«Операция EncroChat»: Европол отчитался о трехлетней работе следствия и судов по делу о системе зашифрованной связи оргпреступности

Международная полицейская операция, связанная с ликвидацией глобальной сети зашифрованных коммуникаций EncroChat, нанесла более чем ощутимый удар по транснациональным преступным группировкам. В ходе операции арестованы более 6500 человек, конфискованы денежные средства на сумму 900 млн евро, изъято 260 тонн наркотиков, сотни единиц оружия, предотвращены десятки убийств. Предварительные итоги «операции EncroChat», о которой стало известно три года назад, 27 июня во французском Лилле на пресс-конференции подвели Европол, Евроюст, а также прокуратуры Франции и Нидерландов.

О том, что правоохранительным органам удалось взломать глобальную систему зашифрованной коммуникации EncroChat, которую использовали транснациональные преступные группировки, было официально объявлено в июле 2020 года. С тех пор во Франции, в странах ЕС и за его пределами следователи и судьи работали с полученной информацией, которая стала основой для уголовных дел и приговоров.

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Именно в Лилле в 2018 году началось расследование, которое стало отправной точкой одной из самых масштабных в истории международных полицейских операций. Здесь, на севере Франции, были размещены серверы глобальной сети зашифрованных коммуникаций EncroChat, которой активно пользовались которой пользовались транснациональные преступные группировки. Эта платформа предлагала клиентам услуги полностью анонимной связи — специально модифицированные смартфоны с криптомессенджером и программой для VoIP-звонков.

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Взломать сеть EncroChat удалось специалистам Института криминалистики жандармерии Франции, после чего французское расследование переросло в европейскую, а затем и международную операцию. О ней было официально объявлено в июле 2020 года, после того как компания EncroChat, осознав масштаб атаки полицейских-«хакеров», объявила о сворачивании своей деятельности. Тогда же было объявлено о сотнях задержанных, конфискации наркотиков, наличных денег и т.д. Правоохранители сообщали, что им удалось перехватить «более 100 миллионов» разговоров преступников и сообщений, которыми они обменивались.

Во вторник, 27 июня, итоги трех лет международной следственной и судебной работы подвели на пресс-конференции в Лилле ее координаторы — европейские агентства полицейского сотрудничества и судебного сотрудничества Европол и Евроюст, а также прокуратуры Франции и Нидерландов.

На сегодняшний день:

Арестовано 6658 человек, включая 197 особо опасных и ценных для следствия преступников.

Изъяты или заморожены денежные средства на сумму 900 млн евро,

Конфисковано более 100 тонн кокаина и 160 тонн марихуаны.

Изъято 923 единицы огнестрельного оружия.

Арестован 271 объект недвижимости.

Приговоры, вынесенные в ходе уже прошедших судов, в сумме составляют 7134 года лишения свободы.

Европол также уточнил, что взлом системы зашифрованной коммуникации EncroChat позволил перехватить 115 миллионов разговоров преступников, а пользователями платформы были порядка 60 000 человек.

Расследования в странах ЕС и за его пределами, в странах, которые запросили обмен информацией в рамках операции, помогли предотвратить «насильственные нападения, покушения на убийство, коррупционные преступления и крупномасштабные поставки наркотиков», — сообщает Европол.

Жан-Филипп Лекуфф, заместитель исполнительного директора Европола, сообщил, что «операция EncroChat» позволила «предотвратить около сотни убийств или похищений, которые могли закончиться убийством». По его словам, перехват коммуникаций преступников помог выявить «преступные сети, которые выполняли заказы на «убийства, похищения и пытки».

В ходе операции был выявлен ряд «самых разыскиваемых в мире преступников», в том числе «крупного датского преступного лидера (...), разыскиваемого по подозрению в 17 убийствах» (он был арестован в 2020 году в Дубае, — сообщила французская жандармерия).

Во Франции в рамках «операции EncroChat» были арестованы, в том числе, восемь наркоторговцев, которых 16 июня в Нанси приговорили к тюремным срокам от года до 12 лет.

Расследования по материалам перехваченных коммуникаций преступников продолжаются.

Руководители платформы EncroChat и ее разработчики установлены, — объявила на пресс-конференции прокурор Лилля Кароль Этьен. Она добавила, что троим из них уже предъявлены обвинения, а двое заключены под стражу. Согласно информации, полученной агентством France-Presse от следственных источников, обвинения были предъявлены летом 2022 года трем мужчинам, в том числе двум братьям, имеющим испанское гражданство.

По сообщению прокуратуры, во французском уголовном деле против организаторов системы криптокоммуникаций «фигурирует порядка 10 человек», а следственные действия проводятся в Канаде, Доминиканской Республике, Испании, Нидерландах, Великобритании, Германии, Гонконге и Панаме по фактам, относящимся к периоду с 2017 по 2021 год.

Как работал EncroChat

Платформа зашифрованной коммуникации EncroChat работала легально, предлагая услуги полностью анонимной связи. Клиентам предлагали полностью модифицированные телефоны с операционной системой Android и аппараты Blackberry. Устройства и SIM-карты не имели привязки к учетной записи клиента и приобретались в условиях, гарантирующих невозможность отследить их происхождение. На аппаратах отсутствовали камера, микрофон, GPS-модуль и USB-порт.

На телефонах были установлены две операционные системы: наряду с обычной системой Android имелся скрытый интерфейс системы EncroChat.

Платформа предоставляла криптомессенджер и программу для VoIP-звонков (IP-телефония через интернет). Трафик шел через собственные серверы EncroChat. Телефоны имели функцию автоматического удаления сообщений, а также быстрого и полного обнуления устройства при вводе специального PIN-кода.

Специальный аппарат продавался за 1000 евро. Полугодовой абонемент стоил 1500 евро. Официально компания предлагала свои услуги людям, которым необходима полная конфиденциальность коммуникации по профессиональным причинам (юристам, адвокатам, журналистам-расследователям ит.д.).

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