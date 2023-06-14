Куру: запуском c космодрома 16 июня закончится эра европейского чуда технологии Ariane 5

КОСМОС

В пятницу 16 июня с европейского космодрома в Куру будет совершен последний запуск европейской ракеты-носителя Ariane 5. Эта ракета тяжелого класса обеспечивала странам Европы доступ в космос с 1997 года, позволяя выводить спутники на геостационарную орбиту земли. В момент обострения международной конкуренции в области запусков Европа временно окажется без ракет этого класса. Так как первый запуск европейской ракеты-носителя нового поколения Ariane 6 намечен только на конец 2023 года.

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Запуск 16 июня станет 117-м по счету для ракеты-носителя Ariane 5, одной из самых надежных в мире. В ходе последней миссии она доставит на орбиту французский спутник военной связи (Syracuse 4B) и немецкий экспериментальный спутник.

За 30 лет эксплуатации удачными были 110 запусков Ariane 5. Исключительная надежность системы, превышающая 95%, была аргументом для NASA в выборе европейского носителя для вывода в 2021 году на орбиту самого крупного в мире космического телескопа James Webb стоимостью 10 млрд долларов. Кроме этого «момента славы» у Ariane 5 было множество других. Как, например, успешный запуск в 2004 году зонда Rosetta к комете 67P/Чурюмова — Герасименко и в апреле этого года запуск европейской космической миссии JUICE в восьмилетнее путешествие к Юпитеру.

Французское космическое агентство (CNES) приглашает понаблюдать в прямой трансляции из Куру за двумя ключевыми событиями: 15 июня - вывод Ariane 5 на стартовую площадку, а 16 июня - запуск ракеты. Prêts pour la dernière #Ariane5 ? Pour clôturer cette formidable aventure, on vous propose 2 rendez-vous :

🟣 le 15 juin, roulage 🛻 jusqu'à la zone de lancement, animé par @astropierre et @Space_Thomalice, on attend vos questions en direct

🔴 le 16 juin, décollage #VA261 🚀 pic.twitter.com/xJ4vqX3kCz — CNES (@CNES) June 6, 2023

Сложный момент в ожидании Ariane 6

Ariane 5 была результатом сотрудничества 12 стран Европы. Создание ракеты-носителя тяжелого класса, с массой полезной нагрузки до 10,5 тонн, позволило Европе выгодно позиционироваться на рынке телекоммуникаций. Сегодняшний период менее благоприятен для Европы. И потому, что создание появление ракет многоразового использования SpaceX Илона Маска показывает, что одноразовые запуски Ariane 5 становятся слишком дорогими. Кроме того, Европа отказалась от эксплуатации из Куру российских ракет среднего класса «Союз».

В интервью французской телекомпании BFMTV Даниэль Нойеншвандер, директор отдела космического транспорта Европейского космического агентства (ЕКА), говорит о «внезапном прекращении эксплуатации российских ракет „Союз“ после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, что привело к снижению активности базы Куру, откуда в 2022 году было произведено всего шесть коммерческих запусков, в то время как в 2021 году их было 15».

Это означает, что кризис в Украине заставил Европу отказаться от ракет-носителей среднего класса. Сегодня Европа сохранила возможность запусков ракетами-носителями легкого класса Vega (до 1,5 тонн полезной массы) и получит новые Ariane 6. Это – ракета-носитель многоразового использования, которая должна стоить в два раза дешевле и производиться в два раза быстрее, чем её предшественница. Она будет обладать способностью выводить на орбиту до 12 тонн полезного груза. В эфире France Inter исполнительный директор Arianespace Стефан Исраэль подтвердил дату первого запуска ракеты-носителя нового поколения Ariane 6 в конце 2023 года. Он уточнил, что уже было продано 28 ракет, «в том числе 18 Джеффу Безосу для его проекта Kuiper». По словам Стефана Исраэля, уже имевший место запуск компанией SpaceX ракет-носителей Starship производился «в условиях безопасности, которые в Европе не были бы приняты».

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