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О смерти Сильвио Берлускони сообщают ряд СМИ. 86-летний бывший премьер-министр Италии умер от последствий лейкемии, сообщили агентству AFP в его окружении.

В пятницу политик снова был госпитализирован в больницу Сан-Раффаэле в Милане, где он находился на лечении несколько раз в последнее время.

В апреле-мае этого года Сильвио Берлускони пробыл в больнице шесть недель для лечения последствий, связанных с легочной инфекций на фоне хронической лейкемии. В мае он обратился к своим сторонникам из больничной палаты.

Сильвио Берлускини — политик, медиамагнат, был одним из богатейших людей Италии и политическим долгожителем. Он трижды занимал должность премьер-министра в период с 1994 по 2011 годы. Берлускони был сенатором и председателем правой партии Forza Italia, которая вошла в правящую коалицию нынешней крайне правой председательницы Совета министров Джорджи Мелони.

В течение 31 года Сильво Берлускони был президентом футбольного клуба «Милан», в 2017 году он продал клуб китайским инвесторам.

Его карьера была омрачена многочисленными скандалами и судебными разбирательствами. Самое известный скандал последних лет связан с так называемым «делом Руби» — обвинением а адрес Берлускони в покупке секс-услуг несовершеннолетней Каримы эль-Махгуг по прозвищу «Руби».

Скандалы и судебные разбирательства

Берлускони также обвиняли по делам, связанным с коррупцией и налоговыми махинациями. Почти все связанным с ним открытые судебные процесса или заканчивались оправдательными приговорами, или прекращались за истечением срока давности, отмечает AFP. Сам Берлускони всегда называл себя невиновной жертвой политической вендетты.

Единственный окончательный обвинительный приговор в отношении Берлускони датируется 2013 годом, когда Кассационный суд оставил в силе его приговор к четырем годам тюремного заключения и шести годам запрета занимать выборные должности по делу об уклонении от уплаты налогов, связанному с его медиа-империей Mediaset.

Он получил трехлетнюю амнистию, а оставшаяся часть его приговора была преобразована в общественные работы в миланском доме престарелых. Он был лишен мандата сенатора в ноябре 2013 года и восстановлен в 2022 году.

Отношения с Путиным

На протяжении многих лет отношения Сильвио Берлускони с российским президентом Владимиром Путиным называли дружескими.

Берлускони и Путин познакомились еще в начале 2000-х, и с тех пор встречались десятки раз. Многие встречи носили частный характер. В 2015 году Берлускони приехал в аннексированный Крым на частную встречу с Путиным. После этого СБУ запретила итальянскому политику въезд в Украину.

В 2022 году Берлускони публично осудил российское вторжение в Украину. В апреле 2022 года он заявил, что «разочарован и опечален решениями Путина», подчеркнув, что «военные преступления были совершены в Буче, и Россия не может этого отрицать» (цитата по La Repubblica).

Впрочем, как стало известно из опубликованной агентством LaPresse в октябре 2022 года расшифровки аудиозаписи заявления Берлускони на закрытой встрече с однопартийцами, бывший премьер Италии сказал, что «немного возобновил отношения» с Путиным.

В феврале 2023 года Берлускони заявил, что если бы был на посту премьер-министра Италии, то не встретился бы с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также заявил, что полномасштабного нападения РФ на Украину не произошло бы, если бы Владимир Зеленский «прекратил нападения на две автономные республики Добнасса» (цитата по Il Messaggero).

Президент РФ Владимир Путин и бывщий премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в аэропорту Рима, 4 июля 2019 г. © Sputnik/Alexey Druzhinin/Kremlin via REUTERS

Тогда в МИД Украины обвинили Берлускони в распространении российской пропаганды, что поощряет РФ к продолжению ее агрессии против Украины. На это заявление Берлускони резко отреагировал и лично президент Зеленский. На фоне критики Сильвио Берлускони заявил, что всегда был «на стороне украинского народа и мира» и выразил надежду на скорейшее дипломатическое решение «этой очень опасной войны для всех нас».

После известия о смерти Сильвио Берлускони официальный сайт Кремля опубликовал комментарий Владимира Путина, где президент РФ назвал Берлускони «политиком европейского, можно сказать, и мирового масштаба». «Таких людей сейчас на международной арене немного», — заявил Путин.

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