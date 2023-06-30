Эксперт о «ЧВК Вагнер» в Беларуси, эйфории у Лукашенко и плохих новостях для самой страны

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Переговоры с российским мятежником Евгением Пригожиным и их результат белорусский правитель Александр Лукашенко подает как личный триумф. В Беларуси говорят о полезном положительном опыте, который могут передать наемники белорусским военным, под Минском строят для них лагерь. Соседи же укрепляют свои границы – к ядерному оружию в Беларуси еще добавятся малопредсказуемые профессионалы войны. Стоит ли радоваться белорусским властям успеху переговоров с Евгением Пригожиным и возможной дисклокации наемников ЧВК «Вагнер» в Беларуси? Какие дивиденды достанутся в итоге Александру Лукашенко, а какие – собственно Беларуси? Об этом в разговоре с RFI рассуждает историк и политолог, доктор наук, преподаватель новейшей истории и истории стран Восточной Европы в университетах Саарбрюккена и в Дюссельдорфе Александр Фридман.

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По мнению Александра Фридмана, с Александром Лукашенко в дни мятежа Пригожина в России «произошел интереснейший феномен, он переживает, можно сказать, времена своей политической молодости».

Эксперт напоминает о второй половине 90-х годов, когда «Лукашенко был зафиксирован, сконцентрирован на России и мечтал занять место Ельцина в Кремле, стать преемником, стать главой общего государства». Поездки Лукашенко по регионам России прекратились в 1997 году, когда Борис Ельцин заявил, что главы администраций не имеют права приглашать к себе руководителей других государств, не согласовав это с президентом РФ.

«Планы Лукашенко потом подтвердил Борис Березовский. Его группировка рассматривала Лукашенко как возможного кандидата. Удивительного в этом ничего нет, так как Березовский планировал манипулировать следующим (после Ельцина) президентом России, — говорит Александр Фридман. — Лукашенко, как человек, к которому в России относились особенно снисходительно из-за его манер, особенностей его русского языка и прочего, вполне подходил, по мнению Березовского, на такую роль».

Думаю, что эта фиксация на России, это желание играть политическую роль на российском уровне у Лукашенко остались. Это заметно в последнее время — ему тесно, не интересно в Беларуси, он зажигается, когда начинает обсуждать международную политику, ему интересно поговорить о Байдене, о Китае, он мнит себя фигурой международного масштаба и вершителем судеб. И, рассказывая о переговорах с Пригожиным, он сам был в эйфории, было видно, что он получает огромное наслаждение.

Владимир Путин и Александр Лукашенко в Сочи. 9 июня 2023. Sputnik/Pavel Bednyakov/Kremlin via REUTERS

К Александру Лукашенко наконец-то вернулось международное внимание, «а уж российское внимание, которое к нему после мятежа приковано, ему очень нравится». По словам эксперта, Лукашенко недоволен «своим долгим нахождением в тени Путина, ролью марионетки, какой его видит Запад», а «роль спасителя России» ему импонирует.

«PR-успех сейчас для Лукашенко просто грандиозный — и на российской арене, и в какой-то мере на западной, и, конечно, белорусская пропаганда внутри страны тоже это использует», — отмечает Александр Фридман.

Поделится ли Пригожин африканскими доходами с Минском

Что касается остальных возможных дивидендов Лукашенко в этой ситуации, то их не очень много, считает Александр Фридман:

«Если говорить о сотрудничестве с Пригожиным, то возможности, конечно, там есть. Во-первых, африканские контакты и возможности — Лукашенко это было бы очень интересно. Да, там грязные деньги в очень проблемном бизнесе, но это большие деньги. Тем более Лукашенко знает эту кухню: в Зимбабве белорусский режим прокручивает разные махинации (Виктор Шейман, давний соратник Лукашенко, курирует совместное предприятие по добыче золота в Зимбабве, в январе этого года Лукашенко посетил Зимбабве — RFI). Поэтому использование контактов Пригожина там и совместный поиск выгоды — это перспективно и вполне вероятно. Но нужен ли Пригожину Лукашенко? Зачем главе „Вагнера“ с кем-то делиться?».

Александр Лукашенко в Зимбабве. 30 января 2023. AP - Tsvangirayi Mukwazhi

Идея министра обороны Беларуси Виктора Хренина использовать наемников Пригожина как инструкторов тоже может быть исполнена, считает Александр Фридман. «Тем более что присутствием даже небольшого количества „вагнеровцев“ можно пугать Запад», — отмечает эксперт.

«Вагнер» как охранитель белорусского режима

«И, конечно же, наемники Пригожина могут быть очень полезны для внутренних дел в Беларуси, — отмечает Александр Фридман. — Если дело дойдет до вступления на территорию Беларуси белорусского полка Калиновского и других национальных подразделений, которые сейчас воюют в Украине и постоянно говорят о готовности участвовать в освобождении Беларуси от режима, то Лукашенко не откажется использовать против „калиновцев“ „вагнеровцев“, абсолютно беспринципных наемников, готовых на всё за деньги».

Кроме того, в 2024-м в Беларуси ожидаются выборы в парламент, а на 2025 год Лукашенко планирует очередную президентскую кампанию. И хотя репрессии в Беларуси вроде бы ликвидировали любое неповиновение, наёмники правителю, не чувствующему себя легитимным, могут пригодиться.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в Ростове-на-Дону. 24 июня 2023. AP

«Но, как мне кажется, Лукашенко очень боится того, что „Вагнер“ со временем сможет стать фактором, влияющим на политику Беларуси. Если их в Беларуси будет много: 10, 15, 20 тысяч, то с их опытом и умениями, которые превосходят никогда не воевавшие белорусскую армию и все силовые структуры, „вагнеровцы“ могут быть опасными и для самого Лукашенко», — говорит Александр Фридман.

