Правозащитники: Люди ЛГБТК+ в зоне особого внимания репрессивной машины белорусского режима

РЕПОРТАЖ

На шествии сообщества ЛГБТК+ «Vilnius Pride 2023» повестка белорусской колонны отличалась от требований участников шествия из Литвы и других стран ЕС. Розовый автозак и радуга в колючей проволоке — символы белорусов на «Прайде гордости» в Вильнюсе.

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1 июля в литовской столице у здания Национальной библиотеки собралось несколько тысяч участников «Vilnius Pride 2023». Среди них — несколько десятков политических эмигрантов из Беларуси, белорусская колонна выделялась национальными бело-красно-белыми флагами.

Как подчеркивают организаторы, на прайдах не принято использовать политическую символику, но для белорусов сделали исключение — в стране третий год не утихают репрессии, люди ЛГБТК+ находятся в зоне повышенного риска. Белорусский правитель Александр Лукашенко никогда не скрывал своей гомофобии, после протестов 2020 года сексуальная ориентация оппонентов режима усугубляет и без того крайне жестокое отношение силовиков. В ходу у карательных органов, например, распространение видео, в котором под давлением люди рассказывают о своих сексуальных предпочтениях.

В мае белорусские правозащитники опубликовали отчет Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси в соавторстве с Правовой инициативой. «После президентских выборов 2020 года ситуация ухудшилась — начались массовые репрессии, в том числе и в отношении представител_ниц ЛГБТК+. Во время задержания к лицам, которые внешне выглядели „ненормативно“, применялось физическое и психологическое насилие в виде оскорблений, унижений и угроз, — говорится в отчете. — Белорусское государство стало использовать людей ЛГБТК+ для пропаганды».

Белорусская колонна на шествии сообщества ЛГБТК+ «Vilnius Pride 2023». 01/07/2023. © RFI

В белорусской колонне на прайде в Вильнюсе шла и представительница по социальным вопросам Объединенного переходного кабинета, экс-политзаключенная Ольга Горбунова.

Мне сложно сказать, что прямо сейчас происходит с квир-сообществом в Беларуси, потому что я, как часть квир-сообщества, уже не в Беларуси. В последние годы, безусловно, ЛГБТК+ персоны были активно вовлечены в протесты и сопротивление, — отмечает в интервью RFI Ольга Горбунова. — Они подверглись таким же репрессиям, как и все остальные, но проблема в том, что представители и представительницы уязвимых групп в таких обстоятельствах попадают в зону еще более повышенного риска. Они в двойном риске, ведь мы же знаем, что режим использует приватную информацию об ориентации и о гендерной идентичности человека против него в местах несвободы. Мы знаем, что такие люди подвергаются физическому, сексуализированному и психологическому насилию. Сейчас очень много квир-персон, которые были задержаны и отбывают несправедливое наказание в заключении. ГУБОПиК (одно из главных карательных подразделений МВД Беларуси) в покаянных видео аутит, публично разглашает приватную информацию из телефонов, переписок в соцсетях и т. п. Силовики и пропагандисты рассчитывают, видимо, на то, что этих людей никто не поддержит, что с ними не будут солидаризироваться, что их возненавидят, потому что они геи или лесбиянки.

При этом, говорит Ольга Горбунова, «когда я была в заключении, то не видела жестокости со стороны „обычных“ неполитических заключенных». «Часть гомофобии, которая есть в Беларуси — это, скорее, о том, что ЛГБТК-сообщество очень долгое время было невидимым, у людей просто нет опыта, нет понимания, что все, навязанное пропагандой, — это мифы, что на самом деле мы давно среди всех вас, мы давно работаем с вами, мы давно боремся с режимом с вами, и что нет никакой проблемы, что права человека — они для всех».

Ольга Горбунова в белорусской колонне на шествии сообщества ЛГБТК+ «Vilnius Pride 2023». 01/07/2023. © RFI

Ольга Горбунова уверена, что «трагические белорусские события последних лет позволят всем этим переменам в будущем сработать быстрее — у нас не будет уже такого тяжелого пути до следующего Минского прайда».

По словам Ольги Горбуновой, люди ЛГБТК+ есть и среди госслужащих на всех уровнях, «процентов 10, как и во всем обществе». «Для меня было удивительным услышать от моего адвоката историю о том, как он столкнулся на одной квир-вечеринке с судьёй одного из минских судов, — говорит Ольга Горбунова. — Но как сейчас себя чувствуют те представители квир-сообщества, которые остались в госструктурах и выполняют нынешние задачи власти, сложно и страшно себе представить».

