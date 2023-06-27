Лукашенко о «самом страшном»: «Если бы пошла смута, на Западе мгновенно этим бы воспользовались»

Белорусский правитель на встрече с белорусским генералитетом 27 июня поведал о своей реакции на мятеж Пригожина, о смуте в России, под обломками которой «мы все погибнем» и готовности дальнейшей борьбы с коллективным Западом.

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Заявление Александра Лукашенко должно было прозвучать вчера — его анонсировала пресс-служба белорусского правителя. После выступления российского президента в Минске объявили о переносе обращения Лукашенко на 27 июня. И речь шла уже не о заявлении — были обещаны ответы Лукашенко на злободневные вопросы после вручения погон высшему офицерскому составу.

Говоря о мятеже Евгения Пригожина в России, Александр Лукашенко заявил, что «угроза нового глобального конфликта никогда не была так близка». По словам Лукашенко, не следует «ни в коем случае делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось». «И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев», — сказал Лукашенко.

По мнению белорусского правителя, «если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем», а «самое страшное, что, если бы пошла смута, на Западе мгновенно этим бы воспользовались».

Александр Лукашенко уже говорит об одном «Отечестве» белорусов и россиян: «Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что Отечество одно».

Не преминул он вспомнить и своих внутриполитических противников, которых презрительно называет «беглыми».

« Учитывая роль Беларуси в разрешении этой ситуации, должен в этом кругу сказать несколько слов о том, что случилось, и пояснить нашу позицию и принятые решения. Особенно в свете последних вбросов и инсинуаций, которые все больше и больше появляются, особенно в российских средствах массовой информации. Тем более что и беглые наши засуетились. Правда, фальстарт произошел. Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов. 250 миллионов надо же получить. Только там они поделят, а эти наши безумцы, которых еще несколько тут осталось, не вычистили мы, — они же ничего не получат. Опять пушечным мясом будут», — сказал белорусский правитель.

«Успели даже опубликовать очередные призывы и планы (я о беглых). Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий «вооруженного мятежа» — надо же отчитываться. Даже такие случаи были. Насколько обезумели так называемые калиновцы. Их же на фронт загнали, воюют. А тут услышали: в Беларуси чуть ли не революция. Рванули оттуда, а заградотряды: «Назад, ребята, не вовремя», — сказал Лукашенко.

По его словам, в день, когда в России происходил мятеж, «мною были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность», кроме того в боевую готовность были приведены милиция и спецподразделения. Примечательно, что в день мятежа 24 июня белорусские пропагандисты опровергали информацию независимых источников о приведении белорусской армии в повышенную готовность.

Лукашенко ожидаемо связывает последние события в России с «кознями коллективного Запада». Напутствуя своих генералов, он заявил: «Мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей. И опять с Запада. Как видите, история повторяется. Говоря про силу, я в последнюю очередь думаю про технические возможности. Они есть. И об этом мы прекрасно знаем». И снова об Отечестве, которое «от Бреста до Владивостока», «два государства, но Отечество у нас общее».

Самолет Пригожина — в Минске. Наемников из «Вагнера» в Беларуси пока не видели

Бизнес-джет Евгения Пригожина (регистрационный номер RA-02795) совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском в 07.40 по минскому времени, сообщил сегодня отслеживающий российскую военную активность в Беларуси телеграм-канал «Беларускі Гаюн». Через 18 минут в Мачулищах приземлился еще один бизнес-джет из Санкт-Петербурга с регистрационным номером RA-02878.

Новость о перемещении наемников ЧВК «Вагнер» с оружием по территории Беларуси, которую распространил вчера ряд российских телеграм-каналов, пока не находит подтверждения. «Беларускі Гаюн» заявляет, что перемещения российской техники и военных, за исключением ранее прибывших в Беларусь, не наблюдается.

Строительство лагеря под Осиповичами (около 100 километров восточнее Минска) для восьми тысяч «вагнеровцев», о котором 26 июня сообщило российское издание «Вёрстка», также официально не подтверждено.

Переговоры между организатором военного мятежа Евгением Пригожиным и группой из российских чиновников и дипломатов во главе с белорусским правителем Александром Лукашенко проходили, по словам Лукашенко, весь день 24 июня. В результате Евгений Пригожин развернул свои силы «назад в полевые лагеря».

Пресс-секретарь Путина заявил о том, что Пригожин собирается в Беларусь, но чем он будет там заниматься — Кремлю неизвестно. Во вчерашнем заявлении Путин также сообщил, что часть «вагнеровцев» может уехать в Беларусь. Уголовное дело по мятежу Пригожина в России было прекращено 27 июня.

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