«Должны усилить поддержку украинской Формулы мира»: что обсудят 29-30 июня на саммите ЕС

29–30 июня в Брюсселе пройдет саммит Евросоюза. Руководители ЕС и лидеры 27 стран-участниц обсудят, в первую очередь, «неумолимо продолжающуюся агрессивную российскую войну против Украины». Кроме того, на повестке — вопрос усиления европейской обороны и безопасности, миграция, внешняя политика (в первую очередь — отношения с Китаем, а также странами Латинской Америки и Карибского бассейна) и экономика.

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Украина и безопасность Европы

«Война России в Украине неумолимо продолжается. Наше непоколебимое единство контрастирует с разобщенностью в России, продемонстрированной событиями этих выходных

(мятеж Пригожина, который ранее, в понедельник, прокомментировали главы европейских дипломатических ведомств — Прим. RFI).

Разрушение Каховской ГЭС в начале этого месяца — одна из крупнейших техногенных катастроф нашего времени. Помимо драматических последствий, свидетелями которых мы уже стали, оно также угрожает крупнейшей в Европе атомной электростанции (Запорожской АЭС — Прим. RFI). В этих условиях мы вновь подтвердим наше обязательство поддерживать Украину столько, сколько потребуется, в том числе посредством устойчивой финансовой и военной помощи», — говорится в пригласительном письме председателя Европейского Совета Шарля Мишеля участникам саммита.

«С начала войны Евросоюз и его государства выделили Украине и ее народу около 72 миллиардов евро

(26 июня ЕС, помимо прочего, увеличил потолок Европейского фонда мира, из которого финансируется закупка военной помощи для Украины — Прим. RFI) и приняли ряд беспрецедентных ограничительных мер против России (23 июня Евросоюз одобрил очередной, 11-й, пакет санкций в отношении России — Прим. RFI).

ЕС твердо стоит на стороне Украины и ее народа и будет продолжать энергично поддерживать украинскую экономику, общество и вооруженные силы, а также будущее восстановление».

«Мы также должны обсудить, как еще больше усилить международную поддержку украинской Формулы мира», — подчеркнул Шарль Мишель.

Украинская Формула мира *Выдвинутая осенью 2022 г. президентом Зеленским, Формула мира состоит из 10 пунктов, включая полный вывод российских войск и полное освобождение украинских всех территорий (в том числе, Крыма). Несколько дней назад, 24 июня 2023 г. в Копенгагене прошла международная конференция по мирному плану Украины, в которой принял участие Андрей Ермак, глава администрации Зеленского. Накануне он сказал журналистам, что Украина хочет, чтобы мирное урегулирование было основано на ее инициативах, но открыта для предложений других сторон. 28 июня Ермак рассказал журналистам подробности копенгагенской встречи, на которой, по его словам, присутствовали советники по вопросам национальной безопасности лидеров США, Франции, Великобритании, Германии, Италии, Дании, Европейского Союза, Бразилии, Индии, Канады, ЮАР, Саудовской Аравии, Турции и Японии. Ермак заверил: в Копенгагене «украинская сторона еще раз четко подчеркнула, что пока на нашей территории находится хоть один российский солдат, даже мыслей о переговорах с государством-агрессором быть не может». «Все разделяют основные принципы, на которых построена наша Формула мира. Все едины в своем желании сделать всё (…), чтобы прекратить эту войну. Все знают, что для нас является победой. Никаких компромиссов относительно территорий быть не может», — добавил глава Офиса президента Украины. «Мирный план не может готовить агрессор — готовят те, кто пострадал. Война на нашей земле, поэтому формула мира может быть только наша», — подчеркнул ранее, 1 июня, президент Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Молдове. «Нашей встрече будет предшествовать обед с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, с которым мы сможем обменяться мнениями по вопросам глобальной и европейской безопасности», — также рассказал Шарль Мишель в своем пригласительном адресе к участникам саммита. «В преддверии следующего саммита НАТО в Вильнюсе 11 и 12 июля лидеры также обсудят сотрудничество между ЕС и НАТО», — говорится на сайте Евросовета. Нет сомнений, что на встрече с генсеком Альянса будут обсуждаться и модальности предоставления Украине перспектив вступления в НАТО, а также условия предоставления ей гарантий безопасности. 27 июня об этом говорили в Париже и главы МИД Франции, Латвии, Литвы и Эстонии. Накануне саммита ЕС, 28 июня, президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с Йенсом Столтенбергом в Елисейском дворце.

