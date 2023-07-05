Эдуард Бабарико, сын претендента на пост президента Беларуси, приговорен к 8 годам колонии

Минский областной суд 5 июля огласил приговор политзаключенному Эдуарду Бабарико. Он признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере; легализации средств, полученных преступных путем; организации массовых беспорядков и разжигании вражды. Обвинение запрашивало 10 лет колонии.

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Эдуард Бабарико, сын бывшего банкира Виктора Бабарико, который весной 2020 года объявил о намерении участвовать в выборах президента, провел в СИЗО почти три года. Большую часть этого времени — без предъявления обвинения.

Эдуард Бабарико был задержан 18 июня 2020 года вместе с отцом, когда они оба направлялись в Центризбирком для подачи подписей, отданных за Виктора Бабарико для выдвижения последнего кандидатом в президенты Беларуси. На тот момент Эдуард возглавлял предвыборный штаб отца. По данным опросов и количеству подписей Виктор Бабарико рассматривался как наиболее вероятный победитель президентских выборов в августе 2020 года.

Своей вины Эдуард Бабарико не признал: «Я не совершал ни одного из преступлений, в которых меня обвиняют. Следствием не было найдено ни одного доказательства моей вины».

До того, как возглавить на два месяца предвыборный штаб отца, Эдуард Бабарико был известен в Беларуси как один из пионеров краудфандинга — основал и руководил платформами Ulej и MolaMola. На счету этих проектов сбор и издание белорусских книг, музыкальных альбомов и т. п. В 2020 году при самоустранении государства от проблемы пандемии, Эдуард Бабарико реализовывал проект «By COVID-19» - через проект шел сбор помоши больницам, врачам и пациентам во время пандемии.

Во время закрытого процесса сторона защиты ходатайствовала о вызове в суд в качестве свидетеля отца обвиняемого — Виктора Бабарико, отбывающего 14 лет колонии под Новополоцком и о состоянии здоровья которого нет никаких известий уже более двух месяцев.

►►►Бывший кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико госпитализирован из колонии со следами побоев

Виктор Бабарико в суде не появился. Стоит отметить, что такое дополнительное наказание, как лишение связи с внешним миром, сейчас распространено в Беларуси по отношению к политзаключенным. Так, несколько месяцев ничего не известно о еще одном претенденте на пост президента Сергее Тихановском, политиках Николае Статкевиче, Ольге Маойровой и других.

►Правозащитный центр «Весна» о политзаключенном Эдуарде Бабарико

В недавнем докладе спецдокладчица ООН по Беларуси Анаис Марен на 53-й сессии ООН по правам человека заявила, что «ситуация с правами человека в Беларуси катастрофическая и только ухудшается».

В июне этого года по «политическим» делам было осуждено 58 человек.

Всего в списке политзаключенных, составляемом правозащитниками «Весны», 1496 человек.

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