В тюрьме Беларуси умер политзаключенный художник Алесь Пушкин

В ночь на вторник, 11 июля, в реанимации больницы Гродно «при невыясненных обстоятельствах» умер политзаключенный Алесь Пушкин, осужденный на 5 лет колонии. Об этом сообщила на своей странице в Facebook жена художника Янина Дёмух. Информацию о его смерти изданию «Медиазона. Беларусь» подтвердили в гродненской тюрьме №1, где содержался заключенный.

Реклама Читать далее

«Сегодня ночью в реанимации при невыясненных обстоятельствах умер Алесь Пушкин». Такой пост разместила в этот вторник супруга политзаключенного художника Янина Дёмух.

В тюрьме по телефону журналисту «Медиазоны» посоветовали «обратиться в БСМП» (Больницу скорой медицинской помощи Гродно). По номеру приемной главного врача корреспонденту отказались назвать место смерти художника.

В гродненской тюрьме № 1 журналисту издания «Зеркало» заявили, что все подробности произошедшего с 57-летним Алесем Пушкиным знают его семья и родные, и посоветовали обращаться к ним.

Алеся Пушкина задержали 30 марта 2021 года в деревне Жиличи Кировского района Могилевской области, где он работал на реставрации местного дворца.

Через год — в конце марта 2022 — его приговорили к 5 годам колонии по статьям о надругательстве над государственными символами (статья 370 УК) и разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК). Как напоминает «Зеркало», приговор в Минском горсуде вынесла судья Елена Шилько. Прокурором по делу выступал Александр Король, который также был гособвинителем на процессах «Весны», Эдуарда Бабарико, Марии Колесниковой и Максима Знака.

Во время судебного заседания 25 марта художник попытался порезать себе живот в знак протеста. За это его отправили на 13 суток в карцер.

15 апреля 2022 года Алеся Пушкина этапировали из минского СИЗО-1 в колонию № 22. В августе прошлого года стало известно, что администрация поместила политзаключенного художника в помещение камерного типа на 5 месяцев. По информации правозащитников, судья Ивацевичского района Александр Кирилович 11 ноября 2022 года постановил перевести Алеся Пушкина на тюремный режим сроком на полтора года. Вскоре политзаключенного этапировали в тюрьму № 1 в Гродно.

Уголовное дело на Алеся Пушкина в 2021 году завели за «совершение умышленных действий, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма» — по части 3 статьи 130 УК (разжигание вражды). Его обвинили в размещении «в открытом доступе портретов пособников нацистских преступников в образе белорусских патриотов и героических личностей». Речь шла, в частности, о представленном на городской выставке в Гродно портрете Евгения Жихаря с автоматом на плече. Как заявила прокуратура, в ходе выставки автор картины Алесь Пушкин «характеризовал Жихаря как человека из белорусского сопротивления, борца с большевиками, чем прославлял и одобрял его действия».

Алесь Пушкин, автор манифеста соц-арта и художник, был известен как акционист с конца 1980-х годов. В 1999 году он устроил перформанс «Гной для президента» («Гной для прэзідэнта») — художник привез к администрации Александра Лукашенко тележку с навозом, вывалил его, сверху положил портрет президента и проткнул его вилами. За эту акцию он получил два года условно.

В Беларуси 21 мая 2021 года в заключении «при невыясненных обстоятельствах» умер активист из Березовки и член партии БНФ Витольд Ашурок. Наказание он отбывал в шкловской колонии. Уголовное дело по факту его смерти заводить не стали. По официальной версии, он умер от остановки сердца. Родные и соратники политзаключенного убеждены в насильственном характере его гибели.

В мае 2023 года в витебской исправительной колонии № 3 умер политзаключенный Николай Климович, имевший инвалидность II группы из-за болезни сердца. Его осудили по статье 368 УК на год лишения свободы за оскорбление Александра Лукашенко из-за сатирического изображения, которое Климович разместил в социальных сетях.

26 апреля этого года стало известно о том, что Виктор Бабарико, заключенный в ИК-1 Новополоцка, в ночь на 25 апреля был госпитализирован в городскую больницу — якобы со следами избиений и пневмотораксом. Утром 27 апреля близким политика удалось подтвердить факт его госпитализации в хирургическое отделение. Государственные органы комментировать ситуацию отказались. О состоянии Виктора Бабарико ничего не известно уже более двух месяцев.

Ночью 28 ноября 2022 года госпитализировали в реанимационное отделение больницы политзаключенную Марию Колесникову, ей сделали операцию в связи с прободением язвы. Перед госпитализацией Колесникову, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, более 10 дней держали в штрафном изоляторе. Хотя во время пребывания в ШИЗО Колесникова теряла сознание, страдала от гипертонии и приступов тошноты, администрация отказывалась переводить ее в больницу до тех пор, пока ее состояние не стало критическим. В больнице Гомеля Колесникова провела около недели, после чего ее этапировали в медсанчасть колонии.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться