ЕС выделил 500 млн евро на увеличение производства боеприпасов в помощь Украине

Европейский парламент и государства-члены достигли в пятницу соглашения об увеличении производства боеприпасов в ЕС, чтобы пополнить европейские арсеналы и продолжить вооружать Украину. На этот «План поддержки производства боеприпасов» выделено 500 миллионов евро.

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«Это еще одно доказательство непоколебимой приверженности ЕС поддержке Украины», — заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, чья страна председательствует в Совете ЕС в этом полугодии.

Брюссель надеется увеличить производственные мощности европейских стран до одного миллиона снарядов в год в течение следующих двенадцати месяцев, чтобы позволить европейцам пополнить свои запасы и продолжить поставки оружия в Украину. План касается производства боеприпасов класса «земля-земля», артиллерийских боеприпасов и ракет.

ЕС выбрал ускоренную процедуру переговоров, чтобы как можно скорее реализовать этот план. Теперь он должен быть официально одобрен Европейским парламентом и государствами-членами. Это позволит финансировать инвестиции производителей для увеличения производства на своих заводах в ЕС.

20 марта государства-члены ЕС договорились о выделении двух миллиардов евро для отправки в Украину миллиона снарядов из европейских запасов.

ЕС заявляет, что с начала российского вторжения в феврале 2022 года он поставил Киеву оружия на общую сумму около 15 миллиардов евро.

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