Правозащитники: Под репрессиями — вся Беларусь

КОММЕНТАРИИ

Лишение связи с внешним миром, особый внутренний режим для «политических», отсутствие необходимой медицинской помощи — в Беларуси уже зафиксировано несколько смертей в заключении. «Нам страшно», — говорит правозащитник центра «Весна», юрист Павел Сапелко о нынешней ситуации с белорусскими политзаключенными.

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Со дня задержания лидеров белорусской правозащиты — Алеся Беляцкого, Валентина Стефановича и Владимира Лабковича — прошло уже два года. Всего в заключении сейчас находится 6 «весновцев». Правозащитный центр «Весна» напоминает, что политическими заключенными на 17 июля признано 1487 человек. Несколько сотен политзаключенных за последние три года уже полностью отбыли свой срок, несколько человек умерли или, как отмечают правозащитники, погибли, учитывая несвоевременно оказанную медпомощь или странные обстоятельства смерти.

Напомним, нобелевский лауреат, глава «Весны» Алесь Беляцкий приговорен белорусским режимом к 10 годам колонии, Валентин Стефанович — к 9, Владимир Лабкович получил 7 лет колонии.

► Нобелевский лауреат, белорусский правозащитник Алесь Беляцкий приговорен к 10 годам колонии

«Нам страшно. Теперь Владимир Лобкович находится в Шкловской колонии — там, где погиб политзаключенный (активист Витольд Ашурок в 2021 году — RFI). Алесь Беляцкий — в колонии для рецидивистов, для тех, кто уже раньше был осужден. Это не делает этих людей хуже, но, к сожалению, это не та среда, которая может поддержать Алеся и может быть хорошей средой для развития, — отметил Павел Сапелко на вечере к годовщине задержания коллег. — Нашим коллегам максимально ограничили связь с семьями, близкими, единомышленниками, они практически не получают писем поддержки. Валентин Стефанович временами умудряется передать на волю позитивный заряд: он рад слышать, что „Весна“ работает, что мы продолжаем свою деятельность».

Наталья Пинчук, жена Алеся Беляцкого, в интервью «Весне» к двухлетию задержания сравнивает времена первого и нынешнего заключения правозащитника: «Сейчас Алесю присудили огромный срок — 10 лет. В условиях, в которых содержат заключенных в тюрьмах, — это срок на всю жизнь. Трудно сказать, в каком состоянии, здоровье и вообще сумеют ли выйти на свободу наши близкие. Еще одно отличие с первым сроком в том, что такие мучительные испытания пришлись не только на долю правозащитников, но и на долю всего белорусского народа. Теперь какого бы человека мы с вами не спросили в Беларуси, он всегда найдет в близком окружении человека, попавшего под репрессии».

В начале этого мая Алеся Беляцкого перевели в колонию строгого режима в Горках, которая считается одной из самых жестоких в Беларуси. По словам Натальи Пинчук, известий от мужа не было около месяца. «Потом он стал присылать мне письма. Насколько я понимаю по письмам, где не было обратной связи, от меня Алесь не получал писем. Поэтому есть основания полагать, что на него оказывается новое психологическое давление, которое обрывает связь с родными и делает его пребывание в тюрьме еще более трудным», — сказала Наталья Пинчук.

Последнее письмо от Алеся Беляцкого пришло 3 июля: «Он пытается транслировать для меня, что будто у него все нормально. Но я понимаю, насколько это может быть „нормально“ в нынешних условиях тюрем. Да и бывшие заключенные еще до 2020 года свидетельствовали, что в колонии № 9 очень жесткие условия, рассказывали, как натравливают „криминальный элемент“ на политических заключенных, об избиениях в душевых… Поэтому я могу судить по свидетельствам бывших узников горецкой колонии, какие там условия».

Ночью 11 июля умер политзаключенный художник Алесь Пушкин, близкий друг Алеся Беляцкого. У Алеся Пушкина случилось прободение язвы желудка, своевременная операция устраняет угрозу жизни, но художника доставили в больницу скорой помощи с обширным перитонитом, он умер на операционном столе.

Алесь Беляцкий и Алесь Пушкин (фото из архива правозащитника "Весны" Сергея Сыса) © DR

«Боюсь представить, что будет чувствовать Алесь, когда узнает эту новость. Как он это переживет… У меня у самой рука не поднимается писать об этом ему… Для Алеся это будет сильнейший удар. Я сама не то, что не могла поверить, а отказывалась в это верить, и до сих пор не могу с этим примириться (…) Алесь Пушкин до конца отказывался переходить на русский язык даже в этих ужасающих условиях заключения, за что пострадал тоже. К сожалению, и до сих пор в нашей стране продолжаются гонения на белорусов и белорусское в таких ужасающих формах. Тех, кто до конца стоит за белорусский язык, по сути истребляют», — сказала Наталья Пинчук.

