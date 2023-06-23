Белорусский режим зачищает политическое поле перед избирательными кампаниями

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23 мая Министерство юстиции сообщило о прохождении перергистрации провластных Коммунистической и Либерально-демократической партий. Как заявил глава Минюста Сергей Хоменко, «этими партиями выполнены все требования, указанные в законе о политических партиях».

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Партия власти «Белая Русь», существовашая до марта 2023 года в виде общественной организации, в перерегистрации не нуждалась. В ней состоит около 180 тысяч госслужащих, а идеология, можно сказать, заявлена даже во флаге партии — три паруса «символизируют единство главы государства, белорусского народа и исполнительной вертикали власти».

Перерегистрация партий была объявлена в феврале этого года белорусским правителем Александром Лукашенко, который подписал закон «Об основах гражданского общества» и поправки в законы о деятельности партий. Партии должны были предъявить списки членов — их должно быть не менее пяти тысяч, а также внести некоторые изменения в свои уставы.

Минюст уже отказался рассматривать вопрос о перерегистрации Белорусской партии «Зеленые», так как руководство «зеленых» подало документы без списка членов. Без таких же списков поданы документы на перергистрацию Белорусской социал-демократической партией (Грамада), «Белорусской социал-демократической Грамадой» (БСДГ), Белорусской партией левых «Справедливый мир».

Объединенная гражданская партия не подавала документы на новую регистрацию — ее глава Николай Козлов находится в тюрьме, он признан политзаключенным. Партию БНФ также возглавляет ныне политзаключенный Рыгор Костусев, руководство партии отказалось от процедуры перерегистрации.

«Власти убивают плюрализм и пытаются восстановить советскую систему»

Глава Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов в интервью RFI говорит, что его партия подала документы, выполняя формальную процедуру, но без списков членов партии.

Игорь Борисов: Честно говоря, предоставить список в пять тысяч членов партии в условиях, когда в стране происходит реакция, контрреволюция, репрессии и тому подобное — это так себе идея. Передать такой список — равно передать расстрельный список, скажем так. Гарантировать безопасность в таких условиях мы не можем. И риск репрессий только за членство в партии не стоит той регистрации.

RFI: В требованиях к перегистрации не только указание количества партийцев…

Да, не только. И центральный комитет нашей партии проголосовал против изменений в уставе партии — новый закон требует такие изменения в уставах всех партий. Фактически, эти предложенные властями изменения, убивают плюрализм и любую демократичность. Новации предполагают то, что в реальности партии могут существовать только при условии полного согласия с современной государственной политикой в Беларуси, полной лояльности власти во всем.

В какой-то степени это аналогия с Китаем, где есть коммунистическая партия, а все остальные партии официально признают ее главенствующую роль. Мало кто об этом знает, но в Китае формально есть плюрализм — там существуют восемь политических партий, но существуют с условием признания главной роли коммунистов.

У нас точная формулировка гласит так: «обеспечение исполнения основных направлений внутренней и внешней политики концепции национальной безопасности, которые утверждаются Всебелорусским народным собранием». Но как же право на плюрализм, на альтернативную точку зрения, позицию по развитию государства и общества? Партии как раз это и должны предлагать. Это мы отвергли, как и предложенные цели: «обеспечение незыблемости конституционного строя и гражданского согласия». Что это означает вообще? То есть если партия возьмется готовить предложения по изменению конституции, то ее члены уже преступники или еще нет? Странное и требование постоянного проживания партийца на территории Беларуси. На наш взгляд, члену партии достаточно иметь паспорт Беларуси.

Зачем понадобилась перегистрация сейчас, когда политическая жизнь в Беларуси замерла, а многие лидеры партий вообще находятся вне Беларуси?

Это такая попытка восстановить традиции СССР на базе Союзного государства Беларуси и России. Внутренние и внешние обстоятельства заставляют власти искать формы выживания. И наилучший способ для этого выживания они нашли во временах СССР — отсутствие инакомыслия, преследование инакомыслия и так далее.

Им просто выгодно расправиться со всеми политическими акторами, с любым проявлением альтернативы, чтобы показать, во-первых, что они единственные, с кем можно вести переговоры, что они, во-вторых, единственные, кто контролирует ситуацию в Беларуси, что они, в-третьих, единственные, кто может определять будущее Беларуси и судьбу своих оппонентов. Поэтому в этой формуле государства места инакомыслию просто не остается.

Это попытка окончательно расправиться с политическими партиями, которые существовали еще до появления режима Лукашенко в Беларуси. Вообще, напомню, за последние 20 лет в Беларуси не было зарегистрировано ни одной демократической политической партии. Последняя зарегистрированная — это провластная «Белая Русь».

Естественно, когда на горизонте уже маячат выборы — в 2024 году пройдут выборы в местные советы и в парламент, в 2025 — президентские, наличие альтернативы в обществе, где протест спрятан, замаскирован после репрессий, которые и не думают останавливаться, серьезно беспокоит режим. Думаю, власти делают свои социологические замеры, которые их абсолютно не радуют — поэтому репрессии и не ослабевают. Ну и конечно не хочется в такой обстановке давать эфир своим оппонентам — по закону кандидаты в депутаты имеют право выступать на государственном ТВ и участвовать там же в теледебатах. Нервный момент для власти, неудобный и некомфортный. Любой подъем общества им точно не нужен.

После отказа в перегистрации, а он, судя по «Зеленым», грозит всем, кто подал «неправильные» документы, белорусские партии уйдут в подполье?

Пока еще постановление о ликвидации никто не получил. Хотя больших иллюзий нет, но пока легально продолжаем свою деятельность — делаем все свои мероприятия и даже принимаем в свои ряды новых партийцев. Ну, а когда уже выйдем на стадию ликвидацию — будем думать о формах и возможностях своего существования в таких условиях. Ситуация динамичная и может меняться. При этом запрос на альтернативу у общества есть. Мы бы прошли в парламент при демократических выборах, как и ряд других партий. Но такой парламент неконтролируем, поэтому при этой власти его не будет.

Подчеркну, что оппозиционные политические партии выступали за смену власти в Беларуси мирным путем. Когда такого механизма нет, когда все зачищается и уничтожается, то люди будут искать другие механизмы, способные влиять на ситуацию и менять ее. Власти должны это понимать. Так что они могут получить в конце концов обратный результат — не исключаю более радикальных форм сопротивления режиму. Надеяться же на то, что люди массово побегут в провластные партии, властям не стоит, все прекрасно понимают, что из себя представляют эти организации — приложения к действующей власти, тупиковые ветви эволюции.

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