Антициклон «Цербер» принес экстремальную жару в южные регионы Европы

В ряде регионов южной Европы, а также в США установилась экстремальная жара. Афинский Акрополь временно закрыли, чтобы не подвергать риску здоровья туристов, в городе Финикс (Аризона) мобильные больницы оказывают помощь бездомным с ожогами третьей степени.

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Европейское космическое агентство (ESA), чьи спутники осуществляют мониторинг температуры поверхности земли и моря, сообщает, что Италия, Испания, Франция, Германия и Польша на этой неделе столкнулись с экстремальной жарой.

Идущий с юга антициклон, получивший название «Цербер», вызыват температуры выше 40°C на большей части территории Италии. Это случилось после весны и начала лета, отмеченных бурями и наводнениями.

Рекорд жары в Европе за все время наблюдений был зафиксирован в августе 2021 года, когда сицилийская коммуна Флоридия пережила 48,8°C. Этот рекорд температуры воздуха может быть побит в ближайшие дни, предупреждает ESA.

В Риме, 14 июля 2023 г. REUTERS - GUGLIELMO MANGIAPANE

В ряде регионов юга Европы уже несколько дней держится изнуряющая жара. К примеру, в пятницу Афинах в дневное время закрыли Акрополь, чтобы защитить здоровье посетителей, сообщило в пятницу агентство Reuters.

На юге Испании Красный Крест призывает проявлять особую осторожность тех, кто наиболее уязвим для высоких температур — пожилых людей и детей. Красный Крест призывает людей в жару не забывать пить воду, избегать кофеина и алкоголя и следить за возможными симптоми теплового удара.

Симптомы теплового удара могут включать: тошноту, рвоту, слабость, покраснение лица и шеи, головную боль и головокружение, горячую и сухую кожу, повышение темпетаруры тела и другое.

При симптомах теплового удара рекомендуется незамедлительно вызвать скорую помощь, а до приезда скорой обеспечить охлаждение организма пострадавшего. Это могут быть холодные компрессы, при этом нельзя стараться быстро и резко охладить пострадавшего (например, нельзя окунать его в холодную воду), а также нельзя втирать спирт и самостоятельно давать пострадавшему любые медицинские препараты. Если пострадавший в сознании, рекомендуется напоить его прохладной водой. Подробнее о том, как грамотно оказать первую помощь при признаках теплового удара, — на сайте Красного Креста.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Medicine 10 июля, прошлым летом от жары в Европе погибли более 61 тысячи человек. Относительная смертность от жары на миллион человек оказалась самой высокой в Италии, Греции, Испании и Португалии.

Аномальная жара коснулась в последние дни также США. В некоторых регионах юго-запада США не исключают установления новых температурных рекордов. Город Финикс в Аризоне в последние две недели уже переживает температуры выше 110 градусов Фаренгейта (43,3 градуса Цельсия). В мобильных медицинских пунктах в этом городе оказывают помощь бездомным, страдающим от ожогов третьей степени и обезвоживания, передает Reuters.

На прошлой неделе метеорологи зафиксировали самый жаркий день на планете за всю историю наблюдений. Средняя температура по планете достигла 17,01°C. Предыдущий рекорд был установлен в августе 2016 года (16,92°C).

Ученые объясняют установление новых температурных рекордов сочетанием глобальных изменений климата, вызванных выбросами парниковых газов и началом природного явления Эль-Ниньо. Эль-Ниньо — это периодическое повышение температуры поверхностных вод на большой части Тихого океана, влияющее на климат по всей планете.

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