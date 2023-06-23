Вступил в силу 11-й пакет санкций Евросоюза в отношении России — главное

23 июня вступил в силу очередной — уже 11-й по счету — пакет санкций Евросоюза в отношении России, введенный в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину. Он был согласован постоянными представителями стран ЕС в Брюсселе 21 июня. Этот санкционный пакет, помимо дополнительных ограничительных мер, включает и механизм по борьбе с обходом ранее введенных санкций.

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Европейский союз разработал особый механизм по борьбе с обходом ограничений, введенных против РФ, через другие государства. Как отмечает Еврокомиссия, этот механизм позволит Евросоюзу «ограничивать продажу, поставку, передачу или экспорт подсанкционных товаров и технологий» в третьи страны, в которых будет выявлен «постоянный и особенно высокий риск обхода» ограничительных мер, введенных против Москвы.

В ЕС разъяснили, что намерены бороться с обходом санкций, прежде всего, укрепляя сотрудничество с правительствами этих «третьих стран». Если это сотрудничество не принесет желаемых результатов, против «нарушителей» из этих стран будут вводиться сперва индивидуальные санкции ЕС. Только если обход антироссийских ограничений останется «существенным и системным» — в качестве исключительной и крайней меры — Евросоюз запретит свой экспорт подсанкционных товаров и технологий в эти «третьи страны».

В целях борьбы с обходом санкций Евросоюз также расширил запрет на транзит (в другие страны) через территорию РФ ряда своих «чувствительных товаров и технологий». Речь идет о европейской продукции, которая может «способствовать военно-техническому укреплению России, развитию сектора обороны или безопасности», а также товарах для авиационной или космической промышленности. Под запрет транзита через РФ также попало европейское авиационное топливо и топливные присадки.

Евросоюз увеличил — на 87 позиций — свой «черный список» компаний и организаций, которые непосредственно поддерживают военно-промышленный комплекс РФ в войне против Украины. На эти юрлица распространяются жесткие ограничения при экспорте европейских товаров двойного назначения и передовых технологий. Речь идет о собственно российских компаниях (прежде всего, ВПК), но также иностранных производителях беспилотников и фирмах-поставщиках электроники. «Черный список» ЕС пополнили юрлица из Ирана, Китая, Узбекистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Сирии и Армении.

ЕС также расширил список высокотехнологичных товаров, запрещенных к продаже в Россию. Речь идет об электронных компонентах, полупроводниковых материалах, оборудовании для производства и тестирования интегральных микросхем и печатных плат, прекурсорах энергетических материалов, оптических компонентах, навигационных приборах, металлах, используемых в оборонном секторе, морском оборудовании.

Европейская комиссия также уточняет, что под запрет попали «15 технологических изделий, обнаруженных на поле боя в Украине», а также оборудование для производства таких изделий.

Евросоюз ввел запрет на транспортировку российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба», идущей через Беларусь в Польшу и Германию. Импорт российской нефти по этой ветке был ранее приостановлен. По ней сейчас в Польшу и Германию поставляет сырье Казахстан. В решении ЕС говорится, что Казахстан и другие третьи страны могут продолжать транспортировать по ней сырую нефть.

11-й пакет европейских санкций содержит меры по борьбе с танкерными перевозками, нарушающими эмбарго ЕС на российскую нефть и нефтепродукты, а также правила «ценового потолка», установленного G7. Танкерам, попавшим под подозрение, будет запрещен заход в порты Евросоюза. Речь идет, прежде всего, о судах, отключающих транспондеры или перегружающих нефть в открытом море. О перевалке нефти в эксклюзивной экономической зоне стран ЕС теперь также надо предупреждать власти как минимум за 48 часов (под страхом запрета на заход в порты Европы).

В целях борьбы с российской государственной пропагандой и дезинформацией Евросоюз приостановил лицензии на вещание еще для пяти российских медиа – Oriental Review, «Царьград», RT Balkan, Katehon и New Eastern Outlook.

Запрет на экспорт в Россию автомобилей расширен на электромобили, гибридные авто и машины с объемом двигателя более 1,9 литра.

Расширен запрет на автомобильные перевозки товаров в Евросоюзе. Помимо российских грузовиков, в ЕС теперь запрещено использование прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в РФ.

Персональные санкции Евросоюз ввел еще против 100 российских физических и юридических лиц. В «черный список» включены:

представители военного руководства РФ,

лица, причастные к незаконному вывозу украинских детей в РФ,

судьи, выносящие политически мотивированные решения против граждан Украины,

бизнесмены,

пропагандисты,

российские IT -компании, предоставляющие критически важные технологии российской разведке,

банки, работающие на оккупированной территории Украины,

организации, сотрудничающие с российской армией.

Среди военных под санкции попали начальник штаба сухопутных войск Александр Лапин; начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской; начальник Национального центра управления обороной РФ Олег Горшенин; командующие Центральным, Южным и Западным военными округами Андрей Мордвичев, Сергей Кузовлев, Евгений Никифоров; начальник 106 учебного ракетного центра минобороны РФ Сергей Мучкаев; командующий 20-й армией Андрей Иванаев. В «черном списке» — замминистра обороны Татьяна Шевцова.

Под санкциями ЕС отныне губернаторы ряда российских регионов: Краснодарского края (Вениамин Кондратьев), Воронежской области (Александр Гусев), Ставропольского края (Владимир Владимиров), Камчатки (Владимир Солодов) и Магаданской области (Сергей Носов).

Кроме того, в санкционный список попали сын экс-губернатора Красноярского края Артем Усс (недавно бежал из-под ареста в Италии, где его подозревали в пособничестве при обходе санкций), а также сыновья бывшего генпрокурора Юрия Чайки — Игорь и Артем Чайка.

В обновленном «черном списке» ЕС пропагандисты и т.н. «Z-военкоры» Семен Пегов, Александр Сладков, Андрей Медведев и Евгений Поддубный, создатель близкого к минобороны телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, политолог Сергей Караганов, ведущий Первого канала Михаил Леонтьев

Санкции введены против ряда журналистов ВГТРК, Первого канала, телеканала минобороны «Звезда» и ряда других СМИ.

Среди попавших под индивидуальные санкции юридических лиц — «Вагнер-Центр», группа компаний по кибербезопасности PositiveTechnologies, завод имени Свердлова, Международный расчетный банк и банк «Центр международных расчетов» (работают на оккупированных территориях Украины).

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