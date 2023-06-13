В Беларуси будут судить мертвых. Покойным предоставят адвокатов

Проект закона «Об изменении Уголовно-процессуального кодекса» предусматривает возбуждение уголовных дел по десяти статьям УК в отношении умерших.

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Проект закона «Об изменении Уголовно-процессуального кодекса» Совет министров внес на рассмотрение белорусского парламента на прошлой неделе.

Новый закон меняет статью 29 УК Беларуси — после принятия документа парламентом и подписания Александром Лукашенко белорусская судебная система сможет заводить уголовные дела в отношении умерших граждан по преступлениям, перечисленным в статье 85 УК:

• подготовка либо ведение агрессивной войны;

• акт международного терроризма;

• геноцид;

• преступления против безопасности человечества;

• производство, накопление либо распространение запрещенных средств ведения войны;

• экоцид;

• применение оружия массового поражения;

• нарушение законов и обычаев войны;

• преступные нарушения норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов;

• бездействие либо отдание преступного приказа во время вооруженного конфликта.

Умершим обвиняемым в обязательном порядке предоставят адвоката. Отказаться от услуг защитника будет нельзя, даже в случае такого желания у родственников покойного.

Если родственников мертвого обвиняемого не найдут, суд состоится без них.

Первыми ответчиками по новому закону станут, видимо, военнослужащие Вермахта времен Второй мировой войны, а также коллаборанты либо причисленные к ним антисоветские партизаны, действовавшие в Беларуси после войны. Тема геноцида белорусского народа зазвучала в белорусском пропагандистском пространстве с осени 2020 года, когда власти стали проводить некие параллели между участниками мирных протестов против фальсификации итогов президентских выборов и белорусскими сторонниками гитлеровской Германии в 40-х годах прошлого века.

Генеральный прокурор Андрей Швед, главный куратор идеи нового рассмотрения преступлений Второй мировой, в 2022 году издал книгу «Геноцид белорусского народа». На ее презентации он недвусмысленно заявил:

Мы воочию наблюдали за тем, как два года назад (в 2020-м) на белорусской земле хотели повторить события прошлого, но уже с новыми идейными вдохновителями и в новой обработке. (…) Мы расслабились и считали, что белорусская молодежь знает о прошлом и никогда не допустит его повторения, что отдельные государства усвоили уроки самой кровопролитной войны в истории. А оказалось, что некоторые из них только и ждали удобного случая.

Стоит отметить, что изменения в УК вообще не ограничивают срок давности смерти обвиняемых. То есть при определенной конъюнктуре белорусские следователи могут начать дела против военных армии Наполеона (французские войска шли на Москву через Беларусь) или стрельцов войска московского царя Алексея Тишайшего — после «Кровавого потопа», как называют в белорусской истории 13-летнюю войну Московского царства с Великим княжеством Литовским, население белорусских земель уменьшилось вдвое.

Некоторые же статьи — «экоцид»; «применение оружия массового поражения»; «бездействие либо отдание преступного приказа во время вооруженного конфликта» — как раз больше соответствуют сегодняшней ситуации в регионе, хотя пока Беларусь еще не является прямым участником войны России против Украины.

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