Белорусская колонна на шествии сообщества ЛГБТК+ «Vilnius Pride 2023». Розовый автозак и радуга в колючей проволоке — символы белорусов на «Прайде гордости» в Вильнюсе. 01/07/2023. © RFI

Правозащитница «Весны» Дарья Рублевская в интервью RFI говорит, что «главной целью белорусской колонны было привлечение внимания международного сообщества, самых разных его представителей и представительниц к ситуации с правами человека в Беларуси».

Мы хотели показать и рассказать на прайде в Вильнюсе о том, с какими вызовами, с какими репрессиями, с каким насилием сталкивается квир-сообщество в Беларуси. Поэтому и были такие инсталляции, мы переосмыслили символы насилия в виде розового автозака, показали радугу за решеткой и в колючей проволоке, ну и конечно на всех наших плакатах были qr-коды на доклад о ситуации с преследованием, о гомофобной политике властей, о репрессиях в отношении ЛГБТК+ сообщества, — отмечает Дарья Рублевская.

Правозащитница подчеркивает, что «очень важно белорускам и белорусам, которые находятся вне своей страны, быть голосом тех людей, которые остаются в Беларуси, которые не могут подобным образом заявлять о себе в Беларуси — это просто опасно для них».

У правозащитников нет полной информации о преследуемых в Беларуси представителях квир-сообщества.

Мы не можем здесь, конечно, точно говорить. В 2020-м это были вообще очень страшные истории. В отношении «ненормативных людей, или людей, которые „ненормативно“ выглядят, всегда применялось физическое и психологическое насилие в виде оскорблений, унижения, угроз — это все задокументировано. До сегодняшнего дня силовики используют людей ЛГБТК+ для записи так называемых покаянных видео, когда после избиений и пыток люди вынуждены говорить на камеру о своей сексуальной ориентации. Фиксируя это, мы понимаем, что „особое“ отношение к людям ЛГБТК+ идет и дальше. Когда человек попадает за решетку по уголовным статьям — это уже совсем другие условия содержания и совсем другие внутренние правила обхождения с такими людьми.

У правозащитников вызывают тревогу новые законодательные инициативы режима.

Государство открыто заявляет гомофобную позицию. Государство специально и умышленно использует ЛГБТК-тему как точку размежевания: дескать, посмотрите, что ждет вас на западе, а мы тут чистые, правильные и традиционные. Очень часто тоталитарные государства держатся на нормативности, на неприятии иных. А ЛГБТК-сообщество таковым иным и является. С 2022 года мы видим, что провластные медиа и госструктуры начали транслировать позицию российских властей в отношении ЛГБТК-сообщества. То есть запретить все „ненормативное“, — говорит Дарья Рублевская. Про изменения в законе хочется сказать отдельно. Лукашенко его уже одобрил, так что новая редакция будет скоро принята. Этот закон нарушает уже взятые ранее Беларусью обязательства в рамках международных договоренностей и имеет абсолютно манипулятивный характер в смысле воздействия на общественное мнение. Смотрите, сексуальная ориентация в этом законе стоит в одном перечне с психическими заболеваниями, преступлениями на сексуальной почве, с педофилией и т. д.

Радуга в колючей проволоке - в белорусской колонне на шествии сообщества ЛГБТК+ «Vilnius Pride 2023». 01/07/2023. © RFI

Правозащитница отмечает, что в Беларуси уже некому отстаивать интересы и права людей ЛГБТК+.

«В стране полностью ликвидированы организации третьего сектора, ликвидированы независимые СМИ. Мы тут, конечно, в неравных позициях, если говорить о влиянии на общественное мнение. Годы вот такого манипулирования повлияли на обществе, ведь и среди протестных белорусов и белорусок очень много враждебно настроенных к людям ЛГБТК+, — сказала Дарья Рублевская. — Но никто не собирается опускать руки. Мне персонально, как правозащитнице, кажется, что невозможен никакой диалог, невозможна никакая новая Беларусь без учета мнений всех. Если мы продолжим практику исключения этих людей, не так близких и не симпатичных, то не может быть никакой демократии, никакой полифонии голосов».

Белорусская колонна на шествии сообщества ЛГБТК+ «Vilnius Pride 2023». 01/07/2023. © RFI

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