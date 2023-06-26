На выборах в Греции убедительную победу одержали консерваторы

В Греции консервативная партия «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса одержала убедительную победу на парламентских, опередив главного соперника – коалицию левых радикалов «Сиризу» на 20 пунктов.

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Лидер праволиберальной греческой партии «Новая демократия» Кириакос Мицотакис в понедельник принес присягу на пост премьер-министра. Его партия набрала 40,5% голосов, что дало ей 158 из 300 мест в парламенте, на 20 пунктов опередив левую партию «Сириза», правившую страной с 2015 по 2019 год.

55-летний Кириакос Мицотакис, бывший банкир из влиятельной политической семьи, пообещал своим избирателям увеличить доходы от индустрии туризма, а также создать рабочие места и повысить заработную плату до среднего уровня по Европейскому союзу.Он также заявлял, что будет продвигать реформы по восстановлению кредитного рейтинга страны после долгового кризиса, который парализовал страну в течение десятилетия.

«Я никогда не обещаю чудес. Но уверяю вас, что останусь верен своему национальному долгу», — сказал Кириакос Мицотакис.

Греческие газеты приветствовали «историческую победу» Мицотакиса», который в понедельник должен встретиться с президентом Катериной Сакелларопулу, чтобы официально получить мандат на формирование нового правительства.

Состав нового правительства также будет объявлен в понедельник.

Кириакос Мицотакис был премьер-министром с 2019 года до выборов в законодательные органы 21 мая, на которых ему не удалось получить абсолютного большинства.

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