Сегодня отношения между Лукашенко и Пригожиным хорошие, но они и у Путина с Пригожиным были хороши до определенного времени. Что помешает Пригожину в один прекрасный день пойти на Минск? Или попытаться договориться с Украиной или Западом?… Вот такое к себе запустить — это очень рискованно.

Несмотря на появляющуюся информацию о строительстве лагеря для наёмников под Осиповичами, по словам эксперта, «очень сложно себе представить, зная Лукашенко, что он рискнет пустить к себе подразделение в несколько тысяч наемников».

Катастрофа за катастрофой

А вот для самой Беларуси, в отличие от Лукашенко и режима, «плюсов никаких — скорее, это еще одна катастрофа».

«То, что Беларусь втянута с самого начала в войну с Украиной — уже катастрофа. Ядерное оружие еще больше ухудшило ситуацию, и теперь, если такие наемники появятся на территории Беларуси… Я уже не говорю об ухудшении общей криминальной ситуации, потому что мы знаем бэкграунд этих бойцов, и, думаю, поход на Москву весь этот „вагнеровский“ кураж еще и усилил. В сегодняшнем своем состоянии, после того, что они прошли в Бахмуте, в Украине, какую кровь они там пролили, после этого мятежа они, наверное, еще гораздо хуже с морально-этической точки зрения, чем можно было себе это представить», — считает эксперт.

Реакция соседей

Александр Фридман также обращает внимание на возможную реакцию со стороны соседей Беларуси:

Польша заявляет, что она собирается усилить меры на границе, Литва и Латвия тоже усилят пограничный контроль, Литва уже получает дополнительные подразделения Бундесвера, они будут просить еще большей защиты со стороны НАТО. Думаю, что в связи с возможным появлением ядерного оружия в Беларуси Польша и страны Балтии поднимут вопрос о размещении ядерного оружия у себя. И шансы Польши получить такое оружие довольно высокие. Не исключаю, что Польша, Литва и Латвия закроют границу с Беларусью.

Отметим, что Литва прекратила прием документов на визы в Минске 29 июня, в остальных городах Беларуси — с 28 июня. 30 июня глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что граница пока не закрывается: это произойдет только в случае «возникновения кризиса, который несет прямую угрозу национальной безопасности».

Не стоит забывать и о счете Украины к «Вагнеру», говорит Александр Фридман: «присутствие „Вагнера“ усиливает вероятность еще большего вовлечения Беларуси в войну и вероятность украинских акций на территории Беларуси либо ударов по территории Беларуси».

«Лагерь под Осиповичами — это 200 км от границы с Украиной. У Киева сегодня есть ракеты такой дальности для каких-то, допустим, превентивных ударов. То есть для Беларуси, а не режима, это всё очень плохая история. Ну и за приют для „Вагнера“ режим рискует получить еще большие пакеты санкций», — считает Александр Фридман.

Учитывая деятельность «Вагнера» в Африке, Франция сейчас более пристально посмотрит на, скажем так, принимающую сторону наемников. Когда Макрон последний раз высказывался по белорусской теме в Братиславе, то говорил о бессмысленности новых санкций против Минска. Ситуация меняется. Вполне возможно, что как раз таки Франция, одна из ключевых стран Евросоюза, пересмотрит свою позицию, и за «Вагнер» на границах ЕС прилетят новые санкции.

Антифранцузская и пророссийская манифестация в Бамако, Мали. 22 сентября 2020. AP

Есть ли уже «вагнеровцы» в Беларуси?

Телеграм-канал «Беларускі Гаюн», начавший еще до войны мониторинг военной активности в Беларуси и признанный белорусскими властями «экстремистским» в марте 2022-го, пишет о начавшихся работах в месте предполагаемого лагеря для наёмников Пригожина под Осиповичами. По оценке экспертов канала, в настоящее время там смогут разместиться до шести с половиной тысяч человек.

«Прямо сейчас это единственное место, где подтверждено проведение работ, — пишет „Беларускі Гаюн“. — Нам также поступала неподтверждённая информация, что полевые лагеря могут появиться в Гродненской, Минской и Витебской областях. Повторим, пока эта информация не подтверждена».

28 июня свежие спутниковые снимки строительства лагеря на территории бывшей военной части № 61732 в деревне Цель Осиповичского района опубликовало издание The New York Times.

Satellite imagery shows that Belarus is rapidly building what appear to be temporary structures at a deserted military base, revealing a possible location for Wagner fighters who were given the option of relocating to the country. https://t.co/wLRE4YR8Zu — The New York Times (@nytimes) June 29, 2023

Пока «Беларускі Гаюн» не зафиксировал железнодорожной военной активности, как и перемещений российской военной техники. 29 июня на аэродром «Мачулищи» прилетел военно-транспортный самолет Ан-26 ВКС РФ (RF-36009).

29 июня глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью изданию The Drive заявил, что размещение «вагнеровцев» в Беларуси не станет проблемой для Украины. «Массовое перебазирование ЧВК в Беларусь не планируется. Хаб, который они создают в Беларуси, предназначен для логистических целей. Также у них будет несколько офисных помещений и рекрутинговый центр, который создается для операций „Вагнера“ за границей, в основном в Африке», — сказал Буданов.

Сейчас, по данным украинской разведки, в Беларуси находятся только несколько человек из передовой группы ЧВК «Вагнер».

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