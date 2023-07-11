Светлана Тихановская предложила НАТО начать сотрудничество с демократической Беларусью, не дожидаясь краха режима в Минске

«Мы хотим, чтобы наши западные партнеры четко заявили: будут международные гарантии независимости Беларуси, ее безъядерного статуса, ее будущей интеграции в европейские и трансатлантические структуры. Послевоенное устройство в будущем обязательно должно включать эти элементы», — заявила белорусский демократический лидер на сайд-ивенте в рамках саммита НАТО в Вильнюсе.

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Во время сайд-ивента «Суверенитет Беларуси и трансатлантическая безопасность» в рамках саммита НАТО, который начался в Вильнюсе 11 июля, белорусский демократический лидер Светлана Тихановская призвала страны-участницы НАТО «помнить о Беларуси». В дискуссии также приняли участие министр иностранных дел Исландии и Португалии, государственный секретарь Финляндии, литовские чиновники и дипломаты.

Я знаю, что сейчас все взоры обращены на Украину и Россию. Но стоит помнить, что Беларусь тоже часть той проблемы безопасности, с которой мы столкнулись, — обратилась к участникам саммита НАТО Светлана Тихановская. — Очевидно, что без свободной и демократической Беларуси Европа не будет в безопасности. Беларусь является ключевым элементом безопасности нашего региона. В России давно это знают. Именно поэтому там так много вкладывают в поддержку нелегитимного режима Лукашенко — чтобы сделать его еще более зависимым и использовать эту зависимость в своих целях.

По словам Светланы Тихановской, Россия «медленно, но неуклонно поглощает Беларусь», в стране «размещены российские войска и вот-вот будет развернуто российское ядерное оружие, что нарушает международные соглашения о нераспространении оружии массового поражения, Будапештский меморандум, Конституцию Беларуси и, главное, противоречит воле белорусского народа».

При этом политик сослалась на опросы общественного мнения, согласно которым «лишь 20% белорусов поддерживают размещение ядерного оружия, лишь 4% поддерживают объединение Беларуси и России, лишь 3% считают, что белорусская армия должна вступить в войну против Украины».

Светлана Тихановская подчеркивает, что перемены в Беларусь могут прийти и раньше, чем «Украина победит на полях сражений»: «Мы увидели это две недели назад во время пригожинского мятежа. Белорусское общество увидело в нем возможность. Мятеж показал хрупкость режима Лукашенко. Любая турбулентность может привести к его краху. И крах режима Лукашенко будет лучшим подспорьем для Украины и огромным ударом по Путину».

В обращении к НАТО Светлана Тихановская говорит: «Мы хотим, чтобы наши западные партнеры четко заявили: будут международные гарантии независимости Беларуси, ее безъядерного статуса, ее будущей интеграции в европейские и трансатлантические структуры. Послевоенное устройство в будущем обязательно должно включать эти элементы».

Политик, победившая на выборах 2020 года, но вынужденно покинувшая страну после начала государственного террора, обещает:

Когда белорусские демократические силы придут к власти, конституционный порядок будет восстановлен. Беларусь денонсирует все договоры, подписанные нелегитимным диктатором с 2020 года. Мы выйдем из ОДКБ, из Союзного государства с Россией, из Евразийского экономического союза. Мы не должны находиться в военно-политическом союзе с агрессором, который разрушает суверенитет своих соседей и не уважает их национальную идентичность. Беларусь не должна страдать от действий Кремля и быть угрозой Европе. Она должна быть донором безопасности и мира. Мы восстановим хорошие отношения со всеми соседями, особенно с Украиной. Мы продемонстрируем нашу приверженность трансатлантическим ценностям не только на словах, но и на деле.

Светлана Тихановская предлагает «начать сотрудничество между НАТО и демократической Беларусью уже сейчас — в рамках программы «Партнерство во имя мира».

Мы также можем создать консультативную группу между НАТО и демократическими силами, как это уже сделано с Евросоюзом. Группа может стать платформой для обмена идеями и выработки совместных стратегий, — сказала Тихановская. — Я также призываю членов НАТО помочь белорусским демократическим силам и гражданскому обществу, особенно белорусским независимым юристам, в расследовании причастности Лукашенко к военным преступлениям против Украины, включая депортацию украинских детей в Беларусь. Таким образом, однажды все виновные в этих преступлениях предстанут перед судом.

