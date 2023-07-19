Опрос: 80% белорусов — против участия своей армии в войне с Украиной

Беларусь

При этом российское ядерное оружие в Беларуси пугает только половину жителей страны, говорится в последнем социологическом исследовании Белорусской аналитической мастерской.

Реклама Читать далее

Опрос проводился в июне этого года. Респондентов опрашивали через телефон по случайной выборке, итоги репрезентируют все взрослое население Беларуси, сообщил глава Белорусской аналитической мастерской, профессор социологии Андрей Вардомацкий.

Большинство белорусов, как и прежде, несмотря на усилия государственной пропаганды, повторяющей московские нарративы, негативно относятся к перспективе участия белорусской армии в войне против Украины.

«Цифры сохраняются большими — от 80 до 85% — на протяжении длительного отрезка времени. Не знаю примеров в новейшей истории Беларуси, когда был бы такой большой процент негативного отношения к чему-то», — заявил на недавней презентации в Варшаве Андрей Вардомацкий.

По-другому выглядят итоги опроса в части военной помощи Беларуси России. Половина респондентов против использования Москвой белорусской территории и военной инфраструктуры для войны, но 30% одобряют такую помощь Минска союзнику.

Больше трети белорусов — 35,1% — не пугает даже российское ядерное оружие у себя дома. «Негативные позиции только чуть за половину перешагивают. Люди не воспринимают это как что-то реальное, серьёзное и так далее. В отличие от той угрозы, которую будет нести с собой прямое вторжение на территорию Украины», — отметил Андрей Вардомацкий.

Что касается отношения к российским войскам в Беларуси, «и позитивная, и негативная позиции имеют по 40, чуть больше процентов, это классический сплит общественного мнения и пример проникновения российского нарратива».

Вместе с тем, по данным Белорусской аналитической мастерской, ориентация белорусов на Россию снижается, «это стало новым трендом за последние 9 месяцев». По мнению Андрея Вардомацкого, российская пропаганда исчерпала свой ресурс в Беларуси, хотя степень ее влияния на общество остается высокой.

Идею интеграции с Россией поддерживает чуть более 50% опрошенных — такая же цифра фигурировала в опросе, который проводился в марте 2020 года, затем социологи фиксировали небольшой рост пророссийского сегмента и спад летом 2023-го.

«С сентября 2022 года процесс (влияния российской пропаганды) остановился. Мы уже имеем три точки измерения: сентябрь 2022 года, май и июнь 2023 года, когда рост пророссийских ориентаций не воспроизводился», — сказал глава Белорусской аналитической мастерской Андрей Вардомацкий.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться