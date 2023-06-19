В Беларуси вводят химическую кастрацию «лиц, страдающих педофилией»

Недавняя инициатива Генпрокуратуры Беларуси об уголовном преследовании мертвых прошла два чтения в парламенте и ожидает утверждения Александром Лукашенко. Теперь же Генпрокуратура Беларуси занялась преступлениями на сексуальной почве и вопросами сексуальности вообще.

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«Подготовлены изменения в Уголовный кодекс: наряду с наказанием за преступление по приговору суда предусматривается принудительное лечение лиц, страдающих педофилией», — говорится в сообщении Генпрокуратуры от 19 июня.

По информации ведомства, разработан клинический протокол по применению химической кастрации.

В отличие от хирургической, при которой удаляются яички или яичники, химическая кастрация воздействует на либидо введением медицинских препаратов.

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В сообщении Гепрокуратуры отмечается, что законодательные инициативы ведомства и меры «по развитию доступной сексологической помощи населению поддержаны белорусским правителем Александром Лукашенко. Среди мер: «проработка вопросов, касающихся усиления ответственности родителей; установление административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии и чайлдфри; внедрение в образовательный процесс обязательного курса на тему полового воспитания детей и молодежи; усиление контроля за ранее судимыми лицами, в т. ч. с использованием электронных браслетов».

Александр Лукашенко, всегда клеймивший все «нетрадиционное», на идеологию чайлдфри обратил внимание совсем недавно. В марте этого года он потребовал объявить сообщества чайлдфри вне закона, «равно как и все нетрадиционные веяния». В мае власти Беларуси признали «экстремистскими материалами» сообщества чайлдфри в соцсетях, а также тематические телеграм-каналы.

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