Йенс Столтенберг остался на посту главы НАТО до октября 2024 года

Норвежец Йенс Столтенберг, возглавляющий НАТО с 2014 года, объявил во вторник, 4 июля, о своем переназначении на посту генерального секретаря Альянса еще на один год. Решение продлить полномочия Столтеберга было принято за несколько дней до решающего саммита НАТО в Вильнюсе, посвященного поддержке и гарантиям безопасности для Украины.

Страны НАТО продлили полномочия генерального секретаря организации Йенса Столтенберга ещё на год: как минимум до 1 октября 2024 года.

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«Для меня большая честь — решение союзников по НАТО продлить срок моих полномочий в качестве генерального секретаря до 1 октября 2024 года», - написал Йенс Столтенберг в твиттере. «Трансатлантические связи между Европой и Северной Америкой гарантировали нашу свободу и безопасность на протяжении почти 75 лет, и сегодня, в более опасном мире, наш Альянс важен как никогда», — подчеркнул генсек НАТО.

Honoured by #NATO Allies' decision to extend my term as Secretary General until 1 October 2024. The transatlantic bond between Europe & North America has ensured our freedom & security for nearly 75 years, and in a more dangerous world, our Alliance is more important than ever. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 4, 2023

Как отмечает агентство France-Presse, решение о продлении полномочий Столтенберга было ожиданием все последние недели — в отсутствие консенсуса между странами НАТО по кандидатуре его возможного преемника. Переутверждение действующего генсека было одобрено на встрече послов 31 страны-члена НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе.

Назначенный на пост генерального секретаря Альянса 1 октября 2014 года на четырехлетний срок, 64-летний бывший премьер-министр Норвегии отработал два полных срока. Срок его полномочий уже продлевали на один год в 2022 году после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как сообщали СМИ, ссылаясь на информированные источники, в крайне сложное время — в условиях войны РФ против Украины — страны НАТО предпочли сохранить на посту генсека организации опытного политика, проводящего твердую, но взвешенную, сбалансированную и острожную линию в своей работе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «отличной новостью» решение НАТО о продлении полномочий Столтенберга. «Трудные времена требуют сильного руководства. Йенс Столтенберг продемонстрировал именно это. Надеюсь на дальнейшее развитие нашего сотрудничества», — написал Кулеба.

Excellent news on the extension of @JensStoltenberg's mandate as NATO Secretary General. Tough times demand strong leadership. Jens Stoltenberg has demonstrated just that. I look forward to furthering our cooperation. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 4, 2023

Полномочия Столтенберга были продлены за неделю до саммита НАТО в Вильнюсе. 11 и 12 июля страны-члены Альянса обсудят на этой встрече перспективы интеграции Украины и гарантии безопасности для страны, противостоящей российской агрессии. «Нам нужен очень четкий и внятный сигнал на саммите в Вильнюсе о том, что Украина может стать полноправным членом НАТО после войны», — заявил недавно украинский президент Владимир Зеленский.

Еще одним неотложным для НАТО вопросом остается завершение процедуры вступления в Альянс Швеции. Ратификацию решения о приеме скандинавского государств до сих пор не провели Венгрия и Турция.

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