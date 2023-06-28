Попытки стран Евросоюза сократить к 2030 году вредные выбросы на 55% могут закончиться провалом

Экология

Вывод о возможном срыве экологической программы ЕС сделала Европейская счетная палата в опубликованном 26 июня докладе: намерение сократить к 2030 году выбросы на 55% по сравнению с уровнем 1990 года к 2030 году может стать пустым обещанием из-за недостатка финансирования.

На достижение своих климатических целей Евросоюз выделяет ежегодно 30% своего бюджета (около 87 миллиардов евро в год).

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В докладе говорится, что по данным на 2020 год Европа выполнила требуемое сокращение выбросов газов с парниковым эффектом. Но это стало возможным «благодаря глобальному финансовому кризису 2008 года и недавней пандемии Covid-19», которые вызвали резкое снижение экономической активности.

При этом, авторы доклада считают, что снова рассчитывать на «непредсказуемые внешние события или экономический кризис для достижения своих более амбициозных климатических целей на 2030 год» Европа не может.

В то же время, эксперты не выявили необходимой работы, которая позволила бы говорить о достижении в ЕС климатических и энергетических целей. Мало того, в докладе говорится об отсутствии «коллективных амбиций в достижении целей энергоэффективности на 2030 год».

Счетная палата озабочена отсутствием финансирования для достижения климатических целей Союза на 2030 год, в частности со стороны частного сектора, который должен был внести значительный вклад.

«В целом, мы не нашли никаких признаков того, что на выполнение амбициозных целей ЕС на 2030 год направлены достаточные усилия», — отмечается в докладе, в котором говорится, что «нет свидетельств того, что цели 2030 года имеют достаточное финансирование».

Нужен триллион евро в год

На достижение своих климатических целей Евросоюз выделяет ежегодно 30% своего бюджета (около 87 миллиардов евро в год), Но эксперты указывают, что такое финансирование, предусмотренное вплоть до 2027 года, не покрывает и 10% необходимых средств, которые оцениваются в 1 триллион евро в год. Недостающие капиталовложения следует получать из национальных бюджетов или частного сектора.

Страны-члены Евросоюза представили свои комплексные энергетические и климатические планы (PNEC). Но Счетная палата называет их слишком расплывчатыми в вопросах финансирования. А в том, что касается частных инвестиций, эксперты говорят о пагубном влиянии на рынки постоянно меняющихся правил.

«Частный сектор нуждается в определенности и ясности в отношении сумм, которые необходимо инвестировать. Тот факт, что цели меняются каждый год, не очень помогает».

Кроме того эксперты указали на отсутствие «прозрачности» в том, как государства-члены смогли достичь климатических целей, намеченных каждой страной в отдельности до 2020 года. Они нашли мало информации о реальных затратах на проекты из бюджета ЕС, национального бюджета и частного сектора, и которые оказались бы полезными. Отмечается также использование странами «гибких механизмов» обмена возобновляемыми источниками энергии между странами или возможность покупки прав на углеродное загрязнение у других государств-членов.

Неспособность ЕС на практике выполнить задачи «Зеленого пакта» к 2030 году ставит пока под вопрос и достижение климатической нейтральности странами Евросоюза к 2050 году.

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