В Беларуси правозащитницу Насту Лойко приговорили к 7 годам колонии за доклад о преследовании анархистов и антифашистов

Минский городской суд согласился с мнением обвинения, что доклад Насты Лойко за 2017-2018 год «разжигает социальную вражду».

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20 июня Минский городской суд вынес приговор по делу политзаключенной правозащитницы Насты Лойко. Ее приговорили к семи годам колонии общего режима по части 3 статьи 130 УК – «возбуждение социальной вражды» — за подготовку доклада «Преследование анархистов, антифашистов, левых и социальных активистов в Беларуси» (2017- 2018).

Обвинение утверждает, что в докладе правозащитницей «дана негативная оценка деятельности сотрудников милиции».

Суд проходил в закрытом режиме, поэтому подробности и позиция самой Насты Лойко неизвестны, отмечает правозащитный центр «Весна».

Группой, против которой правозащитница якобы разжигала социальную вражду, является «профессиональная социальная группа сотрудников правоохранительных органов». «Весна» обращает внимание, что такое толкование статьи не соответствует международным стандартам в области прав человека, о чем свидетельствует практика международных судебных органов.

Судебный процесс из трех заседаний был закрытым по требованию гособвинителя с «целью исключения распространения информационных продуктов с призывами к экстремистской деятельности, которая размещается на интернет-ресурсах, признанных решением МВД экстремистскими формированиями».

Летом 2021 года правозащитная организация Human Constanta, с которой сотрудничала Наста Лойко, была ликвидирована в рамках организованной атаки на гражданское общество в Беларуси.

Наста Лойко приняла решение оставаться в Беларуси, хотя в одном из последних перед арестом публичных выступлений прогнозировала стремительное ухудшение ситуации в стране «для инакомыслящих белорусов».

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С сентября 2022 года Наста Лойко шесть раз отбыла административный арест по 15 суток по надуманным протоколам о «мелком хулиганстве». 24 декабря ей предъявили обвинение в уголовном преступлении.

Во время административных арестов, которые правозащитница отбывала в печально известном Центре изоляции правонарушителей на Окрестина, власти отказывали ей в доступе к адвокатам и не пропускали передачи с лекарствами и теплой одеждой. Наста Лойко заявляла о пытках и бесчеловечном обращении. Так, через бывших сокамерниц общественности стало известно о случае, когда Насту Лойко восемь часов продержали во дворе без верхней одежды при температуре ниже +10С, после чего у нее серьезно ухудшилось здоровье.

Наста Лойка стала лауреатом премии правозащитного сообщества Беларуси в номинации «Правозащитник года – 2022».

По данным правозащитного центра «Весна», в Беларуси на 20 июня политзаключенными признано 1496 человек.

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