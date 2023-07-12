«Результаты хорошие, но если бы было приглашение, были бы идеальными»: Зеленский подвел итоги саммита НАТО в Вильнюсе

Во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение саммита о снятии требования к Украине выполнять План действий по членству в Альянсе является важным. Таким образом Зеленский изменил мнение о решении НАТО по Украине после жесткой критики накануне.

Реклама Читать далее

Владимир Зеленский во время совместной конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что понимает, что Украина сможет стать членом НАТО, только когда военные действия на ее территории прекратятся.

«Мы адекватные люди, мы понимаем, нам помогают партнеры — они поставляют оружие, это помогает нам выживать, нам это очень нужно. Мы понимаем, что кто-то сейчас боится говорить о нашем членстве в НАТО, потому что никто не хочет развязать мировую войну. Действительно, это логично и понятно, я хочу, чтобы все это понимали. Мы цивилизованные и нормальные люди, мы понимаем, что, пока идет война, Украина не может быть членом НАТО. Все это абсолютно понятно, но сегодня прозвучали очень важные сигналы на наших двухсторонних встречах. Это были сигналы о том, что Украина будет членом НАТО, и эта уверенность, как мне кажется, чувствуется впервые. Мы станем членом НАТО, когда будут условия. Я понимаю, что это произойдет тогда, когда на нашей земле будет безопасно», — заявил президент Украины.

Зеленский также выразил сожаление из-за того, что Альянс не предоставил Украине официального приглашения к членству. «Я понимаю, что это технический сигнал. Но для меня это был очень важный момент. Я сравниваю это с кандидатством в Европейском Союзе. Это так же был сигнал. Кандидатство не является членством, но кандидатство показало выбор», – заявил президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс принял наиболее сильное свое решение по Украине на пути к ее членству с полным осознанием, что Москва будет протестовать.

«Самым большим риском для Европы будет, если президент Путин выиграет. Потому что это будет означать, что он достиг своих целей, нарушив международное право и применив силу. Это будет трагедией для Украины, но и опасностью для нас», – сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о предупреждении Кремля в связи с ожидаемыми гарантиями безопасности для Украины со стороны отдельных государств НАТО. «Поэтому мы никогда не позволим, чтобы Москва решала, кто может, а кто не может быть членом Альянса», – добавил он.

«Поэтому мы движем Украину ближе к членству в НАТО сегодняшними решениями, которые являются самыми сильными из когда-либо принимавшихся, с полным осознанием, что Москва будет протестовать. Так было, когда присоединялась Финляндия или Швеция, или Северная Македония», – отметил Столтенберг.

Кассетные боеприпасы для Украины

Предоставление Украине кассетных боеприпасов Соединенными Штатами восстанавливает справедливость в ответ на обстрелы россиянами аналогичными снарядами, сказал также Владимир Зеленский на пресс-конференции. «Россия использует постоянно кластерные снаряды на нашей территории. Воюет исключительно на нашей земле. Убивает наших людей. И ту помощь, которую мы можем получить от Соединенных Штатов Америки относительно решения по кластерным снарядам – это на использование сугубо по военным целям сугубо на временно оккупированных территориях Украины».

Зеленский также заверил, что использование кассетных боеприпасов будет находиться под контролем. «Это о справедливости, мы защищаемся, не используя соответствующее оружие по территории других государств», – отметил президент.

Ключевые тезисы Зеленского и Столтенберга

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что решения саммита в Вильнюсе откроют новую главу в отношениях между альянсом и Украиной.

• Мы создали новый совет «НАТО — Украина» и подтвердили, что Украина станет членом альянса.

• На первом инаугурационном заседании Совета мы будем участвовать как равные. Это ключевое отличие Совета от предыдущей комиссии. Новый орган будет принимать решения. «Мы встретимся на равных. Это не будет встреча 31 члена НАТО со страной-партнером. Это совет, где все вместе будут принимать решения. Встречи будут проходить на уровне глав государств, министров обороны, послов и начальников штабов».

• Украина сможет перейдет с постсоветского оборудования, на западное, что позволит украинской армии быть совместимой с силами НАТО.

• Члены НАТО взяли на себя обязательства оказывать Украине долгосрочную многолетнюю помощь.

Президент Украины оценил предварительные итоги саммита как успех «для всех нас — для Украины, наших воинов, для наших граждан, для наших детей, для всех абсолютно».

♦ Наша главная цель — безопасность.

♦ Украина продолжает процесс реформ на пути в ЕС и в НАТО.

♦ Поблагодарил страны-участницы НАТО за отмену Плана действий по членству для Украины.

♦ Подчеркнул, что кассетные боеприпасы Украина будет использовать только на оккупированных территориях и нигде больше.

♦ Выразил пожелание, что G7 сделает декларацию по поводу гарантий безопасности для Украины, подчеркнул их чрезвычайную важность и необходимость их принятия до вступления страны в альянс.

♦ О вступлении Украины в НАТО: «Я понимаю, что это произойдет, когда на нашей земле будет безопасно».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться