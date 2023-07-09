Глава МИД Франции: Саммит в Вильнюсе должен определить конкретное содержание перспективы вступления Украины в НАТО

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Франция будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется для обеспечения законной защиты ее территории и суверенитета. Об этом в эксклюзивном интервью Украинской редакции RFI сказала министр иностранных дел Франции. Кроме того, Катрин Колонна рассказала о планах подготовки украинских пилотов и решимости Франции в стремлении наказать Россию за преступления, совершенные в Украине.

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RFI: 8 июля — пятисотый день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня Франция демонстрировала последовательную проукраинскую позицию. Готова ли Франция продолжать поддерживать Украину в будущем, в частности путем предоставления наступательного оружия или подготовки пилотов?

Катрин Колонна: В этот пятисотый день украинского сопротивления я хотела бы прежде всего отдать должное решимости и мужеству украинского народа и вооруженных сил Украины. Их сопротивление не только позволяет Украине выстоять в ситуации, когда многие считали, что она падет за считанные недели в условиях российской агрессии, но и помогает обеспечить безопасность всего европейского континента.

Франция неоднократно утверждала, что будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо для того, чтобы она могла обеспечить законную защиту своей независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах своих международно признанных границ. Никто не должен сомневаться в нашей решимости выполнить это обязательство.

Поддержка, которую мы оказываем, направлена ​​на то, чтобы во взаимодействии с нашими союзниками и партнерами обеспечивать потребности, сформулированные украинскими властями.

►►► Редакция RFI на украинском языке

Прежде всего, речь идет о том, чтобы в очень краткосрочной перспективе помочь Украине защититься от агрессии, жертвой которой она стала, сосредотачивая особое внимание на противовоздушной обороне и артиллерии. Эта поддержка будет продолжаться и усиливаться. Готовятся новые поставки военной помощи с постоянным учетом насущных потребностей, высказанных Украиной.

Но речь идет также об укреплении потенциала Украины в долгосрочной перспективе и предоставлении ей достаточно мощных возможностей, чтобы предотвратить любые новые попытки агрессии Россию в будущем. Именно с этой целью президент Республики предложил Украине, чтобы Франция вместе с несколькими европейскими партнерами осуществляла подготовку пилотов истребителей.

На следующей неделе в Вильнюсе состоится саммит НАТО, и Киев надеется получить приглашение к вступлению в организацию. Какие гарантии безопасности могут быть у Украины до ее вступления в НАТО?

Мы хотим, чтобы Вильнюсский саммит дал возможность закрепить поддержку Украины со стороны Альянса на долгосрочной основе и определить конкретное содержание ее перспективы вступления в НАТО. Это необходимо, если мы хотим действовать в духе времени, которое мы сейчас переживаем.

Мы также параллельно работаем с рядом партнеров по определению гарантий безопасности, которые мы могли бы предоставить Украине — не вместо, а параллельно — с процессом ее интеграции в НАТО. Эти гарантии еще обсуждаются, но их цель будет четкой: в краткосрочной перспективе предоставить Украине средства для обеспечения ее самообороны. В более долгосрочной перспективе способствовать укреплению ее потенциала в целях сдерживания любой новой агрессии.

По сути, есть определенная логика в предоставлении гарантий стране, которая ежедневно фактически защищает Европу и выступает залогом ее безопасности.

На конференции по восстановлению Украины в Лондоне вы заявили, что в 2023 году Франция предоставит Украине безвозмездную помощь в размере 40 миллионов евро и готовит многолетний план поддержки. О чем идет речь?

Как я объявила в Лондоне на конференции по восстановлению Украины, мое министерство привлечет дополнительные средства в размере 40 миллионов евро для оказания гуманитарной помощи и помощи для экстренного восстановления Украины. Благодаря этим новым ассигнованиям мы будем осуществлять приоритетную поддержку проектов в том, что касается базовой инфраструктуры, здравоохранения и энергетики. Это будут проекты, которые принесут непосредственную пользу гражданскому населению.

Вместе с этими средствами общий объем гуманитарной помощи, предоставленной Украине с начала российской агрессии в феврале 2022 года, превысит 300 миллионов евро и станет дополнением к 2 миллиардам евро макрофинансовой помощи, предоставленной Францией.

