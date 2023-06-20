Правозащитники: Миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС продолжается, точное количество жертв неизвестно

КОММЕНТАРИИ

Белорусская правозащитная организация Human Constanta ко Всемирному дню беженцев, который отмечается 20 июня, подготовила доклад о ситуации с мигрантами на восточной границе ЕС.

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«Уникальная миграционная ситуация», как выражаются правозащитники, на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией начала складываться с июня 2021 года. Осенью того же года ситуация переросла в полноценный миграционный кризис на восточных границах Евросоюза, на тот момент ежедневные столкновения мигрантов из стран Ближнего Востока, которых сопровождали белорусские военные, с польскими военными стали топовыми новостями мировых агентств.

Многие аналитики не исключают, что кризис был организован не Минском, а Москвой в сотрудничестве с белорусским режимом — в это же время российские войска концентрировались на границе Беларуси и Украины и на границе России и Украины. Правозащитники также отмечают, что «попытки найти естественные причины возросшего потока нерегулярной миграции через Беларусь» оказались безуспешными — «постепенно становилось очевидным, что происходит организованный на государственном уровне миграционный поток в целях дестабилизировать ситуацию на границе Беларуси и стран ЕС».

По данным правозащитников, в январе 2022 года в лагере для беженцев в Беларуси оставалось около 700 человек, а в марте его уже не было, но это не означает, что мигранты вернулись домой. Пограничные службы Польши, Литвы и Латвии практически ежедневно сообщают о попытках прорыва границы со стороны Беларуси, хотя это выглядит уже не столь массовой волной, как осенью 2021 года. Так, только в ночь на 18 июня в Польшу из Беларуси пытались пройти 146 человек, среди которых граждане Индии, Таджикистана и Эритреи. У задержанных тогда же сомалийцев и сирийцев были российские визы.

Представительница Human Constanta правозащитница Энира Броницкая отмечает, что получать данные о мигрантах, оставшихся или прибывших в Беларусь, чрезвычайно сложно — в стране ликвидированы не только правозащитные НГО, но вообще весь третий сектор с лета 2021 года.

Правозащитники основываются на данных из открытых источников всех стран, которые затронул кризис, а также на интервью с мигрантами.

О затруднениях в получении информации говорится также в недавнем докладе Специального докладчика ООН по вопросу о правах мигрантов Фелипе Гонсалеса Моралеса.

Он посещал Беларусь в июле прошлого года, в докладе он так говорит об этом: «Специальный докладчик высоко оценивает возможность встретиться с представителями различных ведомств правительства Беларуси, он сожалеет, что не смог встретиться в Беларуси ни с одним из мигрантов, пытавшихся пересечь границу с Польшей. Спецдокладчик имел возможность обменяться мнениями с представителями нескольких местных организаций гражданского общества, оказывающих гуманитарную помощь мигрантам, однако ему не удалось найти ни одной местной белорусской организации гражданского общества, занимающейся мониторингом и отчетностью о положении c правами человека мигрантов. Это, по-видимому, отражает более серьезную вызывающую тревогу проблему — отсутствие гражданского пространства и критики политики правительства в стране».

Погибшие и пропавшие на границе

Энира Броницкая говорит, что на протяжении 2022 года правозащитники получали сообщения о людях в тяжелом физическом состоянии, застрявших в лесах в приграничных районах.

«Из-за пребывания в неприемлемых условиях проживания в лесах и резкого понижения температуры осенью и зимой, запугиваний и избиений со стороны пограничников по обе стороны границы, обострения хронических заболеваний, беженцы нередко не могут самостоятельно передвигаться и нуждаются в доставке в медицинские учреждения», — сообщают в Human Constanta, подчеркивая, что в большинстве случаев «мы получали отказы от бригад скорой помощи или пограничников эвакуировать людей из лесов».

Правозащитники подчеркивают, что точное количество погибших и пропавших на границе Беларуси и ЕС остается неизвестным. Большинство сообщений о смертях поступает от пограничного комитета Беларуси, но не подтверждается соответствующими службами Литвы, Польши и Латвии.

Правозащитники соседних стран также сообщают сведения о погибших и пропавших на границе беженцах, которые им удалось собрать с начала гуманитарного кризиса. Так, по данным литовской организации Sienos Grupe, минимум 30 человек не выходят на контакт со своими родственниками и близкими и могут считаться пропавшими на границе с Беларусью.

Польские правозащитники сообщают о 37 подтвержденных случаях смертей на границе с 2021 года и 317 пропавших беженцах, с родственниками которых они находятся в контакте.

По данным проекта «Missing migrants project» Международной организации по миграции, за период 2021–2022 подтверждены 23 случая смертей на границе Беларуси и ЕС.

К Human Constanta также обращались родственники транзитных беженцев, переставших выходить на контакт на территории Беларуси и о судьбе которых до сих пор ничего не известно. Пока правозащитникам неизвестны случаи, когда бы власти Беларуси, Польши, Литвы и Латвии сообщали близким информацию о погибших и пропавших без вести или признали какие-либо правонарушения со своей стороны, приведшие к смертям.

В Human Constanta называют очевидной необходимость создания независимого механизма расследований смертей и исчезновений мигрантов на границе с участием властей всех четырех стран.

Собственно в самой Беларуси, по данным правозащитников, нет системной гуманитарной и медицинской поддержки для мигрантов, нет юридической помощи и правовой определенности.

Правозащитники призывают правительство Беларуси и правительства Польши, Литвы и Латвии в полной мере обеспечить соблюдение прав человека, прав мигрантов и беженцев; отказаться от практики использования транзитных беженцев в качестве инструмента политического давления; обеспечить доступ на территории стран и в приграничных зонах международным организациям и НГО к транзитным беженцам, нуждающимся в гуманитарной, медицинской и правовой помощи.

Правозащитники предлагают странам ЕС, соседям Беларуси, отказаться от практики неправомерных отказов в приеме заявлений на международную защиту и насильственного «выталкивания» транзитных беженцев на территорию Беларуси.

Беларусь, по мнению правозащитников, не следует признавать первой безопасной страной для транзитных беженцев. Предоставляя финансовую помощь для решения гуманитарного кризиса субъектам, находящимся в Беларуси, удостовериться, что средства не будут получены белорусскими властями и будут использованы в соответствии с заявленной целью.

Необходимы большая публичность и прозрачность в деятельности представительств МОМ и УВКБ ООН в Беларуси; нужно обеспечить международный и/или гражданский мониторинг соблюдения прав человека при возвращении иностранцев в страны гражданской принадлежности.

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