Куру: запланированный на 16 июня последний запуск ракеты Ariane 5 отложен

КОСМОС

«В настоящее время проводятся расчеты для определения новой даты запуска», - сообщила в соцсетях ответственная за коммерческие запуски с космодрома в Куру фирма Arianespace.

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Запуск последней Ariane 5, первоначально запланированный на вечер 16 июня из Куру во Французской Гвиане, был перенесен на пока неустановленное время из-за аномалии, объявила в четверг Arianespace. Она сообщила в Твиттере, что решение принято было «в соответствии с требованиями безопасности». Arianespace решила отложить развертывание пусковой установки. Ракета-носитель с почти 8 тоннами полезного груза – французским спутником военной связи (Syracuse 4B) и немецким экспериментальным спутником – остаётся пока в ангаре окончательной сборки. Кампания «проводит анализ для определения новой даты запуска», - добавила Arianespace, отвечающая за эксплуатацию европейских пусковых установок.

AFP: запуск Ariane 5 перенесен, как минимум, на две недели. [A LA UNE A 8H]

Le dernier vol d'Ariane 5, dont le décollage était programmé ce soir de Kourou, a été reporté à au moins 2 semaines en raison d'une anomalie, a annoncé Arianespace #AFP 5/5 pic.twitter.com/WWpjgS99g7 — Agence France-Presse (@afpfr) June 16, 2023

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