Конечно, в течение следующих недель, в зависимости от потребностей, могут быть определены другие сферы. Мы поддерживаем постоянный диалог с украинскими властями, чтобы обеспечить поступление нашей помощи, оказанной как государством, так и территориальными субъектами и компаниями, именно туда, где она наиболее необходима.

Для того чтобы продемонстрировать нашу решимость продолжать эту поддержку Украины на долгосрочной основе, мы работаем над определением обязательств, которые позволят спланировать нашу поддержку на несколько лет вперед.

Безусловно, это станет сигналом для Украины, а также посланием России, которая должна понять, что время не на ее стороне и что она не может рассчитывать на ослабление наших усилий.

В то время как Россия продолжает свой ядерный шантаж, в частности связанный с угрозой взрыва на Запорожской атомной электростанции, как европейское сообщество может предотвратить ядерную катастрофу? Будут ли введены санкции против «Росатома»?

Ситуация на Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе гражданской атомной электростанцией, вызывает глубокую обеспокоенность. Она подтверждает безответственный характер России, которая без колебаний использует самые опасные рычаги, в том числе угрозу ядерной катастрофы, в интересах своей агрессии.

Мы поддерживаем постоянный контакт с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), которое выполняет отличную работу по оценке ситуации на местах в режиме реального времени и которому мы оказываем свою поддержку.

Вывод однозначен: ответственность за эту ситуацию лежит исключительно на России, которая своим безответственным поведением ставит под угрозу безопасность украинских электростанций и создает риск аварии, которая имела бы катастрофические последствия для Украины и всей Европы. Наша конечная цель — обеспечить демилитаризацию и безопасность территории вокруг Запорожской АЭС.

Однако в настоящее время мы принимаем меры, чтобы уже сейчас уменьшить риск ядерной аварии. В этом заключается смысл политической и финансовой поддержки, которую Франция оказывает МАГАТЭ для того, чтобы обеспечить реализацию защитных мер вокруг Запорожской АЭС при полном уважении суверенитета Украины.

Так, мы существенно увеличили свой вклад в реализацию мероприятий, проводимых МАГАТЭ в пользу Украины, для закупки оборудования, необходимого для обеспечения надежности и безопасности украинских электростанций и с целью финансирования миссий экспертов МАГАТЭ на местах, ежедневно помогающих украинским сотрудникам.

Франция оказывает Украине большую помощь в сборе доказательств военных преступлений. Какие меры планируются в этом вопросе?

Борьба с безнаказанностью за совершенные в Украине преступления является одним из приоритетов Франции.

Россия ежедневно становится виновной в военных преступлениях и даже преступлениях против человечности. Совершающие эти преступления должны быть привлечены к ответственности. Потому что украинский народ и все жертвы этих преступлений имеют право на правосудие. Все вместе мы должны показать пример для того, чтобы такие преступления больше никогда не повторились. Поскольку, в конце концов, без правосудия не может быть мира.

Франция поддерживает украинское правосудие и Международный уголовный суд в деле документирования и выявления цепочек ответственности за совершенные преступления. Для поддержки этих судебных органов мы направили несколько технических групп судмедэкспертов и жандармов-криминалистов в Бучу и Ирпень еще в апреле 2022 года, а также в Харьковскую область и затем в Изюм в конце сентября 2022 года. Так мы помогаем Украине документировать злодеяния и собирать доказательства.

К тому же из Украины только что вернулась новая миссия, направленная под эгидой Международного уголовного суда, которая, в частности, оказывала украинским властям помощь в области 3D-моделирования и оцифровки результатов осмотра мест преступлений, использования беспилотников и анализа взрывчатых веществ.

Франция также передала две мобильные лаборатории для анализа ДНК — это уникальное оборудование позволяет ускорить темпы установления личности жертв.

В Париже в Национальной школе магистратуры мы также проводим обучение порядка двадцати украинских прокуроров и полицейских в области расследования военных преступлений, в том числе преступлений сексуального характера и преступлений против детей.

Вместе с нашими европейскими партнерами мы также усилили мандат Евроюста, агентства Европейского союза по судебному сотрудничеству, чтобы он мог вести работу по сбору, хранению и анализу доказательств военных преступлений и преступлений против человечности.

В понедельник, 3 июля, в рамках Евроюста официально начал свою работу Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины.

Это решительная поддержка и — и что следует отметить — очень важный момент: как и наши европейские партнеры, мы полностью вовлечены в конкретную борьбу против безнаказанности преступлений, в которых повинна Россия.

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