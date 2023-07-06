Лукашенко снова шантажирует Запад: Мы не собираемся применять ядерное оружие, пока нас не трогают

Белорусский правитель Александр Лукашенко 6 июля созвал два десятка журналистов, в том числе их западных стран, на «беседу, не пресс-конференцию». Беседа продлилась три с половиной часа.

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Как это часто бывает у Лукашенко, беседа скорее напоминала монолог: с традиционной конспирологией, с обвинениями и призывами «посмотреть на себя» — вместо ответов, а также заверениями в своем почти равнодушии к власти — просто не хочется, чтобы «власть валялась в грязи».

О тактическом ядерном оружии

«Не волнуйтесь по поводу применения. Мы не собираемся атаковать никого с помощью ядерного оружия. Вы нас не трогайте. И забудьте про ядерное оружие. Но если вы совершите агрессию, ответ будет мгновенный. Цели определены», — цитирует Александра Лукашенко близкий к нему телеграм-канал «Пул Первого».

По словам Лукашенко, «определенное количество ядерных боеголовок перемещены на территорию Беларуси, находятся под надежной охраной».

Остальная часть российского ядерного оружия прибудет в Беларусь осенью, сказал Лукашенко. Он также заявил, что его оппонентам и западной разведке не удалось отследить перемещение ядерного оружия в Беларусь, так как перемещалось оно «не по земле».

Лукашенко уверен, что Россия посоветуется «со своим ближайшим союзником» при принятии решения о применении ядерного оружия.

Пригожин и «вагнеровцы» — не в Беларуси

Лукашенко опровергает сведения о строительстве лагерей для наемников из ЧВК «Вагнер»: «Лагеря мы не возводим, мы предложили им несколько бывших военных городков, которые использовались в советское время, в том числе под Осиповичами. Если они согласятся. Но у ЧВК Вагнер другое видение по из размещению, естественно, про это видение я вам не скажу. На сегодняшний день вопрос передислокации подразделения не решен».

Белорусского правителя «абсолютно не беспокоит, что у нас будет размещено какое-то количество бойцов; если их нужно будет задействовать, мы их задействуем мгновенно, все знания, которые они накопили на фронте, мы рассмотрим и будем использовать для подготовки».

Что касается Пригожина, он находится в Питере. На территории Беларуси его нет,

— добавил Лукашенко.

Вместе с тем, Лукашенко отказал в просьбе французских журналистов посмотреть на месте лагерь под Осиповичами: «Вы показываете нам Французский легион. Их размещение. Мы вам «Вагнера».

Александр Лукашенко в очередной раз отрицал факт нападения на Украину с территории Беларуси, говоря о возможном продолжении атак 2022 года с приходом «вагнеровцев» в Беларусь: «Мы никогда ни на кого не нападали. Я уже об этом заявлял не один раз. И нападать не собираемся. И с нашей территории никто ни на кого нападать не будет. Если против нас будет совершена агрессия, мы ответим. И если здесь будет ЧВК «Вагнер», они так же, как белорусская армия, будут защищать наши интересы».

Напомним, 24 февраля 2022 года с территории Беларуси российской армией наносились массовые ракетные удары по Украине, через Чернобыльскую зону с территории Гомельской области в киевском и черниговском направлении начали наступление российские войска. После неудач под Киевом российская армия отошла на белорусскую территорию, оставив следы многих преступлений в отношении гражданского населения.

«Европа готова к переговорам, а Зеленский ушел в крайности»

«Если не хотите, чтобы Россия победила, сядьте за стол переговоров и договоритесь», — заявил Лукашенко одному из французских журналистов.

Сам же Лукашенко, по его словам, рассчитывает на победу России.

«Европа готова к тому, чтобы вести сейчас переговоры, в том числе Франция. Может быть, прежде всего Франция. Это война в нашем доме, поэтому надо вести переговоры, пока это возможно. Зеленский занимает крайнюю позицию — «воевать, пока не освободим территории, если даже до последнего украинца». США занимают промежуточную позицию. Они будут готовы к переговорам после контрнаступления», — сказал Лукашенко. По его убеждению, контрнаступление Украины проваливается.

«Никакой я не диктатор. А если и диктатор, то не последний»

Александр Лукашенко после начала войны в Украине в публичных выступлениях не упоминает причину внутреннего кризиса в Беларуси — фальсификацию выборов и массовые репрессии против несогласных с итогами выборов и насилием силовиков. Сейчас официальная точка зрения такова: все проблемы Беларуси, в том числе и раскол в обществе, — происки Запада и его месть за союзническую верность Минска Кремлю.

«Я пока еще о президентских выборах даже не задумывался. Честно. И не планировал. Только в плане рассуждений: а что будет после меня? Только в этом ключе. А так я абсолютно ничего не планировал», — сказал о выборах-2025 очевидно проигравший выборы-2020 Лукашенко.

«Вы должны уже извиниться передо мной. Никакой я не диктатор. А если и диктатор, то не последний. (…) Я работаю, а не властвую. Так решил народ. (…) Власть не дана для того, чтобы она валялась в грязи», — так выглядит нынешнее понимание Александром Лукашенко своей роли за последние 30 лет.

Лукашенко отрицает постепенную утрату суверенитета как плату за поддержку Москвы в кризисное время после выборов: «Кому я отдал часть суверенитета, чтобы остаться у власти? Я остался у власти благодаря своему народу. В том числе благодаря белорусским журналистам, которые здесь находятся. Они — пропагандисты и агитаторы всего лучшего, что у нас есть в стране. Только благодаря этому я нахожусь у власти».

Что касается белорусских политзаключенных, судьбой которых поинтересовался французский журналист, то, по словам Лукашенко, «не Франции нам про них говорить, у вас там своих...».

Парламентские выборы планируется провести в Беларуси в 2024-м, президентские — в 2025 году.

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