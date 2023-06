Куру: запуском c космодрома 16 июня закончится эра европейского чуда технологии Ariane 5

Французское космическое агентство (CNES) приглашает понаблюдать в прямой трансляции из Куру за двумя ключевыми событиями: 15 июня - вывод Ariane 5 на стартовую площадку, а 16 июня - запуск ракеты.

Prêts pour la dernière #Ariane5 ? Pour clôturer cette formidable aventure, on vous propose 2 rendez-vous :

🟣 le 15 juin, roulage 🛻 jusqu'à la zone de lancement, animé par @astropierre et @Space_Thomalice, on attend vos questions en direct

🔴 le 16 juin, décollage #VA261 🚀 pic.twitter.com/xJ4vqX3kCz