Президент Литвы считает Беларусь уже частью Российской Федерации

Следует учитывать угрозы, исходящие с территории Беларуси, заявил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа 11 июля перед открытием саммита НАТО в Вильнюсе. «Мы знаем», что план по размещению российского тактического ядерного оружия в Беларуси «находится в стадии реализации», сказал он. По мнению литовского президента, «Беларусь больше не независимая страна, фактически это одна из губерний России».

«Лукашенко побоится принять вагнеровцев у себя»

Представитель Объединенного переходного кабинета по обороне и безопасности, экс-командир 38-ой гвардейской десантно-штурмовой бригады Валерий Сахащик заявил журналистам со ссылкой на свои источники, что ни наемников российской группы «Вагнер»,«ни российского ядерного оружия в Беларуси пока нет».

«Не хочется увлекаться конспирологией. Мы не знаем договорняков, которые на самом деле заключены. Время покажет. Но, как мне кажется, много вагнеровцев в Беларусь не приедет», — сказал Валерий Сахащик.

По его мнению, такой контингент в Беларуси пугает прежде всего самого Александра Лукашенко, «в 2020 году его даже 30 вагнеровцев напугали». Напомним, перед президентскими выборами в Беларуси была задержана группа вагнеровцев, следовавших транзитом в одну из африканских стран. Лукашенко, в том числе благодаря дезинформации украинской разведки, принял эту группу вагнеровцев как присланных Кремлем для дестабилизации обстановки во время выборов.

По словам Сахащика, белорусские военные негативно восприняли и «ядерные» перспективы Беларуси, и передислокацию «ЧВК Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным в Беларусь. «Все понимают, что удар в ответ будет произведен по месту, откуда стартовало ядерное оружие. Беларусь станет мишенью», — сказал Валерий Сахащик.

Между тем, как сообщила 11 июля пресс-служба министерства обороны Беларуси, «ЧВК Вагнер» все же прибудет в Беларусь «для проведения занятий и взаимного обмена опытом».

После прибытия наемников Пригожина «особое внимание планируется уделить приемам и способам ведения боевых действий Вооруженными силами Республики Беларусь».

Выборы в Беларуси и политзаключенные

В разговоре с журналистами после сайд-ивента на саммите НАТО Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция будет использовать парламентские выборы 2024 года для мобилизации белорусского общества.

Что касается президентских выборов-2025, то «если политзаключенные останутся на этот момент в тюрьмах, то этих выборов не должно быть вообще».

Как добиться выхода политзаключенных на волю без давления на режим, Тихановская «не знает», но точно не через торг: «Моя стратегия ясная — максимальное давление на режим, чтобы его уничтожить, и помощь людям».

«Есть идеи выкупать политзаключенных или еще что-то. Ну, может, это и сработает на одного, двух, трех человек, но сидят ведь тысячи! И обменивать одного-двух человек в год — это не выход», — сказала она.

По словам Светланы Тихановской, она не имеет известий от мужа, Сергея Тихановского, который мог стать опасным соперником Лукашенко на последних выборах и который попал в колонию на 18 лет, с 9 марта этого года. Политика полной изоляции применяется белорусскими властями к многим известным политзаключенным: Виктору Бабарико, Максиму Знаку, Марии Колесниковой и другим.

►►►В тюрьме Беларуси умер политзаключенный художник Алесь Пушкин

11 июля стало известно об очередной смерти политзаключенного в тюрьме «при невыясненных обстоятельствах». Алесь Пушкин, известный со времен перестройки художник-нонконформист, подаривший на пятилетие правления тачку с навозом для Лукашенко, умер в реанимации больницы скорой помощи, куда его привезли под конвоем из Гродненской колонии, где художник отбывал пятилетний срок. О причинах смерти власти не сообщают. Алесь Пушкин был признан политзаключенным еще на стадии следствия.

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