«Вместо закона — „пахан“ на самом высоком посту»

Правозащитники отмечают угасание интереса к Беларуси в международной повестке — все внимание СМИ приковано к войне в Украине, «о Беларуси говорят больше в этом контексте, вспоминают про ядерное оружие и вагнеровцев под Минском».

«Необходимо говорить о политзаключенных, тем более, мы думаем, что их больше, чем полторы тысячи, — отмечает в интервью RFI правозащитница „Весны“ Елена Маслюкова. — Но у меня сомнения по поводу Европы. Мне кажется, там просто не понимают, что такое, как в Беларуси, может реально происходить с людьми. Уровень развития демократии не позволяет понять белорусскую ситуацию, саму возможность такого насилия и издевательств в центре континента. Чтобы понять, что происходит, нужно просто целенаправленно изучать дело каждого политзаключенного. Понять, что могут пытать людей только за свободу своей мысли, за право высказать эту мысль, за право потребовать от властей уважения к себе, к своим чувствам и мнениям. И преследование моих друзей, моих коллег по „Весне“ — это также яркий пример того, насколько в Беларуси отсутствует закон. У нас закон сейчас — это, простите, „пахан“, который сидит на самом высоком посту».

По словам правозащитницы, политзаключенные по статусу обречены на прохождение через штрафные изоляторы, через ПКТ (помещение камерного типа), «это люди, которых бьют, это люди, которым не дают минимальной медицинской помощи, смерть Алеся Пушкина — не первая смерть в колонии, боюсь, и не последняя».

«Европейское сообщество должно продолжать поддерживать белорусов пусть хотя бы информационно — это тоже помощь. Большое количество европейских парламентариев становится символическими крёстными наших политзаключенных. Надо информировать мир об этом всем, — говорит Елена Маслюкова. — И другая помощь нужна. Беларусь за тридцать лет правления Лукашенко стала абсолютно нищей страной. Сегодня не каждый белорус может нанять себе адвоката и оплатить его, а в это время государство еще и шантажирует: донатил пострадавшим от силовиков 10 евро — заплати 500 евро, а иначе сядешь на 5 лет. Вот про это надо говорить, цифры роста политзаключенных уже не впечатляют… А за каждой цифрой стоит человек, его судьба, семья, личная трагедия».

Елена Маслюкова, правозащитница центра "Весна". © RFI

По словам Елены Маслюковой, уровень «отрицательной селекции в системе, построенной Лукашенко, достиг запредельного»: «Понятно, что бьют, делают невыносимой жизнь политзаключенных — не дают спать, придираются к мелочам, которые потом стоят ШИЗО… Но когда слышишь от женщины, которой уже за 70, как молодые милиционеры ради забавы сдергивают с нее парик (она носит парик по медицинским причинам), обратно надевают и снова сдергивают — и со смехом записывают это все на видео… Просто пенсионерка, которая подписалась, как оказывается, на „преступные“ СМИ или телеграм-каналы — и вот это все, помимо просто ужасных бытовых условий в изоляторе временного содержания, проделывают с ней юнцы в форме. Конечно, после такого эта женщина сказала, что согласна и порвать портрет Сергея и Светланы Тихановских перед видеокамерой, и сказать на камеру все, что прикажут… вы понимаете, до чего дошло белорусское общество за последние три года?»

«Беларусь пробуют уничтожить и растоптать»

16 июля Наталья Пинчук открывала известный фестиваль европейской классической музыки Херренкимзее в Баварии.

«Сегодня от имени Беларуси пробует выступать пророссийский диктатор Александр Лукашенко, который безальтернативно властвует уже 29 лет. Это он даёт согласие на российское ядерное оружие в Беларуси и это он формально приглашает российских военных. Он несет ответственность за то, что с белорусской территории летели российские бомбардировщики и ракету, которые уничтожали мирные украинские города, — цитирует жену Алеся Беляцкого „Радыё Свабода“. — Но есть другая Беларусь — свободная, открытая, которая делает европейский выбор. Тот народ, который удивил мир в 2020 году, когда миллионы белорусов приняли участие в мирных протестах против нагло сфабрикованных выборов. Сегодня эту свободную Беларусь пробуют уничтожить и растоптать».

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