Дизельгейт: Бывший гендиректор Audi осужден на 21 месяц тюрьмы условно

В Германии областной суд Мюнхена приговорил бывшего гендиректора немецкого автомобилестроителя Audi Руперта Штадлера к 21 месяцу тюремного заключения условно и штрафу в размере 1,1 миллиона евро. Его признали виновным в том, что он знал, но не пресек практику использования на автомобилях фирмы незаконного программного обеспечения, занижавшего данные о реальных объемах выхлопов дизельных автомобилей.

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По оценкам обвинения, бывший генеральный директор нанес ущерб в размере до 69 миллионов евро. Так оцениваются коммерческие последствия ложной экологической рекламы при продаже 26 546 автомобилей, чьи вредные выбросы были в 10 раз больше экологических норм.

Процесс по делу, получившему название Dieselgate (Дизельгейт), продолжался с 2020 года. Руперт Штадлер был на руководящем посту в Audi, в дочерней компании Volkswagen, в период с 2007 по 2018 год. На протяжении расследования и слушаний он отвергал свою вину и мог получить десятилетний срок заключения. В мае, по предложению суда, Руперт Штадлер согласился признать свою вину в обмен на сокращение срока.

Скандал вокруг группы Volkswagen в 2015 году

Скандал вокруг группы Volkswagen (Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche) разразился в 2015 году. Экологисты США, благодаря независимым экспертам, доказали, что фактические выхлопы автомобилей группы превышают заявленные в десятки раз. Компанию уличили во внедрении в автомобили специального программного обеспечения, которое включало систему контроля за выхлопами исключительно во время тестирования. При этом контроль выхлопов оксидов азота (NOx) и углекислого газа (СО2) полностью отключался во время ежедневной эксплуатации автомобиля. В результате выбросы машин группы в 40 раз превышали установленный нормативный потолок.

В причастности к манипуляциям с двигателями автомобилей признались бывший директор Audi и Porsche Вольфганг Хац и его правая рука в Audi Джованни Памио. Суд приговорил их к условному тюремному заключению на срок не более двух лет, и штрафу в размере, соответственно, в 400 000 евро для Вольфганга Хаца и 50 000 евро для Джованни Памио. По данным прокуратуры, их действия нанесли ущерб в размере 2,2 миллиарда евро, всвязи с продажей 94 924 автомобилей.

Газета Libération напоминает в связи с этим, что даже если гендиректор Audi стал первым руководителем, осужденным в деле Dieselgate, открытыми остаются много вопросов. Ответ на них могут дать другие процессы этого сильно развеселенного и международного досье.

Другие процессы из серии Dieselgate

Так, в 2024 году должны возобновиться слушания в Германии, в земельном суде в Брауншвейге, где в сентябре 2021 года начался еще один крупный уголовный процесс с участием четырех бывших должностных лиц Volkswagen, обвиняемых в мошенничестве. Слушания возобновятся без главного обвиняемого Мартина Винтеркорна, бывшего на момент скандала генеральным директором Volkswagen. Он был освобожден от суда по медицинским соображениям. Скандал затронул и Францию, где Парижский апелляционный суд подтвердил в марте обвинения Volkswagen в обмане при отягчающих обстоятельствах.

В целом Dieselgate обошёлся Volkswagen более чем в 32 миллиардов долларов, уплаченных за штрафы, компенсации, судебные издержки и расходы на переоборудование машин.

Французские СМИ напоминают также, что обвинения в занижении реальных показателей вредных выхлопов при тестах звучали в середине 2021 года в адрес таких автомобилестроителей, как Renault, Peugeot, Citroën и Fiat-Chrysler.

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