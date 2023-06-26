«Полно российских шпионов»: разведка Швейцарии опубликовала годовой отчет

По данным разведывательной службы Швейцарии, вторжение России в Украину еще больше обострило соперничество между великими державами и сделало Швейцарию (где расположено множество международных организаций) центром шпионской деятельности России и Китая.

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«Россия разрушила основанный на правилах мирный порядок в Европе», — отмечает Разведывательная служба Конфедерации (SRC) в своем годовом отчете, опубликованном в понедельник, 26 июня. Это означает, что «международные форумы по содействию миру и коллективной безопасности, такие как ООН и ОБСЕ, снова утратили свою эффективность, а до нового стабильного мирового порядка еще далеко».

К этому добавляется тенденция «к биполярному мировому порядку, отмеченному системным соперничеством между США и Китаем». Поэтому «иностранная, в основном российская и китайская, шпионская деятельность по-прежнему представляет высокую угрозу для Швейцарии».

Благодаря, среди прочего, роли принимающего государства, где размещаются многие международные организации, «Швейцария является одной из европейских стран, в которой находится наибольшее количество сотрудников российских спецслужб, работающих под прикрытием».

Война России против Украины является «на данный момент центральным вопросом в ​​​​политической среде и безопасности Швейцарии», по данным швейцарских спецслужб.

В Швейцарии расположена штаб-квартира ООН и штаб-квартиры многих агентств Организации объединенных наций. Там также регулярно встречаются сотни дипломатов, чтобы принять участие в различных ежегодных заседаниях этих органов (Совет по правам человека, который проводится в настоящее время, Всемирная ассамблея здравоохранения или международная конференция труда). В Женеве также встречаются множество финансистов, экономических и политических лидеров.

Председательство Швейцарии в Совете безопасности ООН (с января 2023 года и впервые в ее истории) «увеличивает угрозу шпионажа для швейцарцев», которые работают с файлами Совета безопасности. Они неизбежно становятся «мишенью» для шпионов. Война в Украине также вынудила SRC сосредоточиться на регионах, на которые она до этого не обращала внимания, чтобы не дать России обойти законы, запрещающие экспорт вооружений через компании, базирующиеся в Евразийском экономическом союзе, а также в Турции или Индии.

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