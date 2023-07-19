Еще в 2001 году Лондон беспокоился о возможном вторжении России в Украину

В обнародованной в среду конфиденциальной записке одного из советников правительства Великобритании обсуждается стратегия, которую необходимо принять для сближения Украины с Западом, и выражается беспокойство по поводу намерений Москвы.

Великобритания должна наладить «более тесные отношения» с Киевом, чтобы предотвратить «российское вмешательство в Украину»: такая рекомендация старшего правительственного советника датируется более чем двадцатилетней давностью, она хранилась в архивах и была обнародованных в эту среду, 19 июля.

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Великобритания должна наладить «более тесные отношения» с Киевом, чтобы предотвратить «российское вмешательство в Украину»: такая рекомендация старшего правительственного советника датируется более чем двадцатилетней давностью, она хранилась в архивах и была обнародованных в эту среду, 19 июля.

Конфиденциальная записка датирована июлем 2001 года, ее автор, советник по внешней политике Роджер Лиддл говорил о «наихудшем» сценарии «российского вмешательства в Украину», а также о сопротивлении Украины этому запланированному «размыванию с трудом завоеванной независимости» от России.

Британская поддержка на строгих условиях

Конфиденциальная записка, адресованная тогдашнему премьер-министру Тони Блэру, входит в число сотен страниц правительственных архивов Великобритании, касающихся Украины и обнародованных в среду. Все они относятся к периоду 2001-2002 годов.

Архивы показывают, как Великобритании было трудно удовлетворить стремление Украины присоединиться к НАТО и Европейскому союзу спустя десять лет после распада СССР. Двадцать лет спустя Украина не присоединилась ни к одной из этих организаций, а с февраля 2022 года столкнулась с крупномасштабным российским вторжением.

Все это время Лондон поддерживал западные амбиции Киева, но на строгих условиях. Так например, один из документов исключает возможность взаимных государственных визитов лидеров Украины и Великобритании в 2002 и 2003 годах. В другом подробно рассказывается о том, что в то время в Лондоне возражали против того, чтобы Украина сделала шаг к членству в НАТО. Киев «далеко не соответствует ожидаемым критериям», и это «значительно усложнит управление нашими отношениями между НАТО и Россией».

Оптимистическое видение Путина

В это время – вскоре после терактов 11 сентября 2001 – НАТО и западные союзники хотели укрепить свои отношения с Россией и Владимиром Путиным, который выразил поддержку «войне против терроризма», возглавляемой Соединенными Штатами.

В письме от ноября 2001 года генеральному секретарю НАТО Джорджу Робертсону Тони Блэр высоко оценил «возобновление» связей между Москвой и Североатлантическим альянсом и сказал, что он «убежден», что российский президент хочет «развить новое партнерство с НАТО».

В своих заметках Роджер Лиддл, ныне член Палаты лордов Великобритании, подробно описал стратегическое значение Украины. Сразу после приема украинской делегации в Великобритании в декабре 2001 года он сообщил Тони Блэру, что украинцы считают, что Лондон «чрезмерно оптимистично смотрит на Путина (который, по их словам, является способным и презентабельным политиком, но не героем-демократом)».

За полгода до этого тот же автор в письме подробно описал желание Киева наладить «особые отношения» с Лондоном, «если бы только мы проявляли больше интереса». «Укрепление больной демократии и экономики Украины повышает стабильность будущих восточных границ ЕС и представляет собой грозный барьер для любого возрождения российского империализма на Западе», — написал он.

«Распад Украины в лучшем случае приведет к массовому миграционному давлению из страны с населением 50 миллионов человек через пористую границу ЕС», — говорится в письме. «В худшем случае это может привести к российской интервенции в Украине и гражданской войне, развязанной западными украинцами, которые будут стойко сопротивляться эрозии с трудом завоеванной независимости своей страны».

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