Что касается вопроса усиления европейской безопасности, то лидеры ЕС обсудят первые итоги обязательств, взятых на саммите глав государств и правительств Евросоюза, который проходил в Версале 10–11 марта 2022 года, то есть, всего через две недели после начала развязанной Путиным полномасштабной войны. «В прошлом году в Версале мы решили взять на себя большую ответственность за нашу европейскую безопасность и оборону. Сейчас (когда война длится уже почти 500 дней — Прим. RFI) самое время оценить наше положение и обсудить, как ускорить нашу работу, чтобы выполнилить свои обязательства», — заявил глава Европейского совета.

На сайте Евросовета в коммюнике, подготовленном к нынешнему саммиту, уточняется: «ЕС намерен взять на себя большую ответственность за свою безопасность и укрепить свою способность действовать автономно, отмечая при этом, что (…) сотрудничество ЕС и НАТО имеют важнейшее значение для нашей общей безопасности. В этой связи лидеры ЕС подведут (предварительные) итоги прогресса в реализации предыдущих договоренностей, включая Версальскую декларацию, в которой лидеры изложили меры по укреплению обороноспособности ЕС, а также «Стратегический компас» (в целях укрепления безопасности и обороны Европейского Союза на горизонте 2030 года), в котором изложен последовательный набор действий, которые помогут защитить интересы ЕС и европейских граждан».

В Брюсселе 29 и 30 июня «лидеры должны дать дальнейшие указания по вопросам безопасности и оборонного потенциала ЕС, особенно в отношении закупок, инвестиций и производства».

Внешние связи

Ожидается, что в Брюсселе главы государств ЕС и руководители Евросоюза также «проведут стратегические дебаты» по вопросу отношений с Китаем. Они также подготовят следующий саммит ЕС-СЕЛАК, который пройдет 17-18 июдя в Брюсселе (исп. Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC — Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, в которое входят 33 государства).

Среди «других вопросов внешней политики, которые заслуживают» обсуждения на саммите ЕС 29-30 июня, Шарль Мишель назвал «наши отношения с партнерами в южном соседстве и развитие событий на Западных Балканах».

Экономика

«Мы также обменяемся мнениями о нашей экономической ситуации. Я хотел бы, чтобы мы подвели итоги прогресса в повышении нашей конкурентоспособности, укреплении нашей экономической базы и повышении нашей экономической безопасности и устойчивости, а также подумали о дальнейших действиях», — призвал председатель Европейского Совета.

В коммюнике к саммиту также уточняется: «На своей встрече в марте 2023 года лидеры ЕС обсудили, как построить сильную, перспективную экономику, гарантирующую долгосрочное процветание. В этом контексте они призвали к амбициозным мерам по завершению создания единого рынка, особенно в сфере цифровых технологий и услуг, а также к устранению уязвимостей, выявленных недавними кризисами». На нынешнем саммите планируется продолжить это обсуждение.

Миграция

Председательство Совета (до 30 июня — это Швеция, которая затем на шесть месяцев передаст «бразды правления» Испании — Прим. RFI) и Европейская комиссия «предоставят Европейскому совету информацию о прогрессе», достигнутом в вопросе миграционной политики с момента февральского заседания Европейского Совета.

«Недавнее трагическое кораблекрушение в Средиземном море и гибель многих людей (в результате произошеднего у берегов Греции 10 июня крушения погибло не менее 79 человек — Прим. RFI) — это суровое напоминание о необходимости продолжать неустанно работать над нашей европейской миграционной проблемой», — заявил Шарль Мишель.

Программа саммита

С полным списком мероприятий, намеченных в рамках саммита, можно ознакомиться по ссылке.

В конце первого дня (четверг, 29 июня) председатель Европейского Совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен проведут совместную пресс-конференцию.

Мишель и фон дер Ляйен, а также премьер-министр Швеции Ульф

Кристерссон (который должен представить итоги шведского ротационного председательства в Совете) также проведут пресс-конференциюм в пятницу, по окончании саммита.

Пресс-конференции и другие публичные мероприятия будут транслироваться в прямом эфире на сайте Совета.

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