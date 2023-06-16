КОСМОС

Куру: запланированный на 16 июня последний запуск ракеты Ariane 5 отложен

«В настоящее время проводятся расчеты для определения новой даты запуска», - сообщила в соцсетях ответственная за коммерческие запуски с космодрома в Куру фирма Arianespace.

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Вид Ariane 5 на стартовой площадке космодрома Куру во Французской Гвиане.
Вид Ariane 5 на стартовой площадке космодрома Куру во Французской Гвиане. © Simon Rozé/RFI
Нина Карель
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Запуск последней Ariane 5, первоначально запланированный на вечер 16 июня из Куру во Французской Гвиане, был перенесен на пока неустановленное время из-за аномалии, объявила в четверг Arianespace. Она сообщила в Твиттере, что решение принято было «в соответствии с требованиями безопасности». Arianespace решила отложить развертывание пусковой установки. Ракета-носитель с почти 8 тоннами полезного груза  – французским спутником военной связи (Syracuse 4B) и немецким экспериментальным спутником – остаётся пока в ангаре окончательной сборки. Кампания «проводит анализ для определения новой даты запуска», - добавила Arianespace, отвечающая за эксплуатацию европейских пусковых установок.

AFP: запуск Ariane 5 перенесен, как минимум, на